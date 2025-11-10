Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185493
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79868
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

CRM oCRM Operational Customer Relationship Manager


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


10.11.2025 Как операционный CRM помогает банкам удерживать клиентов и сокращать издержки 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
22.02.2022 «Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи 1
22.04.2011 Выбираем CRM-систему для малого бизнеса: трудности поиска 1
02.03.2009 Аналитики предсказали будущее CRM на 10 лет 1
10.07.2007 Аналитический CRM: с чего начинать? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 6
Microsoft Corporation 25195 2
SAP SE 5417 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 1
Naumen - Наумен 681 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 37 1
Oracle Corporation 6852 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
8894 1
SAS Institute 1029 1
Salesforce - Informatica 130 1
Amdocs 133 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2408 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 415 1
Открытые технологии 715 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 126 1
Yandex - Яндекс 8331 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 138 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 642 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1374 1
Лента - Монетка - торговая сеть 57 1
Автостэлс - Автостэлс-Тех 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 314 1
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8035 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
Ингосстрах СПАО 449 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
ПСБ - Промсвязьбанк 897 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 553 1
Лента - Утконос 178 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1348 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 126 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Альфа-Банк 1855 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Альфа-Капитал УК 134 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 267 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
ФосАгро 146 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
Спортмастер - Sportmaster 188 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3226 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5185 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 42 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7337 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5208 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1334 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6119 6
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 171 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5802 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22752 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11315 5
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 534 5
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 90 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5596 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7504 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16984 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12267 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31730 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 465 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2396 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8013 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28841 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11227 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10053 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21854 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2233 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1550 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1377 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 201 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 230 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4240 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 688 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9671 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5827 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27015 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 329 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8673 1
Apache Airflow 57 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 64 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 44 1
GlowByte ModelOps - GlowByte MLOps - GlowByte Reinforcement Learning 3 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1715 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 842 1
IBM DB2 392 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1653 1
Microsoft Office 3923 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 813 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2410 1
Oracle Java - язык программирования 3319 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 22 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1112 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 174 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 56 1
C/C++ - Язык программирования 835 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
MLflow 17 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 90 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 596 1
Yandex DataLens 51 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1311 1
Apache Hadoop 445 1
Apache NiFi 18 1
Вилков Евгений 5 1
Шахурин Илья 2 1
Русанов Валерий 1 1
Строгий Максим 15 1
Кухтинов Александр 1 1
Кондратова Юлия 1 1
Солянов Кирилл 1 1
Буртный Никита 1 1
Белоусова Ксения 1 1
Тишин Виталий 1 1
Высоцкий Дмитрий 3 1
Левченко Александр 15 1
Демидов Михаил 133 1
Северов Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14452 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 2
Европа 24594 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1555 2
Франция - Французская Республика 7966 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 1
Япония 13509 1
Германия - Федеративная Республика 12916 1
Япония - Токио 1005 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2625 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2174 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2401 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8045 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1142 1
Россия - СФО - Новосибирск 4617 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1688 1
Азия - Азиатский регион 5725 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6186 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5968 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8197 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11661 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5234 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4892 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8023 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2924 1
Аудит - аудиторский услуги 3056 1
Металлы - Платина - Platinum 478 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2363 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 428 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1521 1
Экономический эффект 1190 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6625 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6294 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2892 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2528 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10102 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2734 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5258 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7230 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 78 1
Gartner - Гартнер 3601 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1238 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/