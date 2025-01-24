РАМН НЦН ФГБУ Научный центр неврологии ГУ
РАМН НЦН ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сапожникова Алла 5 3
|Будова Александра 5 2
|Попова Ольга 10 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Зубков Виталий 3 2
|Леонова Мария 4 2
|Архангельский Юрий 3 2
|Крупко Петр 6 2
|Васильев Сергей 51 1
|Натензон Михаил 13 1
|Красников Сергей 4 1
|Хомяк Юрий 38 1
|Григорьев Андрей 18 1
|Серова Елена 319 1
|Легезо Денис 40 1
|Голубов Дмитрий 1 1
|Данчул Александр 1 1
|Сиваков Юрий 9 1
|Низовцев Геннадий 3 1
|Епишин Роман 2 1
|Наговицын Андрей 1 1
|Касьянов Андрей 1 1
|Герман Андрей 24 1
|Байдин Сергей 6 1
|Сельков Андрей 15 1
|Вексин Алексей 13 1
|Водолазский Андрей 13 1
|Фишер Андрей 74 1
|Голещихин Денис 16 1
|Шупенин Юрий 6 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Бутенко Павел 16 1
|Егоров Даниил 23 1
|Федосеев Петр 2 1
|Волкова Оксана 3 1
|Федосеев Марк 2 1
|Корнилов Денис 5 1
|Зайцев Илья 4 1
|Мамаева Ольга 1 1
|Муратов Элзар 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
|Эксперт ГК 15 1
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