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Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne

Компания «Ашан ритейл Россия» перешла на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne. В первом этапе проекта на SimpleOne была выстроена работа ИТ-департамента и департамента логистики. В настоящее время клиент совместно с вендором развивают корпоративную ESM-платформу компании, подключая к ней другие сервисные отделы и расширяя функциональность. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

До перехода на SimpleOne в «Ашан ритейл Россия» использовали продукт от вендора ServiceNow. В целях сохранения доступности автоматизированного сервиса клиент мигрировал на платформу аналогичного класса от российского разработчика SimpleOne.

В первую очередь к работе в системе были подключены ИТ-служба и департамент логистики. К настоящему моменту в корпоративной системе работает более 500 специалистов, что почти в два раза превышает количество пользователей до миграции с ServiceNow. Используя функциональность платформы SimpleOne, в компании значительно развили инструменты мониторинга и автоматизировали регистрацию заявок, что позволило повысить прозрачность процессов и уровень сервиса для внутреннего клиента.

«Все необходимые потребности компании система закрывает. Более того, функциональность ряда модулей в новой системе доработана и адаптирована под наше использование уже в значительно большей степени, чем это было до миграции», — сказал Максим Строгий, ИТ-директор «Ашан ритейл Россия».

Далее планируется перевести на платформу все департаменты, в которых в том или ином виде есть первая линия. Прежде всего: юридический, финансовый и HR-отделы. По части функциональности продолжится развитие инструментов отчетности и учета SLA и WLA между командами.

«В рамках реализации проекта и последующей эксплуатации наше решение на практике продемонстрировало соответствие ожиданиям клиента и подтвердило правильность сделанного выбора. Приятно осознавать, что ESM-платформа SimpleOne стала катализатором улучшений ИТ-сервисов в компании “Ашан”», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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Компания SimpleOne основана в 2019 г., является российским разработчиком платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов в средних и крупных компаниях.

На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.

Торговая сеть «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день под маркой «Ашан» работает 230 магазинов, а штат компании составляет порядка 30 тыс. человек.

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