GFG Lamoda Ламода тех Latech

GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech

 

"Персонализация обслуживания посетителей интернет-магазина. «Знать своего клиента» - лучшие практики" Эмиль Абдулнасыров, Член правления. Директор по ИТ, Lamoda, данные 2023 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.11.2025 Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations? 1
10.11.2025 25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре? 1
26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros 2
28.06.2024 Станислав Гоц -

Станислав Гоц, Lamoda: У цифровизации есть обратная сторона кадровый голод

 1
21.05.2024 Как должны взаимодействовать наука и бизнес? Выясняли на True Tech Day 1
17.05.2024 True Tech Day 2024 1
26.04.2024 Масштабная конференция True Tech Day снова соберет тысячи представителей ИТ-сообщества 1
03.04.2024 Искусственный интеллект, облака, языковые модели и квизы: что ждет участников True Tech Day 1
08.11.2023 Lamoda улучшила процесс управления ассортиментом у партнеров 2
11.10.2023 Lamoda запускает новую модель работы с продавцами 2
30.03.2023 Lamoda персонализировала каталог 2
13.03.2023 Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров 2
09.03.2023 «Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda 2
11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 20

GFG и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14031 4
Yandex - Яндекс 8331 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1474 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 471 3
Корус Консалтинг ГК 1318 2
Wave Solutions - Вэйв Солюшнс 6 1
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 16 1
Optimacros - Оптимакрос 80 1
Thoma Bravo - Anaplan 73 1
GFG - Lamoda - Купишуз 189 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1240 3
BAON 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1992 1
Татнефть 237 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 200 1
Kari - Кари - сеть магазинов 74 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 324 1
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 8 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1374 1
Газпром - МТС Live Холл 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12737 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3103 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12900 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17450 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2626 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5802 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16984 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12267 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 498 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 727 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56549 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4653 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1113 3
DevOps - Development и Operations 1043 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3937 3
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 240 3
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 187 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 654 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2806 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7216 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 2
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 180 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5510 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22752 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1186 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17752 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1831 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 845 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8091 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2237 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 72 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1071 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 41 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11459 1
Бронирование - Booking 785 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 490 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5933 1
Часы - Watch 985 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 279 1
GFG - Lamoda LM Express 11 6
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 25 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Yandex Database - YDB 42 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1483 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1199 1
Google Android 14599 1
Apple iOS 8199 1
Microsoft Office 3923 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1112 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
МТС Big Data 307 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
C/C++ - Язык программирования 835 1
Ливанов Дмитрий 57 4
Воронин Павел 176 4
Дюгуров Данила 4 3
Чудновский Максим 4 3
Конотопов Павел 3 3
Кораблев Денис 20 3
Артюшкина Александра 2 2
Гоц Станислав 12 2
Матвеева Кира 5 2
Алешин Владимир 21 2
Гохберг Леонид 5 1
Минеев Антон 6 1
Черников Илья 1 1
Путин Владимир 3327 1
Кузин Вадим 36 1
Абдулнасыров Эмиль 17 1
Киселенко Виктор 1 1
Бар-Бирюкова Мария 101 1
Хрулева Дарья 2 1
Кантор Виктор 21 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 9
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 618 6
Россия - РФ - Российская федерация 155496 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1104 6
Беларусь - Минск 672 6
Украина 7772 1
Франция - Французская Республика 7966 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14452 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18445 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2893 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1580 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4242 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1678 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2174 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1219 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8023 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31569 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25778 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4730 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2932 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1803 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 168 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 156 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10102 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 258 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6625 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3754 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6315 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1445 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20200 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 340 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1739 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6256 1
Fashion industry - Индустрия моды 311 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4892 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2895 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 335 1
Ведомости 1203 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1071 4
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1238 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2587 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 360 1
