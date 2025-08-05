Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста

Компания «КонсультантПлюс» выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов: «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» - бухгалтеру; «Готовые решения (Проф). Кадры (отпуск)» - бухгалтеру и кадровику; «Готовые решения (Проф). Подряд и оказание услуг» - юристу. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс».

«Готовые решения (Проф)» – это расширенная версия популярных материалов «Готовые решения», которые любят пользователи системы «КонсультантПлюс». Материалы помогают быстро разобраться в ситуации, определиться с планом действий и правильно заполнить документы.

В «Готовых решениях» пользователь найдет: ответы на актуальные вопросы; нюансы различных ситуаций (только в «Готовых решениях (Проф)»); позиции судов по возможным рискам (только в «Готовых решениях (Проф) для юристов»); практические примеры; образцы заполнения документов; ссылки на правовые акты и письма госорганов; дополнительные материалы по теме.

Все материалы ежедневно обновляются.

Продукт «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» – это свыше 120 материалов по уплате НДФЛ и взносов для бухгалтера. Рассмотрены и распространенные ситуации, всегда вызывающие много вопросов, и узкие специфические вопросы, с которыми могут столкнуться специалисты в своей работе и где важно знать детали. В числе тем: применение прогрессивной шкалы НДФЛ и расчет налога для разных категорий сотрудников; стандартные вычеты на детей в различных ситуациях; нюансы обложения НДФЛ материальной помощи; порядок заполнения 6-НДФЛ; расчет страховых взносов с различных видов выплат сотрудникам; порядок уплаты страховых взносов в нестандартных ситуациях; особенности заполнения расчета по страховым взносам (РСВ); нюансы оформления ЕФС-1 в нетиповых ситуациях; налогообложение компенсационных выплат (при увольнении; возмещении проезда и проживания; стоимости путевок; компенсаций за неиспользованный отпуск).

Продукт «Готовые решения (Проф). Кадры (отпуск)» – это свыше 120 материалов по оформлению отпусков и начислению отпускных для бухгалтера и кадрового специалиста. Рассмотрены такие темы: расчет отпусков для нестандартных вариантов (сменный режим работы, почасовая оплата труда, дополнительный отпуск за вредные условия труда и т.п.); учет отпусков и компенсаций для сотрудников со специфическими условиями труда (сезонным рабочим, вахтовикам, пенсионерам); документальное оформление отпусков (заявления, приказы, график отпусков, ЛНА, в том числе Положение об отпуске); правовые аспекты отпусков (больничный и/или увольнение во время отпуска, отзыв из отпуска, продление отпуска и т.п.); порядок взаимодействия с сотрудниками в нестандартных ситуациях (продление ежегодного отпуска по больничному).

Продукт «Готовые решения (Проф). Подряд и оказание услуг» – это свыше 120 материалов по вопросам, касающимся заключения, исполнения, прекращения действия этих договоров, а также применения ответственности по ним. Адресованы юристу. Рассмотрены темы: особенности составления отдельных видов договоров подряда и оказания услуг; заключение, изменение и расторжение договоров; нюансы составления договоров оказания различных видов услуг; тонкости составления договоров на выполнение различных видов работ; детали составления рамочных договоров оказания услуг, договоров генерального подряда и субподряда; возмещение убытков и расходов по отдельным видам договоров; взыскание неустойки, составление претензий.

В линейке «Готовых решений (Проф)» есть продукты и по другим популярным темам: налог на прибыль, НДФЛ, прием на работу, увольнение, бюджетный учет, госзакупки, купля-продажа и поставка. Все эти продукты поставляются отдельно.