Ряузов Александр
|24.01.2025
|Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
|09.07.2024
|Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
|11.06.2024
|Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
Ряузов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Мельникова Алиса 90 2
|Рустамов Рустам 413 1
|Демидов Сергей 127 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Сотин Денис 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Колесов Александр 55 1
|Семенов Александр 145 1
|Федоров Алексей 116 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Уткин Владислав 20 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Киселев Сергей 59 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Спирин Антон 61 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Кусеров Олег 18 1
|Луганцев Александр 51 1
|Лобанов Максим 45 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 60 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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