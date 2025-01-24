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РАМН НЦН ФГБУ Научный центр неврологии ГУ



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.12.2024 ИЦ «Телеком-Сервис» построил AV-комплекс для Научного центра неврологии 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
24.10.2019 Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис 1
10.08.2017 В России создано ПО для «перепрограммирования» мозга после инсульта 1
10.08.2017 Российские разработчики научились «перепрограммировать» мозг человека с помощью облаков 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
27.07.2009 РОСНАНО инвестирует в строительство завода по производству нановакцин 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

РАМН НЦН ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24632 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Softline - Софтлайн 2816 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
МФИ Софт 123 1
Wellink - Веллинк НТЦ 21 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
ТелеМед 14 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
Генериум 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
Ред Софт - Red Soft 706 1
LG Electronics 3615 1
Hikvision - Хиквижн 55 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Biamp Systems 14 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
НТфарма - NTpharma 1 1
Наука НПО 25 1
ТелеМед - Школа здоровья 7 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Инвитро - Invitro 70 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
Genotek - Генотек 14 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5666 2
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КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 457 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 3
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Kinect 199 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
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Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Протек - Здравсити 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
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Мураховский Эдуард 38 2
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Архангельский Юрий 3 2
Крупко Петр 6 2
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Натензон Михаил 13 1
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Хомяк Юрий 38 1
Григорьев Андрей 18 1
Серова Елена 319 1
Легезо Денис 40 1
Голубов Дмитрий 1 1
Данчул Александр 1 1
Сиваков Юрий 9 1
Низовцев Геннадий 3 1
Епишин Роман 2 1
Наговицын Андрей 1 1
Касьянов Андрей 1 1
Герман Андрей 24 1
Байдин Сергей 6 1
Сельков Андрей 15 1
Вексин Алексей 13 1
Водолазский Андрей 13 1
Фишер Андрей 74 1
Голещихин Денис 16 1
Шупенин Юрий 6 1
Сафрыгин Егор 37 1
Бутенко Павел 16 1
Егоров Даниил 23 1
Федосеев Петр 2 1
Волкова Оксана 3 1
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Корнилов Денис 5 1
Зайцев Илья 4 1
Мамаева Ольга 1 1
Муратов Элзар 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1372 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 484 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
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Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 490 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Эксперт ГК 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
CNews Мишень 166 1
РАН - Российская академия наук 1872 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 2
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 7 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
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