Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Лемана ПРО Ле Монлид цифровые технологии Лемана Тех


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Лемана Про» заменила зарубежные ИТ-решения на «Яндекс 360» 1
11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации 1
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен» 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
15.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в торговле: инновации для роста» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лемана ПРО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 2
VK - Mail.ru Group 3484 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
SAP SE 5329 1
Cisco Systems 5155 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Цифра ГК 2474 1
ТелеСвязь 20 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
GFG - Lamoda - Ламода тех - Latech 12 1
Accentis - Акцентис 4 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
ГПБ - Газпромбанк 1107 2
Столичные аптеки 11 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 788 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Полипластик 12 2
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 2
Черемушки 59 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
GFG - Lamoda - Купишуз 170 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 166 1
Татнефть 229 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Kari - Кари - сеть магазинов 73 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4623 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6323 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1126 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1109 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5035 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1219 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6479 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1129 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Асратян Петр 36 3
Ковалев Сергей 25 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 61 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Листров Роман 3 2
Путин Владимир 3240 1
Коптелов Андрей 111 1
Натрусов Артем 290 1
Кузнецов Андрей 73 1
Шарак Андрей 63 1
Митрохин Максим 10 1
Фролов Антон 19 1
Попова Мария 141 1
Серова Елена 320 1
Кузин Вадим 36 1
Абдулнасыров Эмиль 17 1
Викторов Алексей 10 1
Вайнберг Олег 18 1
Маликин Андрей 11 1
Хургес Михаил 13 1
Мелихов Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 570 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 1
Франция - Французская Республика 7900 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 1
Украина 7668 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 936 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 240 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1376 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2261 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 3
Ведомости 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153