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Teradata Kylo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.03.2017 Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Teradata Kylo и организации, системы, технологии, персоны:

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