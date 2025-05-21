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Борщева Анастасия


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Борщева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 63 1
SAS Institute 996 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
1С-Битрикс - Bitrix 594 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
Герофарм - Geropharm 11 1
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Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 144 1
Моситалмед 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8082 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2112 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4658 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 917 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2076 1
ELMA 365 Low-code BPM 131 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
Microsoft Office 3823 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
Борисов Алексей 32 1
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Сорокина Вероника 2 1
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Ривкинд Илья 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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