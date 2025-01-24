Зубков Виталий
Зубков Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
|Генериум 13 1
|Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
|Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
|Сапожникова Алла 5 2
|Крупко Петр 6 2
|Архангельский Юрий 3 2
|Леонова Мария 4 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Волкова Оксана 3 1
|Федосеев Марк 2 1
|Корнилов Денис 5 1
|Зайцев Илья 4 1
|Муратов Элзар 2 1
|Потишний Роман 11 1
|Федосеев Петр 2 1
|Егоров Даниил 23 1
|Бутенко Павел 16 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Шупенин Юрий 6 1
|Фишер Андрей 74 1
|Будова Александра 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
|Эксперт ГК 15 1
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