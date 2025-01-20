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Лаб СП Лаборатория систем автоматизации процессов

Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов

Компания ООО «ЛАБ СП» была создана выходцами из САП СНГ в 2022 году. «ЛАБ СП» готова обеспечить жизненный цикл сопровождения локализации текущих систем клиентов от разработки и поставки до поддержки. Основные направления деятельности:

  • разработка новых и адаптация существующих локализационных пакетов
  • поддержка клиентов в этой части
  • консалтинг на базе собственного ресурсного центра в Екатеринбурге
  • поиск или разработка новых решений для вывода на рынок

 

 

"Замена инструментов интеграции IBM и SAP в корпоративном сегментеГеоргий Имнаишвили, Технический директор, главный конструктор, Factor-ESB,  Ренат Хамидулин, Директор департамента интеграционных решений, ЛАБ СП, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


20.01.2025 Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП» 1
19.12.2024 «Лента» переводит SAP-системы для работы с персоналом на поддержку «Лаб СП» 1
16.12.2024 В российской интеграционной платформе Integration Gears появилась поддержка решений «1С» 1
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
05.08.2024 ЗТЗ перевел SAP-системы для управления финансами и работе с персоналом на поддержку «ЛАБ СП» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
27.06.2024 Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
27.05.2024 «Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли 1
27.05.2024 «Лаб СП» заработала на локализации SAP-систем 360 млн рублей 1
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами 1
07.02.2024 SAP терроризирует россиян и вводит новые драконовские ограничения. Доступ к облаку закрывается, данные скачать не дадут 1
01.02.2024 Выходцы из SAP за год построят полноценную российскую замену ее продуктам. Импортозамещение, как оно должно быть 1
13.11.2023 «Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» 3
05.09.2023 SAP отключает российских клиентов от техподдержки 1
30.03.2023 Андрей Филатов покинул SAP и стал управляющим партнером компании «Лаб СП» 2
29.03.2023 Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке 3

Публикаций - 28, упоминаний - 33

Лаб СП и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 16
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 13
Diasoft - Диасофт 870 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Naumen - Наумен 625 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 13
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
Примо РПА 12 10
SAP CIS - САП СНГ 854 6
8213 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6687 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Microsoft Corporation 24623 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Telegram Group 1983 3
Broadcom - VMware 2359 2
Cisco Systems 5114 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
Saprun - Сапран групп 51 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
ИКС 318 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 8 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Ростелеком 9699 1
Код Безопасности 616 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Почта России ПАО 2112 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 13
Лента - Сеть розничной торговли 2080 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
ПСБ - Промсвязьбанк 851 13
Газпром нефть 618 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
Газпром ПАО 1342 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Unilever - Юнилевер Русь 151 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 55 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 13
Федеральное казначейство России 1772 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
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Linux OS 9936 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 2
Atlassian - Confluence 113 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
OpenAI ChatGPT 338 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 13 2
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
FreePik 980 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Content AI - ContentCapture 27 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
AWG - SkillStaff 27 1
Huaxun Sharq 2 1
VK Teams 66 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Деверилин Павел 30 21
Толокнов Андрей 16 13
Шпак Василий 223 13
Панченко Иван 138 13
Мельникова Алиса 90 13
Глазков Александр 137 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Сергеев Сергей 138 13
Албычев Александр 150 13
Федоров Алексей 116 13
Качанов Олег 114 13
Белов Алексей 20 13
Безбогов Сергей 46 13
Галеев Сергей 32 13
Гулевич Руслан 27 13
Иодковский Станислав 80 13
Врацкий Андрей 135 13
Сологуб Денис 67 13
Харитонов Дмитрий 49 13
Филимонов Антон 17 13
Мейнцер Антон 14 13
Чудинов Дмитрий 32 13
Кузякина Анна 23 13
Артюхов Сергей 42 13
Бессарабенко Александр 13 13
Иванов Михаил 100 10
Винокуров Евгений 10 10
Филатов Андрей 114 5
Кошелев Владимир 3 3
Даверилин Павел 2 2
Лобанов Максим 45 2
Шешеня Дарья 4 2
Макаров Валентин 220 1
Изосимов Алексей 3 1
Павленко Антон 15 1
Строгий Максим 9 1
Фикс Александр 4 1
Дырдин Олег 1 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Европа 21767 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Индия - Bharat 5431 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 69 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 89 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 10
Экономический эффект 1067 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Миграция населения - Миграционные службы 412 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 4
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 13
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews FORUM Кейсы 225 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews AWARDS - награда 519 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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