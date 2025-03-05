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Индексная книга (каталог) CNews*
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Моситалмед


05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 1
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Моситалмед и организации, системы, технологии, персоны:

Фортис Технологии 5 3
Biocad - Биокад 82 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 341 2
Авантелеком 28 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 1
Microsoft Corporation 24712 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
Ред Софт - Red Soft 739 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 34 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 29 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 26 3
ЭГИС - ЭГИС-РУС 8 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 2
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 2
Инвитро - Invitro 70 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Genotek - Генотек 14 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1218 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 3
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 69 3
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 3
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 139 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6798 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 2
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 324 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13384 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 2
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8153 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 977 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
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NVision Барьер 661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 44 1
Протек - Здравсити 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 73 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11030 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1075 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
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Паспорт - Паспортные данные 2538 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1241 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 239 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Эксперт ГК 18 2
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 3
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 11 2
РАН - Российская академия наук 1893 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 85 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 4 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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