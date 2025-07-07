Автостэлс - Автостэлс-Тех

«Автостэлс-Тех» - дочерняя IT-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», которая поставляет покупателям автозапчасти и комплектующие из России, Европы, Азии, Америки и Арабских Эмиратов. «Автостэлс-Тех» – аккредитованная IT-компания. «Автостэлс-Тех» разрабатывает и развивает платформу, объединяющую автосервисы и магазины автозапчастей и поставщиков запчастей.

«Автостэлс» работает более чем с 1200 поставщиками и имеет в системе более 222 млн артикулов. У компании есть собственный склад 10 000 кв. м. в Московской области: клиенты забирают товары со склада самостоятельно или пользуются услугами специализированной службы доставки, которая доставляет товары по России. 22 филиала «Автостэлс» асположены от Калининграда до Владивостока. У компании более 5000 клиентов b2b из регионов РФ, от небольших автомастерских до крупных магазинов и дилерских центров (данные 2024 года).

Кроме портала по продаже автозапчастей, компания разрабатывает экосистему для СТО, аналитическую платформу для внутренних потребностей, а также сервисов для партнеров, панель управления продажами через маркетплейсы, портал по работе с поставщиками.