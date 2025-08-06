Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голубушин Иван
УПОМИНАНИЯ
Голубушин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 8 5
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 4
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 1
|Михалев Евгений 94 5
|Беляев Владислав 93 5
|Галкин Николай 117 5
|Уткин Владислав 25 5
|Шаров Сергей 16 5
|Каримов Руслан 30 5
|Манихин Алексей 8 5
|Степанов Павел 32 5
|Махалин Тимур 22 5
|Карпенко Ирина 8 5
|Бурченко Евгений 21 5
|Щербинко Тимур 6 5
|Челидзе Джимшер 39 5
|Киреев Кирилл 8 5
|Леонов Алексей 94 4
|Ульданов Сергей 6 4
|Огородников Василий 5 4
|Шуткин Николай 9 4
|Осорин Максим 14 4
|Чегодаев Станислав 17 4
|Тульчинский Станислав 70 4
|Круглов Виктор 18 4
|Строгий Максим 13 4
|Гоц Станислав 8 4
|Богомолов Денис 17 3
|Киселёв Алексей 74 1
|Нестеров Александр 33 1
|Гущин Юрий 14 1
|Каськов Валентин 13 1
|Быков Александр 13 1
|Татаренко Игорь 18 1
|Ивлев Валерий 4 1
|Усков Владимир 5 1
|Тэн Марина 7 1
|Лукьянов Олег 17 1
|Талипов Руслан 9 1
|Таранченко Алексей 3 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 154 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
