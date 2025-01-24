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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДЗМ Москва ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
8230 1
Biocad - Биокад 79 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Генериум 13 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Braun GmbH 76 1
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 1
ЭГИС - ЭГИС-РУС 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1460 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 830 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10098 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1057 1
FemTech - Фемтех 11 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 3
МТС Мобильные сотрудники 111 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Будова Александра 5 3
Зубков Виталий 3 3
Леонова Мария 4 3
Архангельский Юрий 3 3
Сапожникова Алла 5 3
Шупенин Юрий 6 2
Мураховский Эдуард 38 2
Зайцев Илья 4 2
Федосеев Петр 2 2
Волкова Оксана 3 2
Крупко Петр 6 2
Тыров Илья 25 1
Соколов Дмитрий 66 1
Колесов Александр 55 1
Фишер Андрей 74 1
Егоров Даниил 23 1
Лебедев Георгий 54 1
Апасов Николай 5 1
Пилипчук Александр 13 1
Хрипун Алексей 5 1
Клименко Сергей 3 1
Остроушко Алексей 13 1
Ваньков Вадим 18 1
Яковлева Майя 3 1
Корнилов Денис 5 1
Сафрыгин Егор 37 1
Потишний Роман 11 1
Веселова Оксана 2 1
Васильев Юрий 52 1
Дрозд Евгений 1 1
Богомолов Денис 10 1
Бутенко Павел 16 1
Артемова Олия 2 1
Федосеев Марк 2 1
Ряузов Александр 3 1
Муратов Элзар 2 1
Кузьменчук Сергей 1 1
Головина Ирина 1 1
Радюк Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 684 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Эксперт ГК 15 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 24 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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