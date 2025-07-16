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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178414
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Строгий Максим


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit 1
13.11.2023 «Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» 1
13.03.2023 Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Строгий Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 11 7
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 244 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Слайдер Презентации 12 4
Diasoft - Диасофт 951 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 180 3
SAP SE 5352 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2170 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 381 1
ServiceNow 90 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 160 1
Открытые технологии 707 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
8578 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 273 1
Oracle Corporation 6774 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 147 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 251 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Motivity 2 1
Salesforce 436 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 302 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 495 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 1
Почта России ПАО 2184 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РЖД Логистика 21 1
Газпром нефть 646 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 1
Правительство Челябинской области 72 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4981 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6652 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13066 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2054 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 132 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3285 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5113 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4186 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1022 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1797 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1988 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 691 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5467 1
DevOps - Development и Operations 968 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 383 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 515 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 160 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 88 1
CRM - oCRM - Operational Customer Relationship Manager 9 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 194 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 60 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12499 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1035 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 160 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
C/C++ - Язык программирования 802 1
Apache Airflow 51 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 54 1
MLflow 17 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 21 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 51 1
GlowByte ModelOps - GlowByte MLOps 2 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 15 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 15 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Передовые технологии - RuDesktop 28 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 616 1
Apple macOS 2142 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 320 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Linux OS 10358 1
Microsoft Windows 16019 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 570 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1376 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1687 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 777 1
Microsoft Office 3849 1
НКТ - Р7-Офис 428 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1112 1
Yandex DataLens 45 1
Manticore Search 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 137 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 20 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1249 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 173 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 83 1
Axelot SCM 7 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 2 1
Бойко Андрей 54 4
Лавриков Илья 4 4
Федечкин Эдуард 55 3
Воробьев Александр 34 3
Попов Григорий 24 3
Кривошеев Игорь 11 3
Чебунина Ольга 23 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Мендус Наталья 5 3
Нерадовский Константин 18 2
Гаврин Дмитрий 3 2
Квятковский Илья 2 2
Чуканов Сергей 98 1
Деверилин Павел 34 1
Кухтинов Александр 1 1
Хабаров Алексей 1 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Лемехов Филипп 1 1
Пильщиков Александр 3 1
Евсеев Артем 33 1
Железнов Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Яценко Вадим 70 1
Рютина Наталья 7 1
Пакош Андрей 1 1
Ильин Дмитрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14303 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 1
Россия - УФО - Челябинская область 1314 1
Германия - Федеративная Республика 12821 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2664 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8041 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1449 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4284 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4116 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 801 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4805 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8309 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 183 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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