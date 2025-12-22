CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских интеграционных платформ. Более 20 компаний-разработчиков предлагают свои решения для организации взаимодействия разнородных ИТ-систем, обеспечения гарантированной передачи, маршрутизации и трансформации данных. В обзоре оценивается около 100 параметров, характеризующих как функциональные возможности ESB-платформ, так и качество поддержки и обучения, предлагаемые вендорами.

CNewsMarket публикует первый обзор интеграционных сервисных шин (Enterprise Service Bus, ESB) — решений для обеспечения обмена данными между различными сервисами и корпоративными информационными системами. Платформенные решения не ограничиваются обменом данными (для этого достаточно использовать так называемые «брокеры данных», например Apache Kafka/Rabbit MQ), но также обеспечивают трансформацию между форматами, маршрутизацию сообщений в соответствии с бизнес-правилами и предоставляют визуальный интерфейс для настройки интеграционных потоков.

Российские разработчики вынуждены создавать решения, не только конкурирующие с вендорами мирового уровня (IBM, Oracle, TIBCO, WSO2), но и превосходящие их по функциональности — сложность и количество ИТ-систем, используемых среднестатистическим предприятием, заметно выросли (не в последнюю очередь благодаря активной политике импортозамещения). Усложнились сценарии взаимодействия, постоянно растет объем потоков для обмена, появилась необходимость соответствовать требованиям российских регуляторов в области безопасности. Отдельно стоит упомянуть и дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, который диктует необходимость наличия low-code/no-code инструментов для самостоятельной настройки этапов и шагов интеграции.

Аналитики CNewsMarket включили в итоговую оценку баллы почти по 100 параметрам, в том числе характеризующим функциональность (особенности организации всей цепочки трансформации и обмена), возможности платформ для горизонтального и вертикального масштабирования, соблюдение политик в области информационной безопасности, а также качество технической поддержки и обучения.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 российских интеграционных платформ Подробнее: Обзор «Российские ESB-платформы 2025» Функциональность Масштабируемость и отказоустойчивость Безопасность Поддержка 490 120 181 90 490 120 150 80 480 120 136 80 430 110 175 90 440 100 170 90 455 115 155 70 410 120 170 90 441 120 140 80 420 110 150 90 430 105 145 80

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Поддерживаемые протоколы обмена

Поддерживаемые форматы данных

Коннектор к 1С

Варианты маршрутизации

Преобразование сообщений

Форматно-логический контроль

Возможности доставки сообщений

Характеристики пользовательского интерфейса управления

Возможность развертывания на отечественных ОС

2. Масштабируемость и отказоустойчивость:

Возможности вертикального масштабирования ИС

Возможности горизонтального масштабирования ИС

Средства автоматической балансировки нагрузки по узлам/серверам системы

Разбиение узлов системы на разделы для раздельной обработки или приоритезации отдельных потоков данных, отправителей/получателей

Реализация отказоустойчивого кластера с плечами в разных ЦОД

Мониторинг работы системы

3. Безопасность:

Поддержка защищенных протоколов

Возможности аудита

Контроль доступа

Регулярное предоставление заказчикам обновлений безопасности, закрывающих выявленные проблемы ИБ в компонентах системы

Сертификат ФСТЭК

ПО в Едином реестре российских программ

Отсутствие зависимости от ПО, не соответствующего Методическим рекомендациям по переходу на преимущественное использование отечественного ПО

4. Обучение и поддержка:

Наличие интерактивной документации по всем компонентам шины

Возможность консультаций на сайте вендора, поддержка каналов в мессенджерах, тикеты в электронной почте

Поддержка в режиме 24*7

Различные уровни ТП со своими SLA

Место Компания Решение Рейтинг 1 Диасофт Digital Q.Integration 881 2 Неолант Тенакс, Лаб СП FESB 840 3 Датареон Datareon 816 4 Юзтех USEBUS AI-Code 805 5 ЕмДев Энтакси (Entaxy) 800

Лидером рейтинга российских интеграционных платформ стало решение Digital Q.Integration разработчика «Диасофт». Платформа входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q и покрывает большой спектр функциональных направлений — прикладных, системных и инфраструктурных. Уникальный архитектурный подход к ESB-решению позволяет создавать для каждой системы неограниченное количество отдельных адаптеров с полной логикой для интеграционного взаимодействия. Таким образом, если надо интегрировать новую систему, для нее создается новый адаптер, а если система, выводится из эксплуатации, адаптер просто отключается, что позволяет заметно ускорять проекты и снижает стоимость изменений.

