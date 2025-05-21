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Сухова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
|21.03.2025
|Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля 1
Сухова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 236 1
|Рассадин Андрей 1 1
|Ривкинд Илья 2 1
|Ермачков Николай 2 1
|Сорокина Вероника 2 1
|Кострова Юлия 1 1
|Борисов Алексей 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Казахстан - Республика 5638 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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