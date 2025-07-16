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Гоц Станислав


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
Цифровизация ритейла 2024 2
26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
28.06.2024 Станислав Гоц -

Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона кадровый голод

 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Гоц Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1271 2
Yandex - Яндекс 7897 1
Huawei 4052 1
8578 1
Telegram Group 2295 1
Diasoft - Диасофт 951 1
Naumen - Наумен 657 1
Эвотор - Evotor 198 1
McKinsey & Company Int 256 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 73 1
Thoma Bravo - Anaplan 71 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
SimbirSoft - СимбирСофт 87 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 573 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
Manzana Group - Манзана 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 191 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 347 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 1
Газпром ЦПС 31 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
1С-Рарус 905 1
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 5 1
Примо РПА 16 1
Huntflow - Хантфлоу 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 148 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 147 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
GFG - Lamoda - Купишуз 174 4
Почта России ПАО 2184 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Газпром ПАО 1377 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 907 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
ПСБ - Промсвязьбанк 875 1
Газпром нефть 646 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 171 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 56 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 57 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Ozon Global 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4553 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6978 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7666 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1797 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4707 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4019 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12961 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2567 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5113 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1112 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2673 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5434 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2025 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5639 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8692 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 1
Умные платформы 1788 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5198 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3354 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5467 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 1
Google Android 14379 1
Rakuten Viber 633 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 673 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 740 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
1С:ERP Управление предприятием 643 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
C/C++ - Язык программирования 802 1
Магнит Доставка 20 1
Manzana Loyalty 12 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 33 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 190 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 304 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 15 1
Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
Глазков Александр 145 1
Сергеев Сергей 146 1
Панченко Иван 152 1
Иванов Александр 103 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 126 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 96 1
Иванов Михаил 107 1
Предыбайло Вячеслав 24 1
Шпак Василий 247 1
Белов Алексей 25 1
Шенберг Дмитрий 20 1
Безбогов Сергей 56 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Иодковский Станислав 94 1
Врацкий Андрей 147 1
Сологуб Денис 73 1
Аксенов Алексей 12 1
Иванов Владислав 20 1
Лексин Олег 21 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 59 1
Ефёров Алексей 44 1
Филимонов Антон 21 1
Мейнцер Антон 19 1
Чудинов Дмитрий 55 1
Малыхин Василий 4 1
Помирчий Сергей 3 1
Крутько Иван 24 1
Мякишев Кирилл 9 1
Ишмаметов Руслан 3 1
Кузякина Анна 28 1
Будник Иван 19 1
Толокнов Андрей 22 1
Артюхов Сергей 47 1
Чупрынин Дмитрий 1 1
Кудашев Михаил 32 1
Чеботарева Алина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 1
Беларусь - Белоруссия 5899 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18037 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2845 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1546 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4134 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1069 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2083 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 1
Беларусь - Минск 657 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 624 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2443 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5778 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 801 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 980 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4560 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2589 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
Экономический эффект 1136 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 979 1
Fashion industry - Индустрия моды 272 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 183 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2596 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Зоология - наука о животных 2721 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 232 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1408 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 990 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 313 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1611 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6333 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1990 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 1
CNews FORUM Кейсы 267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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