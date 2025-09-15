У структуры «Росатома» требуют полмиллиарда за полгода использования SAP

Немецкая SAP, сбежавшая из России в 2022 г., продала долги российских компаний и теперь со структуры «Росатома» в суде требуют полмиллиарда рублей за полгода использования ее ПО с учетом неуплаченных процентов.



Долг в полмиллиарда рублей

ООО «Легат» подало иск о взыскании 571,2 млн руб. с компании «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром», структура «Росатома») в качестве задолженности за использование ПО немецкой ИT-компании SAP и неуплаченных процентов, выяснил «Коммерсант».

ООО «Легат» просит возместить задолженность «за первые два квартала 2022 г.», после этого структуры «Росатома» уже перестали использовать продукты SAP, пояснили собеседники издания, близкие к корпорации.

Подобные требования истец предъявил также к компании «Т-Плюс», которая, по его мнению, должна заплатить 74,3 млн руб.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика Немецкая SAP продала долги российских компаний

В обоих исках третьим лицом указано ООО «САП СНГ», представителя SAP на российском рынке.

Крупный немецкий разработчик систем управления предприятием SAP в первых числах марта 2022 г. остановил все продажи на российском рынке и остановил все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами.

SAP продала долги российских компаний

ООО «Легат» зарегистрировано в 2016 г., основной вид деятельности — сфера финансовых услуг. Учредителями являются три физлица. Чистая прибыль за 2024 г. составила 142 млн руб. По данным источников «Коммерсанта», компания «со значительным дисконтом» выкупила весной 2024 г. права требовать долги российских компаний перед SAP на общую сумму свыше двух млрд руб.

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Марат Агабалян полагает, что значительная скидка подтверждает отсутствие интереса у SAP в российской юрисдикции, включая вопрос возможности судиться в России, «также вполне возможно, что SAP посчитал для себя долг незначительным».

Практика взыскания долгов

Юридическая практика по взысканию задолженностей за использование иностранного ПО становится все более распространенной после ухода западных вендоров и продажи долговых требований российским компаниям, отметил руководитель направления «Разрешение It&Iр споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Но из-за сроков исковой давности вряд ли получит существенное развитие, добавил юрист.

Большинство коммерческих компаний, использовавших продукты SAP на 2022 г., продолжат использование еще пять и более лет, пояснили в основанном бывшими топ-менеджерами российского подразделения SAP «Лаб СП». На 2022 г. в России системами SAP пользовались 1,7 тыс. юрлиц.

Шансы «Легата» будут зависеть от того, «насколько корректно была оформлена уступка права требования», считает Агабалян.