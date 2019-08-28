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Принтер фотографий фотопринтер печатать фотографии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

ным, поэтому набор из 20 листов формата А6 стоит в рознице около 1000 рублей.HUAWEI CV80 Компактный фотопринтер HUAWEI CV80 обладает типичной внешностью и функциональностью для своего класса ус
28.01.2016 Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805

Быстрый и экономичный фотопринтер Epson L805 легко интегрируется в любые беспроводные сети и обеспечивает прекрасное качество печати за счёт использования шести цветов. Epson L805 относится к линейке «Фабрика печати
16.04.2015 Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000

Компания Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000, который позволяет печатать фотографии профессионального качестве к
13.08.2013 Первый в мире карманный фотопринтер: обзор LG PD233

мажного листа. Это и есть основной принцип, который выдаёт в ней сходство с изначальным аппаратом компании «Поляроид», с тем небольшим отличием, что там капсулы с краской были нанесены на поверхность фотобумаги и покрыты прозрачной плёнкой. Сходство вовсе не удивительно, поскольку большинство разработчиков бумаги «Zink» (т.е. «Zero Ink») перешло в новую фирму как раз оттуда. Принцип действи
08.06.2011 Epson представила 8-цветный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi

Компания Epson представила 8-цветный фотопринтер формата A3+ Epson Stylus Photo R2000 для фотографов. Помимо голубых, пурпурных и желтых цветов реализованная в новой модели система Epson UltraChrome Hi-Gloss2 содержит матовый черн
18.01.2011 Epson создала ультрапортативный фотопринтер R3000
21.09.2010 HP показала новые фотопринтеры с поддержкой iOS 4.2
06.09.2010 HP представила веб-фотопринтер линейки Zeus
20.08.2010 Canon создала новый компактный фотопринтер
24.11.2009 HP Photosmart Premium: начинаем печатать фотографии дома

и массивный) принтер.   HP Photosmart Premium: индикаторы активности беспроводных интерфейсов Лоток для бумаги находится спереди и надстраивается сверху пластиковой крышкой, служащей также лотком для фотобумаги малого формата. Среди поддерживаемых форматов в стандартном лотке - A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), C
31.10.2008 Лучшие фотопринтеры домашний фотолаб

чати и возможностью использования бумажных носителей вплоть до формата A3. Не говоря уже о том, что фотопринтеры Epson всегда отличались низким шумом, а являясь прямым продолжателем традиций пр
25.08.2008 HP Photosmart Pro B8850: фотопринтер для энтузиастов

ный «холодный» тон. Я бы предпочел использовать только «монохром», однако потеря мелких деталей на изображении (складки одежды, еле-еле заметная текстура) для меня недопустима. Вывод B8850 — отличный фотопринтер от Hewlett-Packard. Вдвойне приятно, что столь редкий класс печатающих устройств не остается без внимания. Тем не менее, однозначный вывод на счет B8850 сделать очень тяжело и, скор
12.03.2008 Sony представила новые цифровые фотопринтеры

Компания Sony представила четыре новые модели фотопринтеров для печати фотографий с цифровых карт памяти, снабженные удобной ручкой для переноски. Фотопринтеры используют разработанную компанией технологию термосублимации красителя для печати долговечных фотографий, свободных от зерна, которое часто встречается при печати на струйных прин
18.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: компактные фотопринтеры

с прошлой 280-й моделью управление стало более простым и интуитивным. Выбор ZOOM: лучшие компактные фотопринтеры Canon SELPHY ES2Тип: сублимационныйПечать 10x15: 69 секДисплей: 3"Вес: 1.95 кгЦе
05.12.2007 HP Photosmart A717 - лучший компактный фотопринтер

й ситуации многие переходят на печать в минилабе. Но есть немало причин купить небольшой компактный фотопринтер. Это и оперативность (снял, напечатал и тут же отдал друзьям готовый отпечаток),

04.12.2007 Оригинальный и практичный подарок: выбираем компактный фотопринтер

пространение и популярность, благодаря развитию цифровой техники. Это всем уже известные компактные фотопринтеры. С их помощью, в домашних или даже походных условиях, возможно, распечатать высо
10.10.2007 Новый восьмицветный фотопринтер формата A3+ от Epson

Epson представляет новый фотопринтер – Stylus Photo R1900, с новой технологией обработки изображений и экономичной системой раздельных картриджей Epson UltraChrome Hi-Gloss2, поддерживающий печать на носителях до форма
19.09.2007 Epson представляет новые фотопринтеры PictureMate

Компания Epson представляет на российском рынке новые компактные фотопринтеры PictureMate PM260 и PM290, предлагающие широкие возможности для печати фотографи
04.09.2007 Лучшие фотопринтеры формата А4

выбора и редактирования снимков без компьютера. Как и многие современные модели, принтер позволяет печатать фотографии напрямую из камеры или внешнего USB-накопителя, поддерживаются стандарты

04.09.2007 Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ

нимки и отбирать нужные для печати.DCP-330C может работать автономно в качестве копира. Можно также печатать фотографии без компьютера благодаря поддержке интерфейса прямой печати PictBridge и

04.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3

е — 14, 17, 15 и 8 стр./мин. (соответственно). Деталь — все рассмотренные модели поддерживают прямую печать. Принтеры HP Наконец, последний бренд в нашем обзоре, но не последний по популярности — HP. Фотопринтеры у данного производителя представлены линейкой HP Photosmart. Нас интересуют серии Pro B9100 и Pro B8353, поддерживающие форматы до A3+ включительно. Серия Pro B9100 представлена дв
14.06.2007 Выбираем бумагу для фотопечати

15 составит не больше 2,5 руб. Для формата 10х15 очень выгодно использовать рулонную бумагу. Многие фотопринтеры позволяют печатать на рулонных носителях. Кроме экономии, рулонная бумага интере
29.05.2007 Практика: готовим снимки к печати на фотопринтере

Подготовка цифрового снимка к печати нужна в первую очередь потому, что у фотографии и листа фотобумаги — разные соотношения сторон. Цифровой фотоаппарат делает кадры с соотношением 4:3 (как у обычных неширокоформатных телевизоров и мониторов), а у бумаги, так же как у пленочного кадра
14.05.2007 Лучшие компактные принтеры

мы по качеству с отпечатанными в лаборатории. Кроме того, все ведущие производители сейчас оснащают фотопринтеры функциями и технологиями, призванными сделать печать фотографий максимально удоб
24.04.2007 Новые фотопринтеры от Sony с широкими возможностями

амму фотографий, наложить ряд фильтров, вырезать отдельные участки и устранить нежелательные эффекты. Оба принтера оснащены ручкой для переноса и выпускаются в черном и белом цветах. Sony PP-FP60 Все фотопринтеры поступят в продажу в мае 2007 года.
31.01.2007 Создан портативный фотопринтер, не использующий чернила

ала портативный прибор для печати фотографий с цифровых камер и телефонов без использования чернил. Принцип работы нового принтера основан на активизации мелких кристаллов краски, содержащихся внутри фотобумаги, при нагревании. Новинка впервые будет представлена в ближайшие дни на выставке технологий DEMO (Палм-Дезерт, Калифорния). Секрет новой технологии фотопечати без использования чернил
05.10.2006 Panasonic создал сублимационный фотопринтер

Компания Panasonic анонсировала в Японии новый компактный фотопринтер, оснащенный большим ЖК-дисплеем. Модель KX-PX20 поступит в продажу в октябре этого года. Устройство использует сублимационную технологию печати. Разрешение, типичное для таких принт
04.10.2006 Epson выпустил компактный фотопринтер формата A2

ний и поддерживающее файлы форматов RAW различных производителей. Epson Imaging WorkShop предлагает удобный пользовательский интерфейс, с помощью которого можно выбирать и редактировать файлы и затем печатать фотографии. Также для пользователей доступно ПО Epson LFP Remote Panel Utility и Epson ColourBase 2.0. Кроме того, Epson Stylus Pro 3800 совместим с Epson AlbumMaker 2, Epson PageProof
19.09.2006 Новые фотопринтеры Epson: скоро в России

адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу
18.09.2006 Новые фотопринтеры Epson: скоро в России

адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу
23.06.2006 Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая

и сольются в один, необходимый, цвет. HP выпускает много принтеров, среди которых есть и компактные фотопринтеры Сублимационная печать (или термосублимационная) практически лишена недостатков с
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие компактные фотопринтеры

м не было качество карточек у принтера HiTi, цена одного отпечатка составит около 35 рублей, что устроит далеко не всех потенциальных пользователей компактного минилаба. Выбор Zoom: лучшие компактные фотопринтеры Место Модель Цена Рейтинг 1 Epson PictureMate $230 90% 2 HiTi 640PS $280 85% 3 HP 375 $250 80% 4 HP 325 $190 78% 5 Canon CP-330 $240 70% 6 Kodak Printer Dock $200 65% 7 Olympus P-1
22.03.2006 Как правильно выбрать принтер для дома

фотокарточки – 10х15 см. Основные технологии, используемые в домашних принтерах Технология Применение Струйные Качественная печать изображений и цветных документов. Печать небольших текстов Струйные фотопринтеры Качественная печать фотографий на дому Термосублимационные фотопринтеры Качественная печать фотографий формата 10х15 см на дому Лазерные, светодиодные Качественная недорогая
21.11.2005 Epson R2400 - фотопринтер для настоящего профессионала

я с удивительной точностью. Только красные тона немного смягчаются (все же сказывается отсутствие чистого красного цвета). Профессионалу на заметку Если вы задумались о том, что на работе нужен новый фотопринтер для распечатки эскизов дизайнерских работ, фотоплакатов и прочей полиграфической продукции малым тиражом (к примеру, показать клиенту как будет выглядеть его плакат или распечатать

03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров

наш затрагивает лишь струйную фотопечать, вспомним о двух ее компактных представителях. Компактные фотопринтеры Модель Количество цветов Разрешение Epson PictureMate 500 6 5760 x 1440 dpi HP P
19.09.2005 Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер

х магазинов лежат устройства, способные выполнять свои функции без очевидных промахов. Впрочем, как фотопринтер с кардридером это МФУ послужит на славу. Основные плюсы: Отличное качество фотопе
30.08.2005 Olympus представил сублимационный фотопринтер P-11

Компания Olympus представила новый сублимационный фотопринтер P-11. Модель способна производить снимки без полей размером 10х15 см за 33 сек. Принтер воспроизводит 16,77 млн. оттенков. Разрешение принтера составляет 310 dpi. Получаемая фотогра
22.08.2005 Canon Pixma iP4200: новый фотопринтер с размером капли 1 пл

Компания Canon, объявляет о выпуске нового высокоскоростного принтера. Pixma iP4200 – первый персональный фотопринтер в своей ценовой категории, который печатает каплями объёмом 1 пиколитр, с разрешением 9600х2400 точек на дюйм. Сменяющий популярную модель PIXMA iP3000, новый принтер PIXMA iP4200 п
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна

Домашний помощник Зачем дома фотопринтер? Хотя бы для того, чтобы распечатывать без лишних проблем сделанные кадры. Если ж
21.02.2005 HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750

Компания НР объявила о выпуске нового фотопринтера Photosmart 8750. Модель способна печатать фотографии размером 13х19 дюймов с помощью 9 чернил. Устройство поддерживает карты памяти CompactFlash, MultiMedia Card, Secure Digital, SmartMedia, Memory Stick и XD-Picture Card. Ест

Публикаций - 300, упоминаний - 406

Принтер фотографий и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 109
Canon 1439 91
HP Inc. 5883 79
Sony 6739 37
Eastman Kodak - Кодак 509 35
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Xerox - Lexmark Int 303 30
Samsung Electronics 11065 25
Konica Minolta 423 17
Brother - Brother Industries - Бразер 215 17
Apple Inc 13156 15
Olympus 475 15
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Polaroid 71 10
Xerox - The Haloid Company 1168 9
Nikon 646 8
Microsoft Corporation 25775 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Fujitsu 2105 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 6
Casio 338 6
LG Electronics 3735 5
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 5
Toshiba Corporation 2980 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 4
Dropbox 527 4
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Dell EMC 5180 3
Huawei 4677 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
Lenovo Motorola 3566 3
Leica Camera 282 3
Google LLC 12690 3
Motorola Inc 1156 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Связной ГК 1401 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Евросеть 1421 2
Carl Zeiss AG 307 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Белый Ветер 365 2
Имидж.ру 12 2
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 13 1
Patio Paulista 3 1
Walgreens 16 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Kickstarter 136 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JCB International 146 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Комус 110 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Caterpillar - 93 1
Barnes & Noble 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 248
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 146
Принтер струйный - Inkjet printer 739 117
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 114
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 109
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 107
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 104
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 84
Принтер - скорость печати 590 84
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 77
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 75
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 72
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 57
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 55
Оцифровка - Digitization 5185 54
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 53
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 43
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 42
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 41
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 40
Контрастность 3042 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 34
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 32
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 31
Монохромное изображение - Monochrome image 642 28
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 28
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 28
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Аксессуары 4282 25
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 24
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 86
Seiko Epson Stylus 149 57
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 48
HP PhotoSmart 113 47
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 43
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 35
Google Android 15244 27
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 26
Microsoft Windows 16882 23
Apple iOS 8583 21
Olympus xD-Picture Card 122 21
HP DeskJet 66 20
Seiko Epson PictureMate 22 19
Seiko Epson Claria 19 18
Canon SELPHY - фотопринтер 19 17
Eastman Kodak EasyShare Software 73 15
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 13
Seiko Epson Micro Piezo 45 13
HP PhotoREt 27 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 12
Seiko Epson UltraChrome 25 10
Epson Фабрика печати 21 10
Seiko Epson Connect 14 9
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 9
Seiko Epson DURABrite 36 9
Seiko Epson L - Seiko Epson М - серия МФУ 27 8
HP Vivera 14 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Canon i-SENSYS - МФУ 42 8
Apple AirPrint 119 8
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 8
Apple macOS 2419 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Adobe Photoshop 804 7
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 7
Лаптева Марина 114 16
Буров Олег 25 9
Газаров Артур 77 7
Принцевская Людмила 34 7
Адров Дмитрий 34 6
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Хохлов Илья 8 3
Елисеев Александр 7 3
Яновский Кирилл 5 3
Perez Antonio - Перес Антонио 7 2
Подколзина Ольга 4 2
Иващенко Вячеслав 14 2
Хабаров Александр 4 2
Ратникова Оксана 6 2
Сергеев Иван 74 2
Москалева Татьяна 73 2
Набоков Сергей 27 2
Голощапов Александр 15 2
Фешин Дмитрий 7 2
Комиссарова Валерия 9 2
Зарайский Григорий 3 2
Акилов Юрий 3 1
Garcia Xavier - Гарсия Хавьер 7 1
Жигулева Елена 5 1
Бурмистров Василий 2 1
Stefani Gwen - Стефани Гвен 5 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Okuno Takayuki - Такаюки Окуно 2 1
Рабинович Всеволод 1 1
Седов Всеволод 1 1
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 1
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 1
Land Edwin - Лэнд Эдвин 2 1
Tapp Eddie - Тэпп Эдди 3 1
Nigro Stephen - Нигро Стивен 5 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Scher Paula - Шер Паула 3 1
Jan Emmanuel - Жан Эммануэль 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 88
Япония 13807 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Европа 24964 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Южная Корея - Республика 7052 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Испания - Королевство 3840 3
Европа Западная 1496 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Китай - Тайвань 4245 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Япония - Токио 1020 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Куба - Республика 417 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 1
Япония - Нагано 15 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Америка Южная 884 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Ergonomics - Эргономика 1755 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 8
Видеокамера - Видеосъёмка 720 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Паспорт - Паспортные данные 2848 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 6
Английский язык 7030 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 4
Дневной свет - Дневное освещение 146 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 4
Металлы - Серебро - Silver 827 4
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Buyers Laboratory 15 1
Harris Interactive 81 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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