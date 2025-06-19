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Python Scikit-learn Библиотека машинного обучения


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Лемана Тех» совместно с GlowByte внедрила интеллектуальную систему прогнозирования спроса на услуги «Лемана Про» 1
06.11.2024 Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU 1
19.09.2024 В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
30.04.2019 «Барс Груп» внедрит в свои системы ИИ и машинное обучения 1
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Python Scikit-learn и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3578 5
Oracle Corporation 6763 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 3
SAP SE 5341 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 2
Intel Corporation 12327 2
Microsoft Corporation 24885 2
БАРС Груп 551 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 345 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Pentaho 60 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
SFR - Société française du radiotéléphone 64 1
GitHub 882 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1315 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 217 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 5 1
JetBrains 72 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4182 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Google LLC 11978 1
Yandex - Яндекс 7808 1
Ursa Labs 1 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
8524 1
Cloud4Y 294 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Авикос-АФЕС 3 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5382 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6937 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3917 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21261 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24962 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30699 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1123 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4925 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8921 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2792 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7705 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9704 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26119 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2258 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 467 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9591 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3323 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5039 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29277 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7596 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3413 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14657 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3140 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5627 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5388 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4206 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4191 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7109 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16454 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5063 2
Google TensorFlow 92 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1017 6
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 52 5
Microsoft Azure 1430 4
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 14 4
Numpy - язык программирования 14 4
Python PyTorch 54 4
Nvidia Tesla GPU 168 3
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 3
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 4 3
Docker - Платформа распределённых приложений 374 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 133 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 2
Apache Hadoop 438 2
Nvidia RAPIDS 17 2
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 2
Continuum Analytics - Anaconda 15 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 2
Apple iPhone 6 4863 2
Google Android 14317 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 374 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 83 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Microsoft Azure Stack 74 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
SAP Ariba 298 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Siemens MindSphere 26 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 165 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP Leonardo 35 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Conversational AI 6 1
Рафаловский Давид 32 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 106 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Соколов Дмитрий 67 1
Соловьев Сергей 71 1
Рахметов Руслан 56 1
Луцив Данила 6 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Кутепов Антон 2 1
Zaharia Matei - Захариа Матей 2 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Красочкин Сергей 1 1
Емец Людмила 1 1
Большаков Александр 4 1
McKinney Wes - МакКинни Уэс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 4
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Перу - Республика 281 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52656 1
Европа 24414 1
Финляндия - Финляндская Республика 3629 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1046 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9131 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5045 1
Английский язык 6753 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11162 1
Аренда 2501 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7061 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1155 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1444 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 395 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8011 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3405 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 714 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 192 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 302 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Oracle OpenWorld 65 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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