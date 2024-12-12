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Цифровизация Системное ПО
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Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов

Российские разработчики Data Sapience и Orion soft успешно провели совместные нагрузочные и функциональные тестирования Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и платформы управления контейнеризацией Nova Container Platform. Продукты позволяют развернуть решение для работы с большими данными в среде с инструментами для логирования, мониторинга, масштабирования, защиты кластеров и приложений.

Data Ocean Nova решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища. Платформа обладает высокой производительностью при низкой стоимости владения.

Архитектура Data Ocean Nova предполагает развертывание в контейнерной среде на базе Kubernetes. Nova Container Platform позволит повысить скорость внедрения проекта и снизить трудозатраты на развертывание и эксплуатацию приложений за счет преднастроенной автоматизации, единого интерфейса для управления и мониторинга состояния кластеров, встроенных модулей для логирования, CI/CD. Платформа также обеспечивает повышенный уровень защищенности контейнеров и кластеров за счет встроенного модуля информационной безопасности.

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Цифровизация

«В основе семейства продуктов Data Ocean лежит современный архитектурный подход. Все компоненты системы разворачиваются в среде контейнеризации. Благодаря Nova Container Platform теперь мы можем предложить клиентам улучшенный сервис. Совместно с компанией Orion soft мы продолжим работу над сертификацией продуктовой линейки Data Sapience: платформы CM Ocean, TALYS Ocean и Data Governance», — сказал Евгений Вилков, технический идеолог и product owner аналитической Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova.

«По мере масштабирования ИТ-инфраструктуры и внедрения новых ИТ-практик в крупных компаниях растет как объем данных, так и сложность их обработки. Совместимость решений Data Sapience и Orion soft позволит автоматизировать и ускорить процессы управления данными и контейнерной средой заказчикам, которые планируют внедрять корпоративное хранилище данных. Nova Container Platform как среда для развертывания и эксплуатации Data Ocean Nova обеспечит высокую отказоустойчивость и масштабируемость для приложения, необходимый уровень производительности сети и хранилища, а также повысит уровень безопасности для запущенных контейнеров на протяжении всего их жизненного цикла», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform Orion soft.

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