Голубушин Иван


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Голубушин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 16 5
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 8 5
Ростелеком 10074 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Diasoft - Диасофт 970 1
Beget - Бегет 12 1
Северсталь Инфоком 84 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 41 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 331 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
Nubes - Нубес 65 1
ССТ - Специальные системы и технологии 16 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 100 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 5
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 5
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 42 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 47 5
Кофемания 65 5
Cotton Club - Коттон Клаб 26 5
Селигдар - Золото Селигдара 7 5
Шанс ГК - ОхотАктив 9 5
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 24 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 4
МКБ - Московский кредитный банк 600 4
GFG - Lamoda - Купишуз 178 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 55 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 180 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 88 4
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 8 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13126 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1024 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9846 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6078 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10793 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3074 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2050 4
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 252 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7034 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1231 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 855 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 7 4
Михалев Евгений 94 5
Беляев Владислав 93 5
Галкин Николай 117 5
Уткин Владислав 25 5
Шаров Сергей 16 5
Каримов Руслан 30 5
Манихин Алексей 8 5
Степанов Павел 32 5
Махалин Тимур 22 5
Карпенко Ирина 8 5
Бурченко Евгений 21 5
Щербинко Тимур 6 5
Челидзе Джимшер 39 5
Киреев Кирилл 8 5
Леонов Алексей 94 4
Ульданов Сергей 6 4
Огородников Василий 5 4
Шуткин Николай 9 4
Осорин Максим 14 4
Чегодаев Станислав 17 4
Тульчинский Станислав 70 4
Круглов Виктор 18 4
Строгий Максим 13 4
Гоц Станислав 8 4
Богомолов Денис 17 3
Киселёв Алексей 74 1
Нестеров Александр 33 1
Гущин Юрий 14 1
Каськов Валентин 13 1
Быков Александр 13 1
Татаренко Игорь 18 1
Ивлев Валерий 4 1
Усков Владимир 5 1
Тэн Марина 7 1
Лукьянов Олег 17 1
Талипов Руслан 9 1
Таранченко Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2120 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3588 4
Импортозамещение - параллельный импорт 538 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1677 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 154 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 5
