CRM aCRM Аналитическая CRM аналитика
CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
|Сусойкин Виктор 8 3
|Кулешов Сергей 36 2
|Северов Михаил 5 2
|Мустафаева Гульнара 2 2
|Тарханов Павел 2 2
|Русанов Сергей 48 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Баранов Роман 14 1
|Скачков Юрий 51 1
|Ванин Степан 7 1
|Данилов Александр 20 1
|Солодилов Андрей 9 1
|Соколов Михаил 29 1
|Зимовцев Владимир 4 1
|Балагаев Антон 4 1
|Сафонов Олег 11 1
|Борисов Сергей 20 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Шаров Борис 73 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Цветаев Юрий 2 1
|Барыш Кристина 2 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Королев Игорь 63 1
|Зорин Алексей 6 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Левченко Александр 12 1
|Демидов Михаил 133 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Левицкая Галина 6 1
|Храбров Валерий 26 1
|Вронская Светлана 21 1
|Грановский Олег 21 1
|Исаев Сергей 7 1
|Марьянович Йован 18 1
|Савицкий Михаил 4 1
|Ширяева Ольга 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Fortune 206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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