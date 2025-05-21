Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борщева Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
Борщева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберБизнес Софт 63 1
|SAS Institute 996 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
|1С-Битрикс - Bitrix 594 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3130 1
|ELMA 365 Low-code BPM 131 1
|Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
|Microsoft Office 3823 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
|Борисов Алексей 32 1
|Сухова Анастасия 2 1
|Сорокина Вероника 2 1
|Ермачков Николай 2 1
|Ривкинд Илья 2 1
|Болтенкова Анна 2 1
|Русских Тимофей 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.