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Минеев Антон



17.01.2025 BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1
05.09.2024 «Магнит» при поддержке Wave Solutions удвоил скорость формирования отчетности электронной коммерции с помощью Optimacros 1
26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Минеев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 55 2
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 3 2
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
GFG - Lamoda LM Express 11 1
Гоц Станислав 4 1
Зубов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Беларусь - Минск 631 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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