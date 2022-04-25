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Kofax
|25.04.2022
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Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax
ветили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то изменили
|25.10.2016
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Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax
атов на линейку настольных сканеров Brother серии ADS 2.0, включая модели ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N и ADS-3600W. Как рассказали Cnews в компании, сертификация совместимости получена на продукты Kofax VirtualReScan (VRS) Elite 5.1 и Kofax Express 3.1. Совместимость с Kofax позволяет повысить точность оптического распознавания текста (OCR), сократить время обработки докуме
|18.06.2014
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Aflex Distribution выводит на рынок новую платформу Kofax
Компания Aflex Distribution объявила о начале продаж новой платформы КТА 7.0 (Kofax Total Agility 7.0). Теперь пользователи решения смогут не только сканировать документы и настраивать простые цепочки согласований: продукт выходит на новый уровень, становится «оболочкой»
|07.04.2014
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Новая платформа Kofax: от распознавания текста к бизнес-анализу и управлению бизнес-процессами
Компания Kofax, поставщик решений для интеллектуального ввода и автоматизации важнейших для бизнеса процессов взаимодействия с клиентом на начальном этапе (First Mile), представил новую платформу для по
|20.05.2013
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Мишень CNews: Ведущие разработчики решений для потокового ввода данных в России
ews: Ведущие разработчики Data Capture в России. Задачей исследования было определить актуальную расстановку сил в этом сегменте при рассмотрении 4 поставщиков решений: ABBYY, Cognitive Technologies, Kofax, EMC. Основными параметрами сравнения были выбраны проектный опыт, функциональные возможности, охват основных бизнес-сценариев обработки документов. В центре мишени – «идеальная компания»
|28.05.2004
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Вышла русская версия Kofax Ascent Capture 6
Компания ABBYY объявила о выходе русской версии системы потокового ввода документов Kofax Ascent Capture 6. Год назад компания Kofax, занимающая около 50% мирового рынка систем потокового ввода документов, решила выйти на российский рынок. Приоритетным дистрибьютором пр
|13.10.2003
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Hummingbird расширяет партнерские отношения
Kofax, поставщик различных приложений в области информатизации предприятий, и Hummingbird, разработчик систем управления корпоративной информацией, объявили о том, что Kofax получила статус Стратегического технологического партнера Hummingbird (Strategic Technology Partner). Участники Технологической партнерской программы Hummingbird (Hummingbird Technical Al
|27.06.2003
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ABBYY и Kofax: тандем собирается завоевать российский рынок
Компании ABBYY (47 место в рейтинге CNews100) и Kofax, производитель систем потокового ввода документов, объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. ABBYY получил статус приоритетного дистрибьютора системы Kofax Asc
|20.03.2003
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Kofax VirtualReScan оптимизирует сканирование документов
Компания Kofax, производитель специализированного ПО для ввода документов, выпустила третью версию своего продукта - Kofax VirtualReScan (VRS), предназначенного для автоматического исправления по
|27.06.2002
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Проведена интеграция системы ввода Kofax Acsent Capture и системы DOCSFusion
26 июня компания NeuHaus Group, дистрибьютор продуктов Kofax и сканеров Fujitsu, и компания HBS, дистрибьютор канадской фирмы Hummingbird в России, СНГ и странах Балтии, объявили о выходе модуля экспорта документов из системы промышленного ввода
Kofax и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 236 5
|Баласанян Владимир 45 3
|Левинский Денис 8 2
|Ласкин Иван 12 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Князева Татьяна 8 2
|Панчоян Артур 5 2
|Бейдер Александр 75 2
|Шадаев Максут 1028 2
|Сидорец Анастасия 2 2
|Конов Сергей 3 2
|Коптелов Андрей 111 1
|Андреев Владимир 98 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Лапшин Алексей 23 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Энкельман Дмитрий 2 1
|Левиков Дмитрий 4 1
|Голубицкий Евгений 4 1
|Саликов Сергей 1 1
|Малышева Наталия 2 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Лебедева Елена 2 1
|Аверина Мария 24 1
|Косенков Денис 6 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Ермаков Антон 13 1
|Белицкая Виктория 2 1
|Лосев Сергей 46 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Липич Григорий 65 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Эйгес Павел 98 1
|Ускова Ольга 166 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Шелястина Елена 15 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Назаркин Антон 4 1
|Шабанов Александр 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
|RusProfile 12 1
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