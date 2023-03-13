Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров

Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, объявила о запуске бета-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России.

Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инструмент ассистирует пользователю при выборе товара, постепенно сужая выбор до самых интересных вариантов.

Помощник появляется на карточке товара и внутри каталога Lamoda. Чтобы воспользоваться им, пользователю нужно перейти в определенную категорию товаров — брюки, кроссовки и кеды, сумки или другую и нажать на баннер визуального поиска. Сервис предложит 15 случайных товаров, из них клиент может выбрать понравившиеся или нажать «обновить» подборку. После каждого клика на фотографию, помощник выдаст новые варианты, визуально похожие на предыдущий выбор — цветом, фасоном, деталями. Спустя несколько кликов появится кнопка «перейти к подборке», где искусственный интеллект сформирует уникальное предложение для клиента. Если оно не подойдет, можно вернуться назад, отредактировать выбор или начать новый визуальный поиск.

Онлайн-сервис можно использовать в качестве развлечения любителям моды и онлайн-шоппинга. Он создан по мотивам игр, которые угадывают слова в несколько ходов.

«Многие пользователи часами листают каталоги в интернет-магазинах, пытаясь подобрать нужный товар. При этом они понимают, как визуально выглядит вещь, но не знают, как правильно ее искать. Как технологичная онлайн-платформа специализирующаяся на моде и образе жизни, мы решили попробовать помочь пользователям, создав новый формат продукта с внедрением в пользовательский опыт геймификации и искусственного интеллекта. Надеемся, что новый сервис сделает поиск быстрее и эффективнее, а также откроет новые горизонты в онлайн-шоппинге», — сказала Кира Матвеева, директор по продукту Lamoda.

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Lamoda появилась в 2011 г. как интернет-магазин. Сейчас онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На ней представлено более 10 млн товаров от 4000 мировых и локальных брендов. В компании работает около 8000 человек, включая сотрудников центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, ИТ-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода тех», которая имеет статус аккредитованной ИТ-компании.