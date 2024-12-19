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«Лента» переводит SAP-системы для работы с персоналом на поддержку «Лаб СП»

Российская розничная сеть «Лента», обновила систему для автоматизации процессов по управлению персоналом SAP HCM с решением «Лаб СП».

С уходом зарубежного вендора в 2022 г. «Лента» не получала стандартных обновлений системы SAP HCM, и все изменения, связанные с законодательством, ИТ-команда компании реализовывала самостоятельно. Ее целью было уйти от z-разработок и обеспечить своевременную реализацию требований по изменению законодательства, чтобы избежать рисков несвоевременной сдачи отчетности и штрафов.

«Нам было важно прийти к регулярному унифицированному обновлению системы по управлению персоналом в части отчетности и алгоритмов расчета, поэтому мы выбрали решение «Лаб СП», — отметила Ольга Коваленко, руководитель направления методологии по расчету заработной платы компании «Лента». — Приятным бонусом стало то, что при обновлении удалось сохранить уже привычный интерфейс системы».

«Лента» уже использует весь установленный функционал решения, в том числе для формирования отчетности по страховым взносам и ЕФС-1.

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«Мы всегда стремимся выпускать обновления заблаговременно насколько это возможно, чтобы у наших клиентов было достаточное количество времени на то, чтобы протестировать их. Наша цель — быть надежным партнером для клиентов и обеспечивать поддержку на всех этапах проекта: от приоритизации выпускаемого функционала до установки решения и его эксплуатации», — сказала Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП».

По оценкам «Ленты», своевременное получение обновлений до вступления в силу законодательных актов, снизит трудозатраты на реализацию изменений со стороны ИТ-команды на 50% и даст возможность перераспределения ресурсов на развитие систем.

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