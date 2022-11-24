С помощью голосового ввода заполнено более 200 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований

Москва занимает лидирующую позицию в мире по внедрению искусственного интеллекта в государственное здравоохранение. Центр диагностики и телемедицины стал площадкой для поддержки отечественных разработчиков и развития нейросетей в России. Столица готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами нашей страны. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

«Москва одна из первых в мире начала внедрять технологии искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. Наиболее масштабным проектом является эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, стартовавший в 2020 г. с анализа компьютерных томографий для выявления признаков COVID-19. Сегодня же в эксперименте более 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 клиническим направлениям, за 2,5 года нейросети проанализировали уже порядка 8 млн изображений, полученных при помощи лучевых методов исследований пациентов медицинских учреждений столицы. Результаты проекта легли в основу национальных стандартов по применению искусственного интеллекта в здравоохранении. Внедрение таких инноваций — это хороший пример слаженной работы частного бизнеса и государства, которая приносит практическую пользу медикам», – сказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта повышает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики. Благодаря искусственному интеллекту значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов. Нейросети используются в повседневной практике как цифровой помощник врачей.

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«Реализация проекта по внедрению компьютерного зрения в медицину позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Московские рентгенологи уже несколько лет используют высокотехнологичные помощники, одним из них является технология голосового ввода Voice2Med. В московских поликлиниках и стационарах с помощью сервиса голосового ввода заполнено уже более 200 тыс. медицинских протоколов лучевых исследований. Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание и не терять время врачей на ввод информации вручную, что ускоряет выполнение бумажной работы более чем на 20%. Успешный опыт столичных рентгенологов масштабируется – так голосовой ввод осваивают врачи уже семи специальностей», – сказал директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ, главный специалист Москвы по лучевой и инструментальной диагностике Юрий Васильев.