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Хохлов Владислав



17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хохлов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 82 4
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 4
Авантелеком 26 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 333 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 12 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 4
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 28 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 4
ЭГИС - ЭГИС-РУС 7 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1212 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 135 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 68 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 4
Богомолов Денис 13 4
Зайцев Илья 7 4
Васильев Юрий 56 4
Веселова Оксана 5 4
Шупенин Юрий 9 4
Ваньков Вадим 21 4
Сапожникова Алла 8 4
Скуридин Иван 4 4
Собакин Сергей 4 4
Шубников Сергей 4 4
Дроздова Любовь 4 4
Федяев Денис 4 4
Радюк Ирина 4 4
Головина Ирина 4 4
Кузьменчук Сергей 4 4
Архангельский Юрий 6 4
Ряузов Александр 6 4
Волкова Оксана 6 4
Артемова Олия 5 4
Федосеев Петр 5 4
Леонова Мария 7 4
Зубков Виталий 6 4
Остроушко Алексей 16 4
Чащин Михаил 4 4
Тыров Илья 28 4
Хрипун Алексей 8 4
Пилипчук Александр 16 4
Апасов Николай 8 4
Колесов Александр 58 4
Анкудинов Николай 18 2
Русских Тимофей 9 2
Будова Александра 6 2
Когай Евгений 11 2
Нечипорук Алексей 9 1
Вирясов Владислав 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 4
Информатика - computer science - informatique 1061 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 374 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 4
Цифровой регион - Федеральный проект 99 4
Эксперт ГК 18 4
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 11 4
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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