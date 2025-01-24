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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тыров Илья



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.10.2023 Результаты внедрения искусственного интеллекта в систему ОМС: обработано 200 тыс. маммограмм   1
03.10.2023 Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года 1
21.08.2023 В Москве пополнилась официальная библиотека наборов данных для сферы здравоохранения на 50% за год 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
09.01.2023 Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника 1
08.12.2022 Комплексный сервис искусственного интеллекта поможет медикам Москвы диагностировать признаки ишемической болезни сердца 1
29.11.2022 Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований 1
24.11.2022 С помощью голосового ввода заполнено более 200 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований 1
23.11.2022 Нейросети проанализировали уже почти 8 млн лучевых исследований 1
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 2
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Тыров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Synology Inc - SLMP PTE 138 6
Logitech 421 5
Ростелеком 9706 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 4
Linx - Связь ВСД 158 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 4
Доктор рядом - Doc+ 52 4
Samsung Electronics 10265 3
8219 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 3
Генериум 13 3
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 3
Biocad - Биокад 79 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 2
Код Безопасности 616 2
Yandex - Яндекс 7351 2
Cisco Systems 5114 1
ДОК 828 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Системы и Технологии ГК 99 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 180 1
Прогноз 1651 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 6
РЖД - Российские железные дороги 1904 5
Ренессанс Страхование 160 4
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 4
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 4
Инвитро - Invitro 70 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Uber 331 1
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 17
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 8
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 9 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 14
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1562 9
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 6
Маркировка - Marking 1056 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 5
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 65 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 5
Стандартизация - Standardization 2130 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 525 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3068 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 3
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1944 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 9
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 2
ЦРТ Voice2Med 38 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 468 2
1С:Медицина 42 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Apple Health 9 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Фишер Андрей 74 13
Васильев Юрий 52 9
Васильев Кирилл 16 6
Кальмуцкий Олег 8 6
Карелин Павел 6 6
Деев Алексей 7 5
Симаков Олег 113 4
Образцов Алексей 12 4
Раменский Демьян 17 4
Селиванов Дмитрий 51 4
Швецов Денис 13 4
Смирнова Екатерина 8 4
Балабанов Анатолий 12 4
Меркулов Борис 7 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Мураховский Эдуард 38 4
Волков Виктор 8 4
Сафрыгин Егор 37 4
Анкудинов Николай 16 4
Ишмамедов Константин 5 3
Соловьев Владимир 106 3
Лебедев Георгий 54 3
Федин Владимир 7 3
Рыжий Алексей 6 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Никитенко Дмитрий 3 3
Ефёров Алексей 44 3
Нечипорук Алексей 7 3
Соколов Павел 14 3
Лебедева Ольга 17 3
Бойко Елена 152 2
Кузнецов Александр 123 2
Гайдуков Алексей 23 2
Коростелев Павел 30 2
Орлов Геннадий 16 2
Садеков Ильяс 2 2
Попов Евгений 8 2
Крупко Петр 6 2
Арсентьев Сергей 2 1
Ефремов Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 20
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Китай - Тайвань 3986 1
Италия - Рим 206 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Индия - Bharat 5447 1
Европа 21772 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2901 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1329 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6404 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 24 12
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 9
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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