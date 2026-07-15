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РЕСО Гарантия СК Юнити страхование Эрго Русь
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 110 дел, на cумму 20 914 331 975 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.07.2026
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«РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS объявили о начале стратегического партнерства
«РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS (совместное предприятие с фирмой «1С») объявили о
|16.05.2025
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«РЕСО-Гарантия» присоединилась к «Ассоциации ФинТех»
Страховая компания «РЕСО-Гарантия» вошла в состав «Ассоциации ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На
|06.07.2021
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«РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС
«РЕСО-Гарантия» выбрала решение компании Smart Engines для распознавания документов, необходим
|13.01.2021
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«Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center
«Ресо-гарантия», российская страхования компания, модернизировала контакт-центр на базе отечес
|22.07.2019
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«Связной» назвал «РЕСО-Гарантия» стратегическим страховым партнером
«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «РЕСО-Гарантия» объявили о начале стратегического сотрудничества. Полисы страхования электроники «РЕСО-Гарантия» можно приобрести на весь ассортимент ритейлера, они доступны в более чем п
|17.12.2018
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IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО
Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию системы автоматизированной подготовки тестовых данных страховой компании САО ЭРГО в рамках пилотного внедрения решения Delphix. В результате проекта страховая компания получила инструмент для ускорения ввода в эксплуатацию новых цифровых продуктов для внешних и внут
|23.03.2017
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IBS построила систему корпоративных коммуникаций для «РЕСО-Гарантии» на базе решения Oracle
Российская компания IBS обеспечила поставщика страховых услуг «РЕСО-Гарантия» решением для обмена почтой и совместной работы сотрудников на различных устрой
|13.06.2013
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«Ай-Теко» построила новую телеком-инфраструктуру ЦОД для «РЕСО-Гарантии»
Компания «Ай-Теко» сообщила о завершении проекта в страховой компании «РЕСО-Гарантия» по созданию отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД главного
|13.03.2013
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«Ай-Теко» создала катастрофоустойчивый комплекс СХД для «РЕСО-Гарантии»
Компания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта в страховой компании «РЕСО-Гарантия» по созданию катастрофоустойчивого комплекса систем хранения данных (СХД) на ба
|30.03.2010
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«РЕСО-Гарантия» выбрала защиту «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «РЕСО-Гарантия» решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов – Kaspersky Work Space Security. Поставку и внедрение 4 тыс. лицензий продукта выполнил партнер
|21.01.2008
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«Скай Линк» будет обслуживать представительства «РЕСО-Гарантия» в 18 регионах
Компания «Скай Линк» и страховая компания «РЕСО-Гарантия» заключили соглашение о корпоративном обслуживании представительств «РЕСО-Гарантия» в 18 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Волгограде, Калуге, Кемеров
|02.10.2007
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BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
авершила проект по внедрению инфраструктуры универсального доступа к корпоративной информации ОСАО «Ресо-Гарантия». Специалистами компании ВСС была реализована схема универсального доступа к би
|19.08.2004
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"РЕСО-Гарантия" внедрила технологию Citrix MetaFrame
Страховая компания «РЕСО-Гарантия» внедрила технологию терминального доступа Citrix MetaFrame Presentation. Проект проводился при участии специалистов фирмы ВСС. Инсталляция серверов Citrix MetaFrame Presentation
|04.08.2003
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TopS BI провел модернизацию корпоративной информационной системы общества "РЕСО-Гарантия"
паратного комплекса для поддержки системы автоматизации страховой деятельности страхового общества "РЕСО-Гарантия". Страховое общество "РЕСО-Гарантия" имеет более 230 филиалов в различны
РЕСО Гарантия СК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондратов Дмитрий 4 3
|Арлазаров Владимир 292 3
|Спиридонов Александр 50 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Королев Максим 39 2
|Ходов Алексей 3 2
|Стромилов Алексей 3 2
|Чернухин Алексей 3 2
|Юдин Александр 13 2
|Гальперин Александр 6 2
|Водяницкий Александр 5 2
|Пешехонов Константин 22 2
|Шарапов Максим 8 2
|Мальцев Тимур 8 2
|Митюшкин Кирилл 7 2
|Коньков Максим 7 2
|Николаев Владимир 10 2
|Шамаев Андрей 6 2
|Клочков Сергей 6 2
|Соловьев Никита 5 2
|Лапина Евгения 5 2
|Джанбаев Андрей 14 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Добрынин Никита 3 2
|Круглова Татьяна 4 2
|Шабалин Максим 3 2
|Агатов Борис 6 2
|Ефимов Артем 17 2
|Лобова Галина 3 2
|Азарян Мариетта 3 2
|Билан Алексей 2 2
|Шнайдер Олег 3 2
|Ершов Андрей 52 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Спевак Сергей 12 2
|Голубев Александр 19 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 3
|Intelligent Enterprise 27 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|Tom’s Hardware 645 1
|IEEE Spectrum 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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