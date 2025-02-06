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Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader подтвердили совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Data Sapience, отечественный вендор, разработчик ИТ-решений для бизнеса, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную совместную работу СУБД Postgres Pro Standard 16, Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader.

Data Ocean Nova — первая российская Lakehouse-платформа данных нового поколения. До сих пор не имеет отечественных аналогов. Продукт решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве универсальной аналитической платформы.

Data Ocean Flex Loader — инструмент для репликации данных — позволяет быстро создать озеро данных или первичный слой хранилища, а также отказоустойчивые контуры систем класса Big Data в режиме, близком к реальному времени.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Имеет сертификат ФСТЭК.

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов
Импортонезависимость

Совместно продукты Data Sapience и Postgres Professional создают оптимальную инфраструктуру для хранения, репликации больших данных и работы с ними. Основанное полностью на отечественных продуктах, которые входят в Реестр отечественного ПО, решение подходит для задач импортозамещения и расширения ИТ-ландшафта предприятия.

«Использование СУБД Postgres Pro в качестве хранилища всех внутренних метаданных продуктов Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader повысит производительность, надежность и отказоустойчивость наших решений. А гарантированная вендорская поддержка критических компонент улучшит качество совместного предложения», — сказал Евгений Вилков, технический руководитель Lakehouse-платформы данных Data Ocean Nova и решения для репликации данных Data Ocean Flex Loader.

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