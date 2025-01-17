Минеев Антон
Минеев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Optimacros - Оптимакрос 55 2
|Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 3 2
|Thoma Bravo - Anaplan 67 1
|GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
|BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
|Гоц Станислав 4 1
|Зубов Антон 2 1
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