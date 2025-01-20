Лаб СП Лаборатория систем автоматизации процессов
Компания ООО «ЛАБ СП» была создана выходцами из САП СНГ в 2022 году. «ЛАБ СП» готова обеспечить жизненный цикл сопровождения локализации текущих систем клиентов от разработки и поставки до поддержки. Основные направления деятельности:
- разработка новых и адаптация существующих локализационных пакетов
- поддержка клиентов в этой части
- консалтинг на базе собственного ресурсного центра в Екатеринбурге
- поиск или разработка новых решений для вывода на рынок
"Замена инструментов интеграции IBM и SAP в корпоративном сегменте" Георгий Имнаишвили, Технический директор, главный конструктор, Factor-ESB, Ренат Хамидулин, Директор департамента интеграционных решений, ЛАБ СП, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
Лаб СП и организации, системы, технологии, персоны:
|Деверилин Павел 30 21
|Толокнов Андрей 16 13
|Шпак Василий 223 13
|Панченко Иван 138 13
|Мельникова Алиса 90 13
|Глазков Александр 137 13
|Шенберг Дмитрий 16 13
|Сергеев Сергей 138 13
|Албычев Александр 150 13
|Федоров Алексей 116 13
|Качанов Олег 114 13
|Белов Алексей 20 13
|Безбогов Сергей 46 13
|Галеев Сергей 32 13
|Гулевич Руслан 27 13
|Иодковский Станислав 80 13
|Врацкий Андрей 135 13
|Сологуб Денис 67 13
|Харитонов Дмитрий 49 13
|Филимонов Антон 17 13
|Мейнцер Антон 14 13
|Чудинов Дмитрий 32 13
|Кузякина Анна 23 13
|Артюхов Сергей 42 13
|Бессарабенко Александр 13 13
|Иванов Михаил 100 10
|Винокуров Евгений 10 10
|Филатов Андрей 114 5
|Кошелев Владимир 3 3
|Даверилин Павел 2 2
|Лобанов Максим 45 2
|Шешеня Дарья 4 2
|Макаров Валентин 220 1
|Изосимов Алексей 3 1
|Павленко Антон 15 1
|Строгий Максим 9 1
|Фикс Александр 4 1
|Дырдин Олег 1 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Какунин Алексей 14 1
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