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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бутенко Павел


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «Т-Банк» предоставил клиентам возможность оплатить услуги всех интернет-провайдеров страны 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Бутенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 14
8548 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 14
Ланит Интеграция 195 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 56 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 346 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 13
Schneider Electric 582 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Rimini Street 77 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 453 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 242 13
Центр2М - Center2М 67 13
АйТи Бастион - IT Bastion 115 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 12
Hoff Tech - Хофф Тех 42 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 5
Picvario - Пикварио 15 2
Газинформсервис - ГИС 326 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
АйТи 1390 1
Inventive Retail Group 76 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 429 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Ростелеком 10004 1
Yandex - Яндекс 7870 1
Microsoft Corporation 24917 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 917 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
SAP SE 5349 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 557 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 15
РЖД - Российские железные дороги 1948 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 490 14
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 14
Ингосстрах СПАО 439 13
ГПБ - Газпромбанк 1114 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 940 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 13
Фора Банк 60 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 501 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 13
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 344 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 524 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 7
Абсолют Банк 236 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 337 6
Комус 99 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 6
Синара ГК - Sinara Group 109 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 345 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 124 5
ФРИИ Акселератор 51 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6984 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6956 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5618 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3023 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2933 13
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12482 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 160 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2108 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 632 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 565 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 605 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5604 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3233 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5835 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 905 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1262 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 348 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 794 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1332 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4798 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3471 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 882 13
1С:ERP Управление предприятием 640 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 13
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Новые облачные технологии - МойОфис 828 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
СалютДевайсы - GigaChat 271 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 44 1
OpenAI ChatGPT 418 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 219 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 382 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 63 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 59 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 84 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
1С:Аналитика 21 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 535 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
Натрусов Артем 295 14
Шадаев Максут 1063 14
Чаркин Евгений 299 14
Абакумов Евгений 206 14
Клепиков Алексей 118 14
Нестеров Алексей 145 14
Ульянов Николай 127 14
Щемелинин Вадим 17 14
Мураховский Эдуард 38 14
Аксенов Олег 46 14
Петров Артем 24 14
Демидов Сергей 127 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 95 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Сотин Денис 216 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 91 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Лебедев Антон 52 13
Рубин Адар 47 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Меденцев Константин 98 13
Портной Михаил 42 13
Козак Николай 177 13
Москальков Дмитрий 42 13
Прохоров Юрий 64 13
Диденко Сергей 23 13
Россия - РФ - Российская федерация 150441 15
Европа Восточная 3110 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3073 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3033 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1768 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 174 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2544 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4551 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 334 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 342 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7659 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1368 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6517 1
Экономический эффект 1126 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2571 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1985 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1136 1
Эксперт ГК 18 1
CNews Инновация года - награда 113 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1151 14
CNews AWARDS - награда 529 14
CNews Баттл 64 13
CNews FORUM Кейсы 260 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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