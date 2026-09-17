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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселенко Виктор

СОБЫТИЯ


17.09.2026 «Лемана Про» сократила срок оформления МЧД на 98% с ELMA365 1
11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Киселенко Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 16 1
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 9 1
Татнефть 244 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 103 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 245 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
GFG - Lamoda - Купишуз 222 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1379 1
Абдулнасыров Эмиль 17 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
Украина 7947 1
Франция - Французская Республика 8194 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6606 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1576 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 168 1
Ведомости 1507 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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