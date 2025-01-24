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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166678
ИКТ 12995
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Мероприятия 842

Ряузов Александр



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ряузов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8219 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1883 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Ред Софт - Red Soft 706 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Biocad - Биокад 79 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Broadcom - VMware 2360 1
Microsoft Corporation 24632 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Код Безопасности 616 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Cloud4Y 285 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Eltex - Предприятие Элтекс 152 1
Cisco Systems 5114 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
Diasoft - Диасофт 871 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 1
Примо РПА 12 1
Naumen - Наумен 626 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 805 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Агроэко ГК 22 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Газпром бурение 30 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 1
Почта России ПАО 2113 1
UniSuper 1 1
Газпром нефть 619 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром ПАО 1342 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1738 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2787 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2124 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Скрининг 150 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1609 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 893 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 1
DevOps - Development и Operations 866 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3719 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Linux OS 9953 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Huaxun Sharq 2 1
VK Teams 66 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Docker - Платформа распределённых приложений 335 1
Мельникова Алиса 90 2
Рустамов Рустам 413 1
Демидов Сергей 127 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1011 1
Сотин Денис 205 1
Сергеев Сергей 138 1
Колесов Александр 55 1
Семенов Александр 145 1
Федоров Алексей 116 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Катамадзе Анна 101 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Уткин Владислав 20 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Ульянов Николай 112 1
Меркулов Сергей 32 1
Киселев Сергей 59 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Легостаева Светлана 82 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 104 1
Спирин Антон 61 1
Стоянов Алексей 41 1
Кусеров Олег 18 1
Луганцев Александр 51 1
Лобанов Максим 45 1
Гаврилов Евгений 43 1
Карпов Роман 60 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 97 1
Григоренко Вадим 40 1
Долгов Александр 33 1
Сергеева Наталья 39 1
Сазонов Максим 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Европа 21772 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 107 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Аудит - аудиторский услуги 2663 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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