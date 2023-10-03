Искусственный интеллект обработал 1 млн маммограмм столичных пациенток за 3,5 года

В Москве за 3,5 года при помощи сервисов искусственного интеллекта проанализировали 1 млн маммографических исследований. Нейросети работают в столице с 2020 г. в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранении. Врачи-рентгенологи сейчас используют четыре сервиса искусственного интеллекта для анализа маммографических исследований. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

«Маммография — вид исследований, в котором искусственный интеллект стал незаменимым помощником врача. Москва первой в стране в 2023 г. ввела специальный тариф на анализ профилактических маммограмм с помощью нейросетей в рамках программы обязательного медицинского страхования. Скрининговое обследование женщин предполагает большой поток исследований, которые описывает врач-рентгенолог. Частичная автоматизация этого процесса помогает справляться с объемом быстро и качественно. Окончательное решение остается за врачом», — отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

Он также добавил, что, по данным ученых, сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммографических исследований более чем в восемь раз. Кроме того, нейросети обладают диагностической точностью на уровне, сопоставимом с работой врача-рентгенолога.

Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

«С начала 2023 г. искусственным интеллектом в рамках эксперимента проанализировано уже более 190 тыс. маммограмм, полученных в ходе диагностических исследований. В арсенале врачей-рентгенологов на данный момент четыре сервиса искусственного интеллекта по анализу маммографических исследований, и специалисты имеют возможность выбрать удобный инструмент. Наша задача — обеспечить точность диагностики с использованием нейросетей, поэтому мы постоянно проводим мониторинг качества работы уже функционирующих алгоритмов, чтобы врачи могли применять только надежные решения», — сказал главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

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Центр диагностики и телемедицины — научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы. Он специализируется на проведении высокоточной диагностики на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медицинских учреждениях и повышении качества диагностических исследований с помощью стандартизации деятельности. Кроме того, центр занимается распространением лучших медицинских практик и внедрением инновационных технологий в медучреждениях не только Москвы, но и всей России.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике, что позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечить высокий уровень здравоохранения в столице. Ежедневно сервисы искусственного интеллекта помогают поставить предварительный диагноз на основе анамнеза или находят признаки патологий на медицинских изображениях пациентов.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.