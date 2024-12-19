ЕФС-1 единая форма сведений
ЕФС-1 (единая форма сведений) - это новый отчет, объединивший в себе СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС
|19.12.2024
|«Лента» переводит SAP-системы для работы с персоналом на поддержку «Лаб СП» 1
|13.11.2023
|«Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» 1
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