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Автостэлс Автостэлс-Тех
«Автостэлс-Тех» - дочерняя IT-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», которая поставляет покупателям автозапчасти и комплектующие из России, Европы, Азии, Америки и Арабских Эмиратов. «Автостэлс-Тех» – аккредитованная IT-компания. «Автостэлс-Тех» разрабатывает и развивает платформу, объединяющую автосервисы и магазины автозапчастей и поставщиков запчастей.
«Автостэлс» работает более чем с 1200 поставщиками и имеет в системе более 222 млн артикулов. У компании есть собственный склад 10 000 кв. м. в Московской области: клиенты забирают товары со склада самостоятельно или пользуются услугами специализированной службы доставки, которая доставляет товары по России. 22 филиала «Автостэлс» асположены от Калининграда до Владивостока. У компании более 5000 клиентов b2b из регионов РФ, от небольших автомастерских до крупных магазинов и дилерских центров (данные 2024 года).
Кроме портала по продаже автозапчастей, компания разрабатывает экосистему для СТО, аналитическую платформу для внутренних потребностей, а также сервисов для партнеров, панель управления продажами через маркетплейсы, портал по работе с поставщиками.
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|«Автостэлс» выбрал TopLog WMS для автоматизации складской логистики 1
|13.05.2024
|«Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 3
Автостэлс и организации, системы, технологии, персоны:
|GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 1
|Broadcom - VMware - Greenplum 113 1
|Yandex - Яндекс 7876 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1247 1
|Yandex DataLens 45 1
|Apache Airflow 51 1
|Apache NiFi 18 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 530 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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