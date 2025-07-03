«Лемана Про» запускает собственный ИТ-бренд «Лемана Тех»

«Лемана Про» запускает собственный ИТ-бренд «Лемана Тех», который станет основой для развития технологической платформы ритейлера и ключевым драйвером цифровой трансформации бизнеса. Новая технологическая структура займется разработкой digital-продуктов, внедрением ИИ-решений и модернизацией ИТ-инфраструктуры, чтобы создать уникальный многоканальный бесшовный клиентский опыт и повысить операционную эффективность.

«Лемана Тех» объединяет около 1200 ИТ-специалистов в 130 продуктовых командах, которые разрабатывают, тестируют и поддерживают ИТ-решения для всей экосистемы ритейлера. Эти технологии управляют разными процессами: от продаж и логистики — до персонализированных клиентских сервисов и инструментов проектирования пространств для клиентов. Инфраструктура «Лемана Тех» уже сегодня обрабатывает сотни терабайтов данных и выполняет тысячи аналитических процессов ежедневно, помогая прогнозировать спрос, оптимизировать цепочки поставок и ускорять выполнение заказов.

В числе фокусных задач «Лемана Тех» — создание масштабируемой платформы под потребности бизнеса, внедрение стандартизированного подхода к разработке продуктов, а также измеримых и эффективных SDLC-процессов. В ближайшей перспективе компания сосредоточится на развитии цифровых сервисов и ИИ-решений. Большое внимание также планируется уделять расширению и ускорению обработки данных, внедрению генеративных моделей, развитию роботизации.

«Ключевые направления стратегии развития ИТ-компании — эффективность и инновационность. Мы хотим создавать сквозной опыт разработчика, который базируется на внутренней платформе, объединяющей набор инструментов для решения всех бизнес-задач. Предназначение такой платформы — повысить эффективность работы инженеров на 30-50% и высвободить их ресурсы под решение бизнес-задач. Также в фокусе нашей трансформации — баланс внутренней и аутсорс-разработки. Все ключевые, дающие конкурентное преимущество решения разрабатываются внутри. Мы планируем двигаться к соотношению 60/40, где 60% приходится на in-house, а 40% — на аутсорс. Такой подход позволит нам сохранить технологическую автономию и внутреннюю экспертизу, нарастить конкурентные преимущества и занять лидирующее положение среди ИТ-компаний в ритейле», — отметил Николай Кныш, технологический директор «Лемана Тех».

Благодаря внедрению инновационных решений в ближайшие два-три года компания рассчитывает увеличить частоту взаимодействия клиентов с «Лемана Про» в 3,5 раза.

Сегодня «Лемана Тех» уже реализует масштабные ИТ-проекты для всей инфраструктуры «Лемана Про». Среди последних разработок — система управления складом WMS, позволяющая оптимизировать складские и логистические операции, а также повысить их эффективность в несколько раз; продукт для управления товарными запасами, который улучшает прогнозирование спроса, позволяет снизить затраты на хранение и предотвратить потери из-за порчи или устаревания товаров. Около 95% заказов поставщику автоматизированы. Год к году логистическое направление компании на 15% увеличивает продуктивность за счет собственных ИТ-продуктов и обрабатывает сотни тысяч товаров в магазинах, дарксторах и сортировочных центрах.

Для взаимодействия с клиентами создана платформа WeCare, запуск которой позволил сократить время обработки запросов клиентов и снизить расходы на обслуживание системы более чем на 50 млн руб. ежегодно. Специалисты компании разработали и внедрили систему контракт-менеджмента, ускоряющую переговоры с поставщиками более чем в два раза, а также self-service-инструмент для запуска рекламы, доступный товарным поставщикам и мерчантам.