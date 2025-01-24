Правительство Москвы ДЗМ Москва ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Будова Александра 5 3
|Зубков Виталий 3 3
|Леонова Мария 4 3
|Архангельский Юрий 3 3
|Сапожникова Алла 5 3
|Шупенин Юрий 6 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Зайцев Илья 4 2
|Федосеев Петр 2 2
|Волкова Оксана 3 2
|Крупко Петр 6 2
|Тыров Илья 25 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Колесов Александр 55 1
|Фишер Андрей 74 1
|Егоров Даниил 23 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Апасов Николай 5 1
|Пилипчук Александр 13 1
|Хрипун Алексей 5 1
|Клименко Сергей 3 1
|Остроушко Алексей 13 1
|Ваньков Вадим 18 1
|Яковлева Майя 3 1
|Корнилов Денис 5 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Потишний Роман 11 1
|Веселова Оксана 2 1
|Васильев Юрий 52 1
|Дрозд Евгений 1 1
|Богомолов Денис 10 1
|Бутенко Павел 16 1
|Артемова Олия 2 1
|Федосеев Марк 2 1
|Ряузов Александр 3 1
|Муратов Элзар 2 1
|Кузьменчук Сергей 1 1
|Головина Ирина 1 1
|Радюк Ирина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
|Россия - СЗФО - Вологодская область 684 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
|Эксперт ГК 15 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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