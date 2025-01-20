Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов

Компания ООО «ЛАБ СП» была создана выходцами из САП СНГ в 2022 году. «ЛАБ СП» готова обеспечить жизненный цикл сопровождения локализации текущих систем клиентов от разработки и поставки до поддержки. Основные направления деятельности:

разработка новых и адаптация существующих локализационных пакетов

поддержка клиентов в этой части

консалтинг на базе собственного ресурсного центра в Екатеринбурге

поиск или разработка новых решений для вывода на рынок

"Замена инструментов интеграции IBM и SAP в корпоративном сегменте" Георгий Имнаишвили, Технический директор, главный конструктор, Factor-ESB, Ренат Хамидулин, Директор департамента интеграционных решений, ЛАБ СП, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва