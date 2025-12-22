CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских интеграционных платформ. Более 20 компаний-разработчиков предлагают свои решения для организации взаимодействия разнородных ИТ-систем, обеспечения гарантированной передачи, маршрутизации и трансформации данных. В обзоре оценивается около 100 параметров, характеризующих как функциональные возможности ESB-платформ, так и качество поддержки и обучения, предлагаемые вендорами.
CNewsMarket публикует первый обзор интеграционных сервисных шин (Enterprise Service Bus, ESB) — решений для обеспечения обмена данными между различными сервисами и корпоративными информационными системами. Платформенные решения не ограничиваются обменом данными (для этого достаточно использовать так называемые «брокеры данных», например Apache Kafka/Rabbit MQ), но также обеспечивают трансформацию между форматами, маршрутизацию сообщений в соответствии с бизнес-правилами и предоставляют визуальный интерфейс для настройки интеграционных потоков.
Российские разработчики вынуждены создавать решения, не только конкурирующие с вендорами мирового уровня (IBM, Oracle, TIBCO, WSO2), но и превосходящие их по функциональности — сложность и количество ИТ-систем, используемых среднестатистическим предприятием, заметно выросли (не в последнюю очередь благодаря активной политике импортозамещения). Усложнились сценарии взаимодействия, постоянно растет объем потоков для обмена, появилась необходимость соответствовать требованиям российских регуляторов в области безопасности. Отдельно стоит упомянуть и дефицит квалифицированных ИТ-специалистов, который диктует необходимость наличия low-code/no-code инструментов для самостоятельной настройки этапов и шагов интеграции.
Аналитики CNewsMarket включили в итоговую оценку баллы почти по 100 параметрам, в том числе характеризующим функциональность (особенности организации всей цепочки трансформации и обмена), возможности платформ для горизонтального и вертикального масштабирования, соблюдение политик в области информационной безопасности, а также качество технической поддержки и обучения.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Поддерживаемые протоколы обмена
- Поддерживаемые форматы данных
- Коннектор к 1С
- Варианты маршрутизации
- Преобразование сообщений
- Форматно-логический контроль
- Возможности доставки сообщений
- Характеристики пользовательского интерфейса управления
- Возможность развертывания на отечественных ОС
2. Масштабируемость и отказоустойчивость:
- Возможности вертикального масштабирования ИС
- Возможности горизонтального масштабирования ИС
- Средства автоматической балансировки нагрузки по узлам/серверам системы
- Разбиение узлов системы на разделы для раздельной обработки или приоритезации отдельных потоков данных, отправителей/получателей
- Реализация отказоустойчивого кластера с плечами в разных ЦОД
- Мониторинг работы системы
3. Безопасность:
- Поддержка защищенных протоколов
- Возможности аудита
- Контроль доступа
- Регулярное предоставление заказчикам обновлений безопасности, закрывающих выявленные проблемы ИБ в компонентах системы
- Сертификат ФСТЭК
- ПО в Едином реестре российских программ
- Отсутствие зависимости от ПО, не соответствующего Методическим рекомендациям по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
4. Обучение и поддержка:
- Наличие интерактивной документации по всем компонентам шины
- Возможность консультаций на сайте вендора, поддержка каналов в мессенджерах, тикеты в электронной почте
- Поддержка в режиме 24*7
- Различные уровни ТП со своими SLA
Источник: CNewsMarket, 2025 г.
Лидером рейтинга российских интеграционных платформ стало решение Digital Q.Integration разработчика «Диасофт». Платформа входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q и покрывает большой спектр функциональных направлений — прикладных, системных и инфраструктурных. Уникальный архитектурный подход к ESB-решению позволяет создавать для каждой системы неограниченное количество отдельных адаптеров с полной логикой для интеграционного взаимодействия. Таким образом, если надо интегрировать новую систему, для нее создается новый адаптер, а если система, выводится из эксплуатации, адаптер просто отключается, что позволяет заметно ускорять проекты и снижает стоимость изменений.
Второе место — у платформы Factor ESB («Лаб СП», команда бывшего SAP Labs CIS), изначально спроектированной как высокопроизводительная, отказоустойчивая и безопасная интеграционная платформа для банковской сферы и крупного бизнеса. Решение обеспечивает бесшовный обмен данными в сложных, территориально распределенных системах, поддерживает кластеризацию, включая отказоустойчивость и катастрофоустойчивость. Среди сильных сторон FESB также стоит отметить большое количество совместимостей с отечественным ПО, причем подтвержденных сертификатами по результатам независимой экспертизы.
Третье место — у системы Datareon, вендора «Датареон». Решение на базе low-code платформы предназначено для построения единого распределенного информационного ландшафта и имеет крупнейшую инсталляционная базу (по данным компании количество внедрений приближается 1 000) и мощную партнерскую сеть. Среди важнейших преимуществ системы — абсолютная импортонезависимость: весь код разработан специалистами вендора на C# без использования open-sourse компонентов.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
