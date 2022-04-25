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Индексная книга (каталог) CNews*
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Kofax

Kofax


25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax

ветили на кризис повышением темпа работы» CNews: Кого бы вы назвали ключевыми игроками на российском рынке помимо распознавания Smart Engines? Владимир Арлазаров: Еще в начале года я бы назвал Abbyy, Kofax, но сейчас создалась ситуация, когда мы в России, похоже, остались одни. Я сейчас говорю именно про компании, выпускающие продукт, а не сервис. CNews: А последние события как-то изменили

25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax

атов на линейку настольных сканеров Brother серии ADS 2.0, включая модели ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N и ADS-3600W. Как рассказали Cnews в компании, сертификация совместимости получена на продукты Kofax VirtualReScan (VRS) Elite 5.1 и Kofax Express 3.1. Совместимость с Kofax позволяет повысить точность оптического распознавания текста (OCR), сократить время обработки докуме
18.06.2014 Aflex Distribution выводит на рынок новую платформу Kofax

Компания Aflex Distribution объявила о начале продаж новой платформы КТА 7.0 (Kofax Total Agility 7.0). Теперь пользователи решения смогут не только сканировать документы и настраивать простые цепочки согласований: продукт выходит на новый уровень, становится «оболочкой»
07.04.2014 Новая платформа Kofax: от распознавания текста к бизнес-анализу и управлению бизнес-процессами

Компания Kofax, поставщик решений для интеллектуального ввода и автоматизации важнейших для бизнеса процессов взаимодействия с клиентом на начальном этапе (First Mile), представил новую платформу для по
20.05.2013 Мишень CNews: Ведущие разработчики решений для потокового ввода данных в России

ews: Ведущие разработчики Data Capture в России. Задачей исследования было определить актуальную расстановку сил в этом сегменте при рассмотрении 4 поставщиков решений: ABBYY, Cognitive Technologies, Kofax, EMC. Основными параметрами сравнения были выбраны проектный опыт, функциональные возможности, охват основных бизнес-сценариев обработки документов. В центре мишени – «идеальная компания»
28.05.2004 Вышла русская версия Kofax Ascent Capture 6

Компания ABBYY объявила о выходе русской версии системы потокового ввода документов Kofax Ascent Capture 6. Год назад компания Kofax, занимающая около 50% мирового рынка систем потокового ввода документов, решила выйти на российский рынок. Приоритетным дистрибьютором пр
13.10.2003 Hummingbird расширяет партнерские отношения

Kofax, поставщик различных приложений в области информатизации предприятий, и Hummingbird, разработчик систем управления корпоративной информацией, объявили о том, что Kofax получила статус Стратегического технологического партнера Hummingbird (Strategic Technology Partner). Участники Технологической партнерской программы Hummingbird (Hummingbird Technical Al
27.06.2003 ABBYY и Kofax: тандем собирается завоевать российский рынок

Компании ABBYY (47 место в рейтинге CNews100) и Kofax, производитель систем потокового ввода документов, объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. ABBYY получил статус приоритетного дистрибьютора системы Kofax Asc
20.03.2003 Kofax VirtualReScan оптимизирует сканирование документов

Компания Kofax, производитель специализированного ПО для ввода документов, выпустила третью версию своего продукта - Kofax VirtualReScan (VRS), предназначенного для автоматического исправления по
27.06.2002 Проведена интеграция системы ввода Kofax Acsent Capture и системы DOCSFusion

26 июня компания NeuHaus Group, дистрибьютор продуктов Kofax и сканеров Fujitsu, и компания HBS, дистрибьютор канадской фирмы Hummingbird в России, СНГ и странах Балтии, объявили о выходе модуля экспорта документов из системы промышленного ввода


