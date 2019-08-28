Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM ным, поэтому набор из 20 листов формата А6 стоит в рознице около 1000 рублей.HUAWEI CV80 Компактный фотопринтер HUAWEI CV80 обладает типичной внешностью и функциональностью для своего класса ус

Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805 Быстрый и экономичный фотопринтер Epson L805 легко интегрируется в любые беспроводные сети и обеспечивает прекрасное качество печати за счёт использования шести цветов. Epson L805 относится к линейке «Фабрика печати

Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000 Компания Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000, который позволяет печатать фотографии профессионального качестве к

Первый в мире карманный фотопринтер: обзор LG PD233 мажного листа. Это и есть основной принцип, который выдаёт в ней сходство с изначальным аппаратом компании «Поляроид», с тем небольшим отличием, что там капсулы с краской были нанесены на поверхность фотобумаги и покрыты прозрачной плёнкой. Сходство вовсе не удивительно, поскольку большинство разработчиков бумаги «Zink» (т.е. «Zero Ink») перешло в новую фирму как раз оттуда. Принцип действи

Epson представила 8-цветный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi Компания Epson представила 8-цветный фотопринтер формата A3+ Epson Stylus Photo R2000 для фотографов. Помимо голубых, пурпурных и желтых цветов реализованная в новой модели система Epson UltraChrome Hi-Gloss2 содержит матовый черн

HP Photosmart Premium: начинаем печатать фотографии дома и массивный) принтер. HP Photosmart Premium: индикаторы активности беспроводных интерфейсов Лоток для бумаги находится спереди и надстраивается сверху пластиковой крышкой, служащей также лотком для фотобумаги малого формата. Среди поддерживаемых форматов в стандартном лотке - A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), C

Лучшие фотопринтеры домашний фотолаб чати и возможностью использования бумажных носителей вплоть до формата A3. Не говоря уже о том, что фотопринтеры Epson всегда отличались низким шумом, а являясь прямым продолжателем традиций пр

HP Photosmart Pro B8850: фотопринтер для энтузиастов ный «холодный» тон. Я бы предпочел использовать только «монохром», однако потеря мелких деталей на изображении (складки одежды, еле-еле заметная текстура) для меня недопустима. Вывод B8850 — отличный фотопринтер от Hewlett-Packard. Вдвойне приятно, что столь редкий класс печатающих устройств не остается без внимания. Тем не менее, однозначный вывод на счет B8850 сделать очень тяжело и, скор

Sony представила новые цифровые фотопринтеры Компания Sony представила четыре новые модели фотопринтеров для печати фотографий с цифровых карт памяти, снабженные удобной ручкой для переноски. Фотопринтеры используют разработанную компанией технологию термосублимации красителя для печати долговечных фотографий, свободных от зерна, которое часто встречается при печати на струйных прин

Выбор ZOOM.CNews: компактные фотопринтеры с прошлой 280-й моделью управление стало более простым и интуитивным. Выбор ZOOM: лучшие компактные фотопринтеры Canon SELPHY ES2Тип: сублимационныйПечать 10x15: 69 секДисплей: 3"Вес: 1.95 кгЦе

HP Photosmart A717 - лучший компактный фотопринтер й ситуации многие переходят на печать в минилабе. Но есть немало причин купить небольшой компактный фотопринтер. Это и оперативность (снял, напечатал и тут же отдал друзьям готовый отпечаток),

Оригинальный и практичный подарок: выбираем компактный фотопринтер пространение и популярность, благодаря развитию цифровой техники. Это всем уже известные компактные фотопринтеры. С их помощью, в домашних или даже походных условиях, возможно, распечатать высо

Новый восьмицветный фотопринтер формата A3+ от Epson Epson представляет новый фотопринтер – Stylus Photo R1900, с новой технологией обработки изображений и экономичной системой раздельных картриджей Epson UltraChrome Hi-Gloss2, поддерживающий печать на носителях до форма

Epson представляет новые фотопринтеры PictureMate Компания Epson представляет на российском рынке новые компактные фотопринтеры PictureMate PM260 и PM290, предлагающие широкие возможности для печати фотографи

Лучшие фотопринтеры формата А4 выбора и редактирования снимков без компьютера. Как и многие современные модели, принтер позволяет печатать фотографии напрямую из камеры или внешнего USB-накопителя, поддерживаются стандарты

Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ нимки и отбирать нужные для печати.DCP-330C может работать автономно в качестве копира. Можно также печатать фотографии без компьютера благодаря поддержке интерфейса прямой печати PictBridge и

Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3 е — 14, 17, 15 и 8 стр./мин. (соответственно). Деталь — все рассмотренные модели поддерживают прямую печать. Принтеры HP Наконец, последний бренд в нашем обзоре, но не последний по популярности — HP. Фотопринтеры у данного производителя представлены линейкой HP Photosmart. Нас интересуют серии Pro B9100 и Pro B8353, поддерживающие форматы до A3+ включительно. Серия Pro B9100 представлена дв

Выбираем бумагу для фотопечати 15 составит не больше 2,5 руб. Для формата 10х15 очень выгодно использовать рулонную бумагу. Многие фотопринтеры позволяют печатать на рулонных носителях. Кроме экономии, рулонная бумага интере

Практика: готовим снимки к печати на фотопринтере Подготовка цифрового снимка к печати нужна в первую очередь потому, что у фотографии и листа фотобумаги — разные соотношения сторон. Цифровой фотоаппарат делает кадры с соотношением 4:3 (как у обычных неширокоформатных телевизоров и мониторов), а у бумаги, так же как у пленочного кадра

Лучшие компактные принтеры мы по качеству с отпечатанными в лаборатории. Кроме того, все ведущие производители сейчас оснащают фотопринтеры функциями и технологиями, призванными сделать печать фотографий максимально удоб

Новые фотопринтеры от Sony с широкими возможностями амму фотографий, наложить ряд фильтров, вырезать отдельные участки и устранить нежелательные эффекты. Оба принтера оснащены ручкой для переноса и выпускаются в черном и белом цветах. Sony PP-FP60 Все фотопринтеры поступят в продажу в мае 2007 года.

Создан портативный фотопринтер, не использующий чернила ала портативный прибор для печати фотографий с цифровых камер и телефонов без использования чернил. Принцип работы нового принтера основан на активизации мелких кристаллов краски, содержащихся внутри фотобумаги, при нагревании. Новинка впервые будет представлена в ближайшие дни на выставке технологий DEMO (Палм-Дезерт, Калифорния). Секрет новой технологии фотопечати без использования чернил

Panasonic создал сублимационный фотопринтер Компания Panasonic анонсировала в Японии новый компактный фотопринтер, оснащенный большим ЖК-дисплеем. Модель KX-PX20 поступит в продажу в октябре этого года. Устройство использует сублимационную технологию печати. Разрешение, типичное для таких принт

Epson выпустил компактный фотопринтер формата A2 ний и поддерживающее файлы форматов RAW различных производителей. Epson Imaging WorkShop предлагает удобный пользовательский интерфейс, с помощью которого можно выбирать и редактировать файлы и затем печатать фотографии. Также для пользователей доступно ПО Epson LFP Remote Panel Utility и Epson ColourBase 2.0. Кроме того, Epson Stylus Pro 3800 совместим с Epson AlbumMaker 2, Epson PageProof

Новые фотопринтеры Epson: скоро в России адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу

Новые фотопринтеры Epson: скоро в России адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу

Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая и сольются в один, необходимый, цвет. HP выпускает много принтеров, среди которых есть и компактные фотопринтеры Сублимационная печать (или термосублимационная) практически лишена недостатков с

Выбор ZOOM.CNews: лучшие компактные фотопринтеры м не было качество карточек у принтера HiTi, цена одного отпечатка составит около 35 рублей, что устроит далеко не всех потенциальных пользователей компактного минилаба. Выбор Zoom: лучшие компактные фотопринтеры Место Модель Цена Рейтинг 1 Epson PictureMate $230 90% 2 HiTi 640PS $280 85% 3 HP 375 $250 80% 4 HP 325 $190 78% 5 Canon CP-330 $240 70% 6 Kodak Printer Dock $200 65% 7 Olympus P-1

Как правильно выбрать принтер для дома фотокарточки – 10х15 см. Основные технологии, используемые в домашних принтерах Технология Применение Струйные Качественная печать изображений и цветных документов. Печать небольших текстов Струйные фотопринтеры Качественная печать фотографий на дому Термосублимационные фотопринтеры Качественная печать фотографий формата 10х15 см на дому Лазерные, светодиодные Качественная недорогая

Epson R2400 - фотопринтер для настоящего профессионала я с удивительной точностью. Только красные тона немного смягчаются (все же сказывается отсутствие чистого красного цвета). Профессионалу на заметку Если вы задумались о том, что на работе нужен новый фотопринтер для распечатки эскизов дизайнерских работ, фотоплакатов и прочей полиграфической продукции малым тиражом (к примеру, показать клиенту как будет выглядеть его плакат или распечатать

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров наш затрагивает лишь струйную фотопечать, вспомним о двух ее компактных представителях. Компактные фотопринтеры Модель Количество цветов Разрешение Epson PictureMate 500 6 5760 x 1440 dpi HP P

Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер х магазинов лежат устройства, способные выполнять свои функции без очевидных промахов. Впрочем, как фотопринтер с кардридером это МФУ послужит на славу. Основные плюсы: Отличное качество фотопе

Olympus представил сублимационный фотопринтер P-11 Компания Olympus представила новый сублимационный фотопринтер P-11. Модель способна производить снимки без полей размером 10х15 см за 33 сек. Принтер воспроизводит 16,77 млн. оттенков. Разрешение принтера составляет 310 dpi. Получаемая фотогра

Canon Pixma iP4200: новый фотопринтер с размером капли 1 пл Компания Canon, объявляет о выпуске нового высокоскоростного принтера. Pixma iP4200 – первый персональный фотопринтер в своей ценовой категории, который печатает каплями объёмом 1 пиколитр, с разрешением 9600х2400 точек на дюйм. Сменяющий популярную модель PIXMA iP3000, новый принтер PIXMA iP4200 п

Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна Домашний помощник Зачем дома фотопринтер? Хотя бы для того, чтобы распечатывать без лишних проблем сделанные кадры. Если ж