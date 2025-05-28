Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лемана ПРО Ле Монлид цифровые технологии Лемана Тех
УПОМИНАНИЯ
Лемана ПРО и организации, системы, технологии, персоны:
|Асратян Петр 36 3
|Ковалев Сергей 25 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 114 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 61 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 15 2
|Плетнев Артем 10 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курбанов Серго 2 2
|Листров Роман 3 2
|Путин Владимир 3240 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Натрусов Артем 290 1
|Кузнецов Андрей 73 1
|Шарак Андрей 63 1
|Митрохин Максим 10 1
|Фролов Антон 19 1
|Попова Мария 141 1
|Серова Елена 320 1
|Кузин Вадим 36 1
|Абдулнасыров Эмиль 17 1
|Викторов Алексей 10 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Маликин Андрей 11 1
|Хургес Михаил 13 1
|Мелихов Андрей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 3
|Ведомости 1073 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.