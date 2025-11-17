Разделы

ПО
|

Анонсирована новая система машинного обучения, способная самостоятельно изменять свою внутреннюю архитектуру в процессе обучения

Исследователь Борис Крюк анонсировал MorphBoost, систему машинного обучения, способную самостоятельно изменять свою внутреннюю архитектуру в процессе обучения. Новый фреймворк адаптирует свою структуру в реальном времени, подстраиваясь под особенности данных. Об этом CNews сообщили представители исследователя.

MorphBoost самостоятельно перестраивает свою внутреннюю структуру моментально, адаптируясь к сложности задачи. Как объясняет Борис Крюк: «Это модель, которая не просто учится распознавать паттерны — она эволюционирует, чтобы понимать их лучше».

Для простых датасетов MorphBoost сохраняет легковесную структуру. Когда данные становятся сложнее или содержат шум, система автоматически расширяет свою архитектуру. Эта адаптивность — ключевое отличие от статичных моделей.

Первые результаты показывают, что MorphBoost достигает современного уровня производительности примерно на 80% стандартных задач машинного обучения.

В основе MorphBoost лежат три ключевых идеи: градиентный морфинг — способность изменять функции разбиения на основе градиентной информации, позволяющая системе морфировать свою структуру в процессе обучения; гибридная система оценки — вдохновленная теорией информации, дающая модели лучшее понимание того, когда доверять существующим паттернам, а когда искать новые; автоматический контроль сложности — обеспечивает рост системы ровно настолько, насколько это необходимо.

Для пользователя весь этот процесс происходит незаметно — модель просто адаптируется в фоновом режиме.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Одним из главных достоинств MorphBoost является простота внедрения. Несмотря на введение нового класса адаптивного обучения, система полностью совместима с scikit-learn — самой популярной библиотекой машинного обучения.

Фреймворк выпущен под лицензией MIT с открытым исходным кодом, что делает его свободно доступным для исследователей, студентов и компаний. Репозиторий на GitHub включает документацию, примеры и визуализации.

Борис Крюк: «Инновации развиваются быстрее, когда инструменты находятся в руках у всех. Мы выпускаем код сейчас, чтобы исследователи и практики могли экспериментировать немедленно, не дожидаясь рецензирования. Научная статья последует через неделю с полной методологией и теоретическими основами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Операционные CRM для финансового сектора

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Денег нет, но вы трудитесь. Автор обожаемого программистами гаджета оставил сотрудников без зарплаты и кормит их обещаниями светлого будущего

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/