Второе место — у платформы Factor ESB («Лаб СП», команда бывшего SAP Labs CIS), изначально спроектированной как высокопроизводительная, отказоустойчивая и безопасная интеграционная платформа для банковской сферы и крупного бизнеса. Решение обеспечивает бесшовный обмен данными в сложных, территориально распределенных системах, поддерживает кластеризацию, включая отказоустойчивость и катастрофоустойчивость. Среди сильных сторон FESB также стоит отметить большое количество совместимостей с отечественным ПО, причем подтвержденных сертификатами по результатам независимой экспертизы.

Третье место — у системы Datareon, вендора «Датареон». Решение на базе low-code платформы предназначено для построения единого распределенного информационного ландшафта и имеет крупнейшую инсталляционная базу (по данным компании количество внедрений приближается 1 000) и мощную партнерскую сеть. Среди важнейших преимуществ системы — абсолютная импортонезависимость: весь код разработан специалистами вендора на C# без использования open-sourse компонентов.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Программный продукт в реестре ФСТЭК 20 баллов 1. Наличие интерактивной документации

▪ Эксплуатационная документация ▪ Инструкции для разработчика ▪ Инструкции для администратора

2. Техническая поддержка

▪ Возможность консультаций на сайте вендора, поддержка каналов в мессенджерах, тикеты в электронной почте ▪ Поддержка в режиме 24*7 ▪ Различные уровни ТП со своими SLA

3. Вертикальное масштабирование: есть подробное описание 4. Горизонтальное масштабирование: есть подробное описание

15 баллов за каждый вариант 1. Поддерживаемые протоколы обмена

▪ HTTP/HTTPS ▪ SOAP ▪ REST ▪ FTP, FTPS, SFTP ▪ JMS/Active MQ ▪ AMQP/Rabbit MQ ▪ MQTT ▪ Apache Kafka ▪ JDBC ▪ Email (IMAP, POP3, SMTP) ▪ ODATA

2. Поддерживаемые форматы данных

▪ XML ▪ JSON ▪ YAML ▪ CSV ▪ DBF

3. Коннектор к 1С 4. Варианты маршрутизации

▪ По отправителю ▪ По подписчику на поток/вид сообщения/фильтр по содержимому сообщения ▪ Передача данных множеству приемников из одного источника

5. Преобразование сообщений

▪ Разделение и объединение сообщений различных потоков данных ▪ Наличие механизма упрощенного мэппинга средствами шины:инструмент визуального мэппинга полей одного сообщения на другое с возможностью указания формул преобразования ▪ Возможность трансформации фрагмента интеграции илиданных с помощью кода на высокоуровневом языке программирования ▪ Возможность разделения/копирования сообщения с отправкой каждого по своим маршрутам доставки

6. Форматно-логический контроль

▪ Проверка формата XML по XSD-схемам ▪ Проверка формата JSON по JSON Schema ▪ Проверка формата YAML по JSON Schema ▪ Возможность разработки собственного модуля проверки формата сообщения на популярном языке (Java, JS , Lua, Xpath и др.) с возможностью подключения сторонних библиотек

7. Возможности доставки сообщений

▪ Гарантированная доставка сообщений FIFO ▪ Синхронная доставка сообщений ▪ Асинхронная доставка сообщений с проверкой статуса обработки доставленного асинхронно сообщения ▪ Повторная доставка сообщений по запросу получателя на указанную глубину времени ▪ Автоматическое восстановление доставки после сбоя ▪ Автоматическая отправка квитанции отправителю об успехе/неуспехе доставки ▪ Гарантированный порядок сообщений ▪ Приоритезация сообщений и потоков данных по различным критериям: отправителю, потоку данных, содержимому сообщения, получателю,размеру сообщения и т.д. ▪ Доставка сообщению по инициативе шины (PUSH) ▪ Доставка сообщению по запросу клиента (PULL) ▪ Доставка бинарных файлов размером в 200 Мб и более

8. Возможности масштабирования

▪ Возможности вертикального масштабирования ИС ▪ Возможности горизонтального масштабирования ИС ▪ Средства автоматической балансировки нагрузки по узлам/серверам системы ▪ Разбиение узлов системы на разделы для раздельной обработки или приоритезации отдельных потоков данных, отправителей/получателей ▪ Реализация отказоустойчивого кластера с плечами в разных ЦОД

9. Характеристики пользовательского интерфейса управления

▪ Полнофункциональный "тонкий" клиент (web) ▪ Компоненты/модули ИС изолированы (кодом) друг от друга ▪ Система не имеет ограничений на общее кол-во учетных записей пользователей (не считая ограничений, накладываемых СУБД, ОС и иным базовым ПО) ▪ Библиотека шаблонов интеграций (возможность сохранения и повторного использования своих шаблонов и компонентов) ▪ Встроенная поддержка отладки, пошагового выполнения,просмотра переменных, трейсинга на этапе разработки

10. Мониторинг работы системы

▪ Логирование событий передачи сообщений с документированным форматом, доступным для внешнего разбора (минимальные атрибуты: дата и время события, класс события, содержание события-описание) ▪ Наличие встроенного механизма контроля работы компонентов системы, аналогичного по функционалу с Zabbix ▪ Наличие встроенного механизма метрик работы системы (в т.ч. производительности) аналогичному Grafana ▪ Наличие настроенных метрик для компонентов системы ▪ Возможность добавлять дополнительные метрики ▪ Наличие инструментов контроля состояния обработки сообщений в шине, включая отборы по статусу и этапу обработки

11. Поддержка защищенных протоколов

▪ SSL/TLS (TLS v1.1, TLS v1.2, TLSv1.3) ▪ mTLS ▪ SSH ▪ SMTPS, POP3 TLS, IMAP TLS ▪ SFTP

12. Возможности аудита

▪ Регистрация событий информационной безопасности ▪ Наличие штатного, предконфигурированного, набора событий ИБ (например создание/изменение пользователя, внесение изменений в настройки и т.д.) ▪ Возможность регулировки глубины хранения журналов событий информационной безопасности

13. Контроль доступа

▪ Наличие механизма разделения ролей пользователей,технических учетных записей, администраторов и администраторов ИБ ▪ Идентификация и аутентификация пользователей при доступе в информационную систему через локальные учетные записи ▪ Идентификация и аутентификация пользователей при доступе в информационную систему через интеграцию со службами каталогов LDAP ▪ Возможность аутентификации пользователя по OAuth2 ▪ Для локальных учетных записей - хранение паролей в виде невосстановимых хэшей ▪ Двухфакторная аутентификация пользователя

14. Регулярное предоставление заказчикам обновлений безопасности, закрывающих выявленные проблемы ИБ в компонентах системы 15. ПО в Едином реестре российских программ 16. Возможность развертывания на отечественных ОС (только при указании конкретной версии)

▪ ALT Linux ▪ AstraLinux ▪ МСВСфера ▪ ОСнова ▪ Ред ОС ▪ РОСА

17. Отсутствие зависимости от ПО, не соответствующего Методическим рекомендациям по переходу на преимущественное использование отечественного ПО 10 баллов за каждый вариант Настраивается отдельно:

▪ Реализуется отдельным сервисом/микросервисом/модулем ▪ Возможно с помощью SDK ▪ По REST API ▪ По отдельному согласованию ▪ и т.п. ▪ и т.п. 5 баллов за каждый вариант В роадмапе 1 балл

