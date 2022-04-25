Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax ветили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то изменили