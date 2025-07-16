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Гоц Станислав
УПОМИНАНИЯ
Гоц Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 145 1
|Сергеев Сергей 146 1
|Панченко Иван 152 1
|Иванов Александр 103 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 126 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Иванов Михаил 107 1
|Предыбайло Вячеслав 24 1
|Шпак Василий 247 1
|Белов Алексей 25 1
|Шенберг Дмитрий 20 1
|Безбогов Сергей 56 1
|Галеев Сергей 36 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Врацкий Андрей 147 1
|Сологуб Денис 73 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Иванов Владислав 20 1
|Лексин Олег 21 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 59 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Филимонов Антон 21 1
|Мейнцер Антон 19 1
|Чудинов Дмитрий 55 1
|Малыхин Василий 4 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Крутько Иван 24 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Ишмаметов Руслан 3 1
|Кузякина Анна 28 1
|Будник Иван 19 1
|Толокнов Андрей 22 1
|Артюхов Сергей 47 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Кудашев Михаил 32 1
|Чеботарева Алина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
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