Публикаций - 55, упоминаний - 55

Kofax и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 23
Dell EMC 5041 14
Microsoft Corporation 24767 12
IBM - International Business Machines Corp 9462 10
HP Inc. 5706 10
Fujitsu 2043 9
SAP SE 5311 7
OpenText 209 7
8368 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 6
Xerox 1143 6
Oracle Corporation 6742 5
АйТи 1376 5
Directum - Директум 1109 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 4
Docsvision - ДоксВижн 1012 4
Samsung Electronics 10338 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 4
Seiko Epson Corporation 898 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 4
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1024 4
Siemens AG - Siemens Group 2598 4
Content AI - Контент ИИ 81 4
Системы документооборота 498 4
Navicon - Навикон 293 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 3
TerraLink - ТерраЛинк 283 3
Весть-Метатехнология 30 3
InterTrust - ИнтерТраст 329 3
OpenText - Hummingbird 50 3
Корус Консалтинг ГК 1238 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Naumen - Наумен 637 2
SimbirSoft - СимбирСофт 80 2
Tibco Software 82 2
Google LLC 11897 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 5
Альфа-Банк 1787 3
Газпром нефть 630 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 3
Транснефть 304 2
Русагро Группа Компаний 283 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 2
ПСБ - Промсвязьбанк 865 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 464 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 2
Ингосстрах СПАО 426 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 77 2
ГПБ - Газпромбанк 1101 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
МКБ - Московский кредитный банк 567 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 2
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Genpact 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Walt Disney Company 624 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 228 1
Ford 414 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Связной ГК 1372 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
Судебная власть - Judicial power 2328 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1919 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Конституционный суд РФ 109 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4883 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 70 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 242 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3088 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 455 1
Федеральное казначейство России 1799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2975 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 18
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 952 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 16
Оцифровка - Digitization 4629 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 15
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3469 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20171 14
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5415 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14038 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9563 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7586 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4822 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3783 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10873 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11378 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1613 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28442 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11303 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3646 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5942 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6389 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 10
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 8
Kofax VRS - Kofax VirtualReScan 13 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 8
Abbyy FlexiCapture 163 7
Kofax Ascent Capture 12 6
Dell EMC Captiva 29 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 4
Xerox DocuMate 22 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 207 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 3
IBM FileNet 124 3
Nuance PaperPort 15 3
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 3
SAP Sybase 289 3
Smart Engines - Smart Document Engine 34 3
Microsoft Windows 15826 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 54 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
Google Android 14173 2
Microsoft Office 3786 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 2
Microsoft Exchange 1752 2
Microsoft Office Word 826 2
OpenText Captaris RightFax 5 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Microsoft Windows NT 881 2
Kofax Total Agility - КТА 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 694 2
Directum Ario 43 2
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 2
HP Imaging and Printing 16 2
HP Scanjet 29 2
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Content AI - ContentCapture 30 2
Арлазаров Владимир 236 5
Баласанян Владимир 45 3
Левинский Денис 8 2
Ласкин Иван 12 2
Курьянов Сергей 162 2
Князева Татьяна 8 2
Панчоян Артур 5 2
Бейдер Александр 75 2
Шадаев Максут 1028 2
Сидорец Анастасия 2 2
Конов Сергей 3 2
Коптелов Андрей 111 1
Андреев Владимир 98 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Лапшин Алексей 23 1
Кузнецова Анна 15 1
Энкельман Дмитрий 2 1
Левиков Дмитрий 4 1
Голубицкий Евгений 4 1
Саликов Сергей 1 1
Малышева Наталия 2 1
Потоцкий Игорь 11 1
Лебедева Елена 2 1
Аверина Мария 24 1
Косенков Денис 6 1
Арефьев Дмитрий 7 1
Ермаков Антон 13 1
Белицкая Виктория 2 1
Лосев Сергей 46 1
Ипатов Вадим 84 1
Липич Григорий 65 1
Шалманов Сергей 201 1
Эйгес Павел 98 1
Ускова Ольга 166 1
Дергунова Ольга 119 1
Шелястина Елена 15 1
Корюкин Юрий 29 1
Кубликова Ирина 28 1
Назаркин Антон 4 1
Шабанов Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 6
Германия - Федеративная Республика 12749 5
Украина 7648 5
Европа 21866 5
Индия - Bharat 5507 4
Канада 4909 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 4
Франция - Французская Республика 7885 3
Казахстан - Республика 5605 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 2
Беларусь - Белоруссия 5774 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 2
Узбекистан - Республика 1763 2
Япония 13338 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 2
Италия - Итальянская Республика 4369 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1695 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - ПФО - Самарская область 1356 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1496 1
Россия - УФО - Тюменская область 1182 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1227 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Греция - Греческая Республика 983 1
Чили - Республика 473 1
Армения - Республика 2308 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1289 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7941 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29711 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5927 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5533 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11119 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2781 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 5
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