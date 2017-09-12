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HP Scanjet


УПОМИНАНИЯ


12.09.2017 HP представила устройства и решения для высокоэффективной и безопасной печати 1
25.01.2010 HP совершенствует средства безопасности для защиты данных 2
25.01.2010 HP представила новые услуги и решения по безопасности 2
11.06.2009 HP помогает малым и средним предприятиям снижать ИТ-затраты 1
01.06.2009 НЦПИ при Минюсте России закупает ПО и ИТ-оборудование 2
09.04.2009 HP представила новую линейку сканеров 2
04.09.2008 НР представила новые решения для печати и обработки изображений 1
11.12.2007 НР подвела итоги деятельности в России за 2007 год 1
28.11.2007 HP Scanjet N7710: двухсторонний сканер для рабочих групп 2
16.10.2007 HP начинает поставки новых сканеров для дома и офиса 3
08.10.2007 ФТИ им. Иоффе закупает компьютеры 1
25.06.2007 DocsVision внедрили в ОАО «Уральский лизинговый центр» 1
10.10.2006 HP объявила об укрупнении печатного бизнеса 2
20.08.2004 HP готовит к выпуску 1 сканер и 2 принтера 2
03.08.2004 HP выпустила 2 новых сканера 3
03.08.2004 HP выпустила 2 новых сканера 3
10.09.2003 HP представил новый планшетный сканер 2
11.08.2003 С ультратонким HP Scanjet 4670 можно сканировать вертикально 3
14.07.2003 HP представил новую линейку сканеров для домашних пользователей 5
09.04.2001 Hewlett-Packard начала продажи сканеров HP ScanJet 7400c/7450c/7490c Professional Series и HP ScanJet 2200 4
05.04.2001 Cognitive Technologies начала комплектовать сканеры Hewlett-Packard 7400c/7450c/7490c и HP ScanJet 2200 своим ПО 2
20.07.2000 Сканеры Hewlett-Packard будут поставляться с программными продуктами Corel 1
28.06.2000 Курс акций Corel подскочил на 55% после договора с Hewlett-Packard 1
02.02.2000 HP предлагает новый офисный сканер с разрешением 1200 dpi 1
25.08.1999 Hewlett Packard представит новый сканер к сентябрю 2
16.08.1999 Hewlett-Packard начинает выпуск новых цветных планшетных сканеров, которые могут сканировать и копировать одним нажатием кнопки 4
23.03.1999 НР предложила новые сканеры разного уровня 3
03.03.1999 Hewlett-Packard выпустила две новые модели сканеров 2
08.12.1998 Hewlett-Packard получила награды от 13 ведущих мировых журналов 1

Публикаций - 29, упоминаний - 60

HP Scanjet и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5721 23
HP - Hewlett-Packard 3629 10
Microsoft Corporation 24886 3
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 2
Kofax 56 2
Corel Corporation 336 2
Intel Corporation 12327 1
Broadcom - VMware 2411 1
SAP SE 5341 1
Docsvision - ДоксВижн 1017 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 414 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Oracle Corporation 6763 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Adobe Systems 1561 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Тензор 113 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Системы документооборота 501 1
Eaton 70 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3367 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 2 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3502 18
Оцифровка - Digitization 4724 15
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5980 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 9
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1340 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1201 4
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1343 4
Принтер струйный - Inkjet printer 728 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14659 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3412 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 2
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 57 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 2
Управляемость - Manageability 1797 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1000 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13029 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 2
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 297 2
Графический редактор - Graphic Editor 92 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2641 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 5
HP PhotoSmart 113 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 4
HP PrecisionScan 4 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 3
HP Access Control Printing Solution Suite - HP Access Control Secure Pull Print 4 3
HP OfficeJet МФУ 62 3
HP DesignJet - Серия принтеров 48 3
HP DeskJet 66 3
ArcSoft Panorama Maker 3 3
Microsoft Windows 15946 2
HP Secure Advantage - HP Secure Boot - HP Secure Content Management and Monitoring solution 11 2
HP Smart App 32 2
HPE BSA - HPE Business Service Automation 3 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 2
HP Imaging and Printing 16 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Microsoft Office 3833 2
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 43 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1395 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
HP PageWide 36 1
Asus A - серия ноутбуков 2 1
Toshiba Satellite 132 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Microsoft Windows NT 884 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
HP Sure Start 38 1
HP JetIntelligence 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
Kofax VRS - Kofax VirtualReScan 13 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
HP ProBook - серия ноутбуков-трансформеров 47 1
HP Mini PC 26 1
HP Smart Template Printing 1 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
Adobe Photoshop 770 1
Adobe Photoshop Elements 30 1
Cognitive CuneiForm 23 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 15 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
Власов Алексей 18 1
Шпак Василий 244 1
Камышанский Сергей 1 1
Сыртланов Искандер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 7
Германия - Федеративная Республика 12795 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Европа 24414 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1179 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1284 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3024 1
Азия - Азиатский регион 5626 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 4
Аудит - аудиторский услуги 2836 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5042 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3697 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1975 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 902 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Аренда 2501 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1672 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11164 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7996 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 533 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1403 1
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PC Magazine - PCMag 91 1
Computer Bild 8 1
IDC - International Data Corporation 4921 2
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