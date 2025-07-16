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Строгий Максим
УПОМИНАНИЯ
Строгий Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|Бойко Андрей 54 4
|Лавриков Илья 4 4
|Федечкин Эдуард 55 3
|Воробьев Александр 34 3
|Попов Григорий 24 3
|Кривошеев Игорь 11 3
|Чебунина Ольга 23 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Мендус Наталья 5 3
|Нерадовский Константин 18 2
|Гаврин Дмитрий 3 2
|Квятковский Илья 2 2
|Чуканов Сергей 98 1
|Деверилин Павел 34 1
|Кухтинов Александр 1 1
|Хабаров Алексей 1 1
|Алтухов Дмитрий 46 1
|Лемехов Филипп 1 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Евсеев Артем 33 1
|Железнов Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Яценко Вадим 70 1
|Рютина Наталья 7 1
|Пакош Андрей 1 1
|Ильин Дмитрий 25 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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