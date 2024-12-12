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Вилков Евгений



12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 1
22.02.2022 «Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вилков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
oCRM - Operational Customer Relationship Manager 9 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Левченко Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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