Получите все материалы CNews по ключевому слову
Morphing Морфинг
Морфинг (morphing) – технология создания анимационного эффекта плавной трансформации одного объекта в другой. Использовалась в проекте для создания собирательных образов героев разных профессий.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Morphing и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3330 1
|Арлазаров Владимир 263 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3725 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.