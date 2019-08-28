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Принтер фотографий фотопринтер печатать фотографии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.08.2019
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Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM
ным, поэтому набор из 20 листов формата А6 стоит в рознице около 1000 рублей.HUAWEI CV80 Компактный фотопринтер HUAWEI CV80 обладает типичной внешностью и функциональностью для своего класса ус
|28.01.2016
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Без одного цвета радуга - фотопринтер Epson L805
Быстрый и экономичный фотопринтер Epson L805 легко интегрируется в любые беспроводные сети и обеспечивает прекрасное качество печати за счёт использования шести цветов. Epson L805 относится к линейке «Фабрика печати
|16.04.2015
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Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000
Компания Canon представила новый компактный фотопринтер Selphy CP1000, который позволяет печатать фотографии профессионального качестве к
|13.08.2013
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Первый в мире карманный фотопринтер: обзор LG PD233
мажного листа. Это и есть основной принцип, который выдаёт в ней сходство с изначальным аппаратом компании «Поляроид», с тем небольшим отличием, что там капсулы с краской были нанесены на поверхность фотобумаги и покрыты прозрачной плёнкой. Сходство вовсе не удивительно, поскольку большинство разработчиков бумаги «Zink» (т.е. «Zero Ink») перешло в новую фирму как раз оттуда. Принцип действи
|08.06.2011
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Epson представила 8-цветный фотопринтер с поддержкой Wi-Fi
Компания Epson представила 8-цветный фотопринтер формата A3+ Epson Stylus Photo R2000 для фотографов. Помимо голубых, пурпурных и желтых цветов реализованная в новой модели система Epson UltraChrome Hi-Gloss2 содержит матовый черн
|18.01.2011
|Epson создала ультрапортативный фотопринтер R3000
|21.09.2010
|HP показала новые фотопринтеры с поддержкой iOS 4.2
|06.09.2010
|HP представила веб-фотопринтер линейки Zeus
|20.08.2010
|Canon создала новый компактный фотопринтер
|24.11.2009
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HP Photosmart Premium: начинаем печатать фотографии дома
и массивный) принтер. HP Photosmart Premium: индикаторы активности беспроводных интерфейсов Лоток для бумаги находится спереди и надстраивается сверху пластиковой крышкой, служащей также лотком для фотобумаги малого формата. Среди поддерживаемых форматов в стандартном лотке - A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), B6 (125 x 176 мм), B7 (88 x 125 мм), C
|31.10.2008
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Лучшие фотопринтеры домашний фотолаб
чати и возможностью использования бумажных носителей вплоть до формата A3. Не говоря уже о том, что фотопринтеры Epson всегда отличались низким шумом, а являясь прямым продолжателем традиций пр
|25.08.2008
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HP Photosmart Pro B8850: фотопринтер для энтузиастов
ный «холодный» тон. Я бы предпочел использовать только «монохром», однако потеря мелких деталей на изображении (складки одежды, еле-еле заметная текстура) для меня недопустима. Вывод B8850 — отличный фотопринтер от Hewlett-Packard. Вдвойне приятно, что столь редкий класс печатающих устройств не остается без внимания. Тем не менее, однозначный вывод на счет B8850 сделать очень тяжело и, скор
|12.03.2008
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Sony представила новые цифровые фотопринтеры
Компания Sony представила четыре новые модели фотопринтеров для печати фотографий с цифровых карт памяти, снабженные удобной ручкой для переноски. Фотопринтеры используют разработанную компанией технологию термосублимации красителя для печати долговечных фотографий, свободных от зерна, которое часто встречается при печати на струйных прин
|18.12.2007
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Выбор ZOOM.CNews: компактные фотопринтеры
с прошлой 280-й моделью управление стало более простым и интуитивным. Выбор ZOOM: лучшие компактные фотопринтеры Canon SELPHY ES2Тип: сублимационныйПечать 10x15: 69 секДисплей: 3"Вес: 1.95 кгЦе
|05.12.2007
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HP Photosmart A717 - лучший компактный фотопринтер
й ситуации многие переходят на печать в минилабе. Но есть немало причин купить небольшой компактный фотопринтер. Это и оперативность (снял, напечатал и тут же отдал друзьям готовый отпечаток),
|04.12.2007
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Оригинальный и практичный подарок: выбираем компактный фотопринтер
пространение и популярность, благодаря развитию цифровой техники. Это всем уже известные компактные фотопринтеры. С их помощью, в домашних или даже походных условиях, возможно, распечатать высо
|10.10.2007
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Новый восьмицветный фотопринтер формата A3+ от Epson
Epson представляет новый фотопринтер – Stylus Photo R1900, с новой технологией обработки изображений и экономичной системой раздельных картриджей Epson UltraChrome Hi-Gloss2, поддерживающий печать на носителях до форма
|19.09.2007
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Epson представляет новые фотопринтеры PictureMate
Компания Epson представляет на российском рынке новые компактные фотопринтеры PictureMate PM260 и PM290, предлагающие широкие возможности для печати фотографи
|04.09.2007
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Лучшие фотопринтеры формата А4
выбора и редактирования снимков без компьютера. Как и многие современные модели, принтер позволяет печатать фотографии напрямую из камеры или внешнего USB-накопителя, поддерживаются стандарты
|04.09.2007
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Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ
нимки и отбирать нужные для печати.DCP-330C может работать автономно в качестве копира. Можно также печатать фотографии без компьютера благодаря поддержке интерфейса прямой печати PictBridge и
|04.09.2007
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Выбор ZOOM.CNews: фотопринтеры формата А3
е — 14, 17, 15 и 8 стр./мин. (соответственно). Деталь — все рассмотренные модели поддерживают прямую печать. Принтеры HP Наконец, последний бренд в нашем обзоре, но не последний по популярности — HP. Фотопринтеры у данного производителя представлены линейкой HP Photosmart. Нас интересуют серии Pro B9100 и Pro B8353, поддерживающие форматы до A3+ включительно. Серия Pro B9100 представлена дв
|14.06.2007
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Выбираем бумагу для фотопечати
15 составит не больше 2,5 руб. Для формата 10х15 очень выгодно использовать рулонную бумагу. Многие фотопринтеры позволяют печатать на рулонных носителях. Кроме экономии, рулонная бумага интере
|29.05.2007
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Практика: готовим снимки к печати на фотопринтере
Подготовка цифрового снимка к печати нужна в первую очередь потому, что у фотографии и листа фотобумаги — разные соотношения сторон. Цифровой фотоаппарат делает кадры с соотношением 4:3 (как у обычных неширокоформатных телевизоров и мониторов), а у бумаги, так же как у пленочного кадра
|14.05.2007
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Лучшие компактные принтеры
мы по качеству с отпечатанными в лаборатории. Кроме того, все ведущие производители сейчас оснащают фотопринтеры функциями и технологиями, призванными сделать печать фотографий максимально удоб
|24.04.2007
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Новые фотопринтеры от Sony с широкими возможностями
амму фотографий, наложить ряд фильтров, вырезать отдельные участки и устранить нежелательные эффекты. Оба принтера оснащены ручкой для переноса и выпускаются в черном и белом цветах. Sony PP-FP60 Все фотопринтеры поступят в продажу в мае 2007 года.
|31.01.2007
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Создан портативный фотопринтер, не использующий чернила
ала портативный прибор для печати фотографий с цифровых камер и телефонов без использования чернил. Принцип работы нового принтера основан на активизации мелких кристаллов краски, содержащихся внутри фотобумаги, при нагревании. Новинка впервые будет представлена в ближайшие дни на выставке технологий DEMO (Палм-Дезерт, Калифорния). Секрет новой технологии фотопечати без использования чернил
|05.10.2006
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Panasonic создал сублимационный фотопринтер
Компания Panasonic анонсировала в Японии новый компактный фотопринтер, оснащенный большим ЖК-дисплеем. Модель KX-PX20 поступит в продажу в октябре этого года. Устройство использует сублимационную технологию печати. Разрешение, типичное для таких принт
|04.10.2006
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Epson выпустил компактный фотопринтер формата A2
ний и поддерживающее файлы форматов RAW различных производителей. Epson Imaging WorkShop предлагает удобный пользовательский интерфейс, с помощью которого можно выбирать и редактировать файлы и затем печатать фотографии. Также для пользователей доступно ПО Epson LFP Remote Panel Utility и Epson ColourBase 2.0. Кроме того, Epson Stylus Pro 3800 совместим с Epson AlbumMaker 2, Epson PageProof
|19.09.2006
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Новые фотопринтеры Epson: скоро в России
адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу
|18.09.2006
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Новые фотопринтеры Epson: скоро в России
адрировать фотографии. Стоимость принтеров PM240 и PM280 составит $230 и $330 соответственно. Новые фотопринтеры Stylus Photo R270 и R390 и многофункциональный фотоцентр Stylus Photo RX590 полу
|23.06.2006
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Макро: выбираем компактный фотопринтер. Часть первая
и сольются в один, необходимый, цвет. HP выпускает много принтеров, среди которых есть и компактные фотопринтеры Сублимационная печать (или термосублимационная) практически лишена недостатков с
|23.06.2006
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие компактные фотопринтеры
м не было качество карточек у принтера HiTi, цена одного отпечатка составит около 35 рублей, что устроит далеко не всех потенциальных пользователей компактного минилаба. Выбор Zoom: лучшие компактные фотопринтеры Место Модель Цена Рейтинг 1 Epson PictureMate $230 90% 2 HiTi 640PS $280 85% 3 HP 375 $250 80% 4 HP 325 $190 78% 5 Canon CP-330 $240 70% 6 Kodak Printer Dock $200 65% 7 Olympus P-1
|22.03.2006
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Как правильно выбрать принтер для дома
фотокарточки – 10х15 см. Основные технологии, используемые в домашних принтерах Технология Применение Струйные Качественная печать изображений и цветных документов. Печать небольших текстов Струйные фотопринтеры Качественная печать фотографий на дому Термосублимационные фотопринтеры Качественная печать фотографий формата 10х15 см на дому Лазерные, светодиодные Качественная недорогая
|21.11.2005
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Epson R2400 - фотопринтер для настоящего профессионала
я с удивительной точностью. Только красные тона немного смягчаются (все же сказывается отсутствие чистого красного цвета). Профессионалу на заметку Если вы задумались о том, что на работе нужен новый фотопринтер для распечатки эскизов дизайнерских работ, фотоплакатов и прочей полиграфической продукции малым тиражом (к примеру, показать клиенту как будет выглядеть его плакат или распечатать
|03.11.2005
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Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших домашних фотопринтеров
наш затрагивает лишь струйную фотопечать, вспомним о двух ее компактных представителях. Компактные фотопринтеры Модель Количество цветов Разрешение Epson PictureMate 500 6 5760 x 1440 dpi HP P
|19.09.2005
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Epson RX700 - плохое МФУ, великолепный фотопринтер
х магазинов лежат устройства, способные выполнять свои функции без очевидных промахов. Впрочем, как фотопринтер с кардридером это МФУ послужит