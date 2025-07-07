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Автостэлс Автостэлс-Тех

Автостэлс - Автостэлс-Тех

«Автостэлс-Тех» -  дочерняя IT-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», которая поставляет покупателям автозапчасти и комплектующие из России, Европы, Азии, Америки и Арабских Эмиратов. «Автостэлс-Тех» – аккредитованная IT-компания. «Автостэлс-Тех» разрабатывает и развивает платформу, объединяющую автосервисы и магазины автозапчастей и поставщиков запчастей.

«Автостэлс» работает более чем с 1200 поставщиками и имеет в системе более 222 млн артикулов. У компании есть собственный склад 10 000 кв. м. в Московской области: клиенты забирают товары со склада самостоятельно или пользуются услугами специализированной службы доставки, которая доставляет товары по России. 22 филиала «Автостэлс»  асположены от Калининграда до Владивостока. У компании более 5000 клиентов b2b из регионов РФ, от небольших автомастерских до крупных магазинов и дилерских центров (данные 2024 года).

Кроме портала по продаже автозапчастей, компания разрабатывает экосистему для СТО, аналитическую платформу для внутренних потребностей, а также сервисов для партнеров, панель управления продажами через маркетплейсы, портал по работе с поставщиками.

УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «Автостэлс» выбрал TopLog WMS для автоматизации складской логистики 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Автостэлс и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 1
Broadcom - VMware - Greenplum 113 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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