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Индексная книга (каталог) CNews*
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CRM aCRM Аналитическая CRM аналитика



13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 4
25.11.2024 IBS и CNews Analytics провели исследование российского рынка аналитических CRM-платформ 3
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
20.07.2023 Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
18.01.2023 Low-Code, BI и коммуникационный центр: функциональные обновления Т1 CRM 1
22.02.2022 «Газпромбанк мобайл» и GlowByte завершили проект по созданию аналитической инфраструктуры виртуального оператора связи 1
15.12.2021 Сотрудника «Билайна» арестовали за кражу данных корреспондента CNews 1
29.04.2021 Как не «сгореть» при внедрении CRM. Алгоритм действий 2
14.07.2020 Рынок CRM 2020 1
02.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля 1
10.12.2019 Степан Ванин, SAS -

ИТ-системы в страховании не заменяют людей, а помогают им принимать верные решения

 1
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму 1
13.08.2019 В «Битрикс24» появилась новая CRM-аналитика 1
01.11.2017 X5 автоматизировала целевой маркетинг в «Перекрестке» 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу 1
06.06.2016 «РДТех» построил для Татфондбанка систему анализа платежной сети 1
01.12.2015 «РДТех» создал для Татфондбанка систему мотивационной отчетности 1
12.05.2015 РДТЕХ внедрил в Татфондбанке систему «Аналитический CRM» 1
02.10.2014 Банк «Открытие» наращивает клиентскую базу с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013 1
19.12.2013 Зампред правления банка «Санкт-Петербург» об ИТ-стратегии 1
01.10.2013 Павел Цуканов - К каждому проекту мы подходим как к решению комплексной задачи 1
07.08.2013 Елена Скобина - Мы ежедневно анализируем 3000 показателей по каждому абоненту


 1
25.06.2012 «Микротест» анонсировала отраслевое BI-решение для автодилеров 1
22.04.2011 Выбираем CRM-систему для малого бизнеса: трудности поиска 1
12.03.2010 Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте» 1
02.03.2009 Аналитики предсказали будущее CRM на 10 лет 1
05.03.2008 За CRM-системами выстроилась очередь 1
11.09.2007 25 сентября состоится SAS Forum Russia 2007 1
07.09.2007 Как построить оптимальную модель BI-системы 3
04.09.2007 Вышел сентябрьский номер журнала CNews 2
10.07.2007 Аналитический CRM: с чего начинать? 3
13.07.2005 SAS: ERP-системы не годятся для аналитики 2
03.08.2004 От CRM-систем ждут возврата инвестиций 1
17.12.2003 CBOSS и МЕRА углубят совместимость своих решений для провайдеров IP-телефонии 1
16.06.2003 Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 8
Oracle Corporation 6688 7
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
8213 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 4
SAP SE 5279 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Microsoft Corporation 24625 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Amdocs 132 3
Oracle Siebel Systems 507 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Softline - Софтлайн 2811 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Открытые технологии 701 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Telegram Group 1983 1
Ростелеком 9701 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Accenture plc 682 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Крок - Croc 1777 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Diasoft - Диасофт 870 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Naumen - Наумен 626 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Salesforce.com 427 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Альфа-Банк 1769 3
Татфондбанк АИКБ 80 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Газпром ПАО 1342 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Ингосстрах СПАО 421 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Лента - Утконос 177 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Ренессанс Страхование 160 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ФосАгро 126 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 10
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Microsoft Dynamics CRM 542 2
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Apache Airflow 44 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
IBM DB2 371 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
Apache Hadoop 427 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Yandex DataLens 37 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Statista 229 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Microsoft Dynamics 1175 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 1
Сусойкин Виктор 8 3
Кулешов Сергей 36 2
Северов Михаил 5 2
Мустафаева Гульнара 2 2
Тарханов Павел 2 2
Русанов Сергей 48 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Баранов Роман 14 1
Скачков Юрий 51 1
Ванин Степан 7 1
Данилов Александр 20 1
Солодилов Андрей 9 1
Соколов Михаил 29 1
Зимовцев Владимир 4 1
Балагаев Антон 4 1
Сафонов Олег 11 1
Борисов Сергей 20 1
Венедиктова Мария 8 1
Шаров Борис 73 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Цветаев Юрий 2 1
Барыш Кристина 2 1
Гольдберг Юлий 25 1
Филимоненок Павел 19 1
Кожевников Михаил 25 1
Краснопольский Андрей 8 1
Королев Игорь 63 1
Зорин Алексей 6 1
Кузовкин Алексей 155 1
Левченко Александр 12 1
Демидов Михаил 133 1
Макеев Дмитрий 18 1
Левицкая Галина 6 1
Храбров Валерий 26 1
Вронская Светлана 21 1
Грановский Олег 21 1
Исаев Сергей 7 1
Марьянович Йован 18 1
Савицкий Михаил 4 1
Ширяева Ольга 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Европа 21768 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Казахстан - Республика 5526 2
Европа Восточная 3075 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Австрия - Вена 253 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Япония 13282 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Индия - Bharat 5446 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 12
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 5
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Экономический эффект 1067 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
Gartner - Гартнер 3556 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 4
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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