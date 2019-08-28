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Принтер фотографий фотопринтер печатать фотографии



28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM
28.01.2016 Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805
16.04.2015 Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000
08.06.2011 Epson представила 8-цветный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi
18.01.2011 Epson создала ультрапортативный фотопринтер R3000
21.09.2010 HP показала новые фотопринтеры с поддержкой iOS 4.2
06.09.2010 HP представила веб-фотопринтер линейки Zeus
20.08.2010 Canon создала новый компактный фотопринтер
31.10.2008 Лучшие фотопринтеры домашний фотолаб
25.08.2008 HP Photosmart Pro B8850: фотопринтер для энтузиастов
12.03.2008 Sony представила новые цифровые фотопринтеры
18.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: компактные фотопринтеры
05.12.2007 HP Photosmart A717 - лучший компактный фотопринтер
04.12.2007 Оригинальный и практичный подарок: выбираем компактный фотопринтер
10.10.2007 Новый восьмицветный фотопринтер формата A3+ от Epson
19.09.2007 Epson представляет новые фотопринтеры PictureMate
04.09.2007 Лучшие фотопринтеры формата А4
04.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3
14.05.2007 Лучшие компактные принтеры
24.04.2007 Новые фотопринтеры от Sony с широкими возможностями
05.10.2006 Panasonic создал сублимационный фотопринтер
04.10.2006 Epson выпустил компактный фотопринтер формата A2
19.09.2006 Новые фотопринтеры Epson: скоро в России
18.09.2006 Новые фотопринтеры Epson: скоро в России
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие компактные фотопринтеры
23.06.2006 Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая
22.03.2006 Как правильно выбрать принтер для дома
21.11.2005 Epson R2400 - фотопринтер для настоящего профессионала
03.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров
19.09.2005 Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер
30.08.2005 Olympus представил сублимационный фотопринтер P-11
22.08.2005 Canon Pixma iP4200: новый фотопринтер с размером капли 1 пл
25.07.2005 Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна
21.02.2005 HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750
19.10.2004 P315 Snapshot: новый "самостоятельный" фотопринтер от Lexmark
20.09.2004 HP анонсировала восьмицветный фотопринтер и МФУ
23.08.2004 Casio анонсировала фотопринтер для открыток
06.04.2004 Фотопринтер c карт-ридером: единственный из домашних
02.04.2004 CP-220 и CP-330 – стильные фотопринтеры от Canon
19.12.2003 Panasonic выпустил новый фотопринтер

Публикаций - 242, упоминаний - 303

Принтер фотографий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seiko Epson Corporation 888 92
Canon 1378 78
HP Inc. 5526 64
Sony 6485 35
HP - Hewlett-Packard 3600 27
Eastman Kodak - Кодак 492 27
Lexmark Int 288 25
Samsung Electronics 9752 20
Olympus 467 15
Brother 188 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6283 13
Konica Minolta 382 13
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 12
Apple Inc 11232 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 10
Polaroid 66 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 9
Meta Platforms - Facebook 4343 7
Nikon 611 7
ДОК 770 7
Microsoft Corporation 23541 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 6
Casio 333 6
Ricoh Pentax 218 5
Dropbox 458 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
LG Electronics 3543 4
Mitsubishi Electric 308 4
Белый Ветер Цифровой 203 4
Цифра ГК 2158 4
Toshiba Corporation 2888 3
Ростех - Автоматика Концерн 1497 3
Motorola Inc 1136 3
Leica Camera 249 3
Rekam 34 3
Dell EMC 4921 3
Xerox 1120 3
Lenovo Motorola 3504 3
Samsung - Harman - JBL 199 2
Google LLC 10978 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6209 15
Лента - Сеть розничной торговли 1709 6
Россети Ленэнерго 2353 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 893 4
Связной ГК 1339 4
Dixis - Диксис 360 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1841 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Carl Zeiss 299 2
Евросеть 1401 2
Имидж.ру 12 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 2
Белый Ветер 353 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 109 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
7 цветов 12 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 1
Groupe SEB - Rowenta 41 1
Беталинк 103 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 1
Совкомбанк Совесть 266 1
Градиент 82 1
Возрождение - Коммерческий банк 327 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 1
Kickstarter 122 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 1
eBay Inc 1599 1
Комус 59 1
101Hotels.com 707 1
Manfrotto 8 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Barnes & Noble 130 1
Walgreens 13 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1797 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5421 203
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39249 119
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1264 115
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 92
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 91
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9359 84
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1229 81
Принтер струйный - Inkjet printer 608 78
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 246 76
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12685 72
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5744 65
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11870 64
Принтер - скорость печати 573 61
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры 1016 56
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8693 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11542 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6749 47
Карты памяти - Запоминающее устройство 2194 47
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17373 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15114 41
Оцифровка - Digitization 3759 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79434 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21460 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9859 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9458 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25184 33
Принтер лазерный 578 33
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3031 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11322 32
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3024 30
Контрастность 2667 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5705 27
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 757 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12631 24
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1748 23
Аксессуары 3489 23
Монохромное изображение - Monochrome image 412 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19278 22
Cardreader - Кардридер - Картридер 533 21
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 42
HP PhotoSmart 113 39
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 36
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 31
Seiko Epson Stylus Photo 59 28
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 25
Google Android 12603 21
Microsoft Windows 14483 18
Epson PictureMate 22 18
Apple iOS 6831 18
Olympus xD-Picture Card 110 17
Microsoft Windows 2000 12697 14
Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 12
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 12
Apple iPhone 6 6191 12
Eastman Kodak EasyShare Software 39 11
HP DeskJet 42 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2872 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6641 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 738 8
Seiko Epson Micro Piezo 30 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1763 7
Apple macOS 1725 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 7
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 6
Adobe Photoshop 694 6
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 6
Apple AirPrint 113 5
Canon Digital IXUS 86 5
Canon Print Business 21 5
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 5
Apple macOS X - Rhapsody 1508 5
Lexmark X - серия МФУ 16 5
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 85 4
HP DesignJet - Серия принтеров 48 4
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 4
Casio Exilim 107 4
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 49 4
Microsoft Windows BitLocker 1276 4
Лаптева Марина 115 14
Буров Олег 25 6
Газаров Артур 77 6
Принцевская Людмила 34 4
Яновский Кирилл 5 3
Хохлов Илья 8 3
Адров Дмитрий 34 3
Бровкин Дмитрий 56 3
Зарайский Григорий 3 2
Комиссарова Валерия 9 2
Елисеев Александр 7 2
Фешин Дмитрий 7 2
Голощапов Александр 15 2
Сергеев Иван 74 2
Ратникова Оксана 6 2
Хабаров Александр 3 2
Москалева Татьяна 73 2
Набоков Сергей 28 2
Иващенко Вячеслав 14 2
Рябов Алексей 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Жуковский Юрий 6 1
Наумов Максим 97 1
Токаренко Сергей 5 1
Башков Дмитрий 1 1
Акилов Юрий 3 1
Чижиков Геннадий 1 1
Лыгун Андрей 1 1
Николаев Григорий 10 1
Вдовенко Виталий 3 1
Маслин Максим 3 1
Пан Иннокентий 3 1
Савенко Сергей 3 1
Кивокурцев Олег 53 1
Шалманов Сергей 201 1
Михайлов Алексей 54 1
Вакуленко Василий 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Онищук Александр 10 1
Баринов Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 123464 72
Япония 12942 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50266 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17166 16
Европа 21336 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39498 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15146 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 9
Германия - Федеративная Республика 12026 9
Южная Корея - Республика 6298 7
Финляндия - Финляндская Республика 3478 6
Португалия - Порту 621 6
Испания - Королевство 3605 3
Франция - Французская Республика 7091 3
Европа Западная 1346 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 304 3
Америка 2156 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 2
Европа Восточная 3003 2
Земля - планета Солнечной системы 9716 2
Португалия - Португальская Республика 876 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Россия - ЦФО - Московская область - Зарайский городской округ - Зарайск 11 1
Нидерланды 3314 1
Япония - Токио 922 1
Германия - Берлин 702 1
Австрия - Австрийская Республика 1115 1
Латвия - Латвийская Республика 794 1
Греция - Греческая Республика 957 1
Бразилия - Сан-Паулу 148 1
Индонезия - Джакарта 41 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 86 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Индонезия - Республика 859 1
Китай - Тайвань 3754 1
Бразилия - Федеративная Республика 2241 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2514 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1213 1
Италия - Итальянская Республика 4230 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4203 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20414 27
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 18
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4576 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10408 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4063 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6114 8
Ergonomics - Эргономика 1497 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5258 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42186 7
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1162 7
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3425 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9990 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3426 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2461 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41882 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1495 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1176 5
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 5
Кредитование - Сrediting - Заём 5573 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1091 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 824 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9216 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1127 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 989 4
Дневной свет - Дневное освещение 134 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1601 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2960 4
Металлы - Серебро - Silver 684 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 483 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4525 4
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1194 3
Паспорт - Паспортные данные 2102 3
Металлы - Золото - Gold 1021 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1914 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1616 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2177 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5482 3
CNews - ZOOM.CNews 1757 14
DigiTimes - Издание 1295 2
91Mobiles 1701 2
The Register 1408 1
Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
The Guardian - Британская газета 340 1
Чудо техники 60 1
All Things Digital 168 1
Phys.org 973 1
USA Today 125 1
IDC - International Data Corporation 4852 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7478 9
ITResearch 115 2
Gartner - Гартнер 3481 1
GfK Rus - ГФК-Русь 207 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Harris Interactive 83 1
NPD DisplaySearch 282 1
Aberdeen Group 48 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11664 6
Фотофорум 48 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
Международный женский день - 8 марта 279 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 1
Red Dot Design Award 54 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Photokina 61 1
Lenovo Tech World 4 1
MacWorld Expo 35 1
День знаний - 1 сентября 30 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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