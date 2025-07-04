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Бутенко Павел
УПОМИНАНИЯ
Бутенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 295 14
|Шадаев Максут 1063 14
|Чаркин Евгений 299 14
|Абакумов Евгений 206 14
|Клепиков Алексей 118 14
|Нестеров Алексей 145 14
|Ульянов Николай 127 14
|Щемелинин Вадим 17 14
|Мураховский Эдуард 38 14
|Аксенов Олег 46 14
|Петров Артем 24 14
|Демидов Сергей 127 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Сотин Денис 216 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 91 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 52 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Меденцев Константин 98 13
|Портной Михаил 42 13
|Козак Николай 177 13
|Москальков Дмитрий 42 13
|Прохоров Юрий 64 13
|Диденко Сергей 23 13
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 15
|Европа Восточная 3110 13
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 12
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3073 2
|Эксперт ГК 18 1
|РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
|Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
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