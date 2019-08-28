Индексная книга CNews*
Принтер фотографий фотопринтер печатать фотографии
Публикаций - 242, упоминаний - 303
Принтер фотографий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Seiko Epson Corporation 888 92
|Canon 1378 78
|HP Inc. 5526 64
|Sony 6485 35
|HP - Hewlett-Packard 3600 27
|Eastman Kodak - Кодак 492 27
|Lexmark Int 288 25
|Samsung Electronics 9752 20
|Olympus 467 15
|Brother 188 13
|Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6283 13
|Konica Minolta 382 13
|Fujifilm - Fuji Photo Film 325 12
|Apple Inc 11232 12
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 10
|Polaroid 66 9
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 9
|Meta Platforms - Facebook 4343 7
|Nikon 611 7
|ДОК 770 7
|Microsoft Corporation 23541 7
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 6
|Casio 333 6
|Ricoh Pentax 218 5
|Dropbox 458 4
|СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
|LG Electronics 3543 4
|Mitsubishi Electric 308 4
|Белый Ветер Цифровой 203 4
|Цифра ГК 2158 4
|Toshiba Corporation 2888 3
|Ростех - Автоматика Концерн 1497 3
|Motorola Inc 1136 3
|Leica Camera 249 3
|Rekam 34 3
|Dell EMC 4921 3
|Xerox 1120 3
|Lenovo Motorola 3504 3
|Samsung - Harman - JBL 199 2
|Google LLC 10978 2
|Лаптева Марина 115 14
|Буров Олег 25 6
|Газаров Артур 77 6
|Принцевская Людмила 34 4
|Яновский Кирилл 5 3
|Хохлов Илья 8 3
|Адров Дмитрий 34 3
|Бровкин Дмитрий 56 3
|Зарайский Григорий 3 2
|Комиссарова Валерия 9 2
|Елисеев Александр 7 2
|Фешин Дмитрий 7 2
|Голощапов Александр 15 2
|Сергеев Иван 74 2
|Ратникова Оксана 6 2
|Хабаров Александр 3 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Набоков Сергей 28 2
|Иващенко Вячеслав 14 2
|Рябов Алексей 3 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Жуковский Юрий 6 1
|Наумов Максим 97 1
|Токаренко Сергей 5 1
|Башков Дмитрий 1 1
|Акилов Юрий 3 1
|Чижиков Геннадий 1 1
|Лыгун Андрей 1 1
|Николаев Григорий 10 1
|Вдовенко Виталий 3 1
|Маслин Максим 3 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Савенко Сергей 3 1
|Кивокурцев Олег 53 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Михайлов Алексей 54 1
|Вакуленко Василий 4 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Онищук Александр 10 1
|Баринов Александр 33 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 14
|DigiTimes - Издание 1295 2
|91Mobiles 1701 2
|The Register 1408 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
|The Guardian - Британская газета 340 1
|Чудо техники 60 1
|All Things Digital 168 1
|Phys.org 973 1
|USA Today 125 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220947, в очереди разбора - 876538.
Создано именных указателей - 112020.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220947, в очереди разбора - 876538.
Создано именных указателей - 112020.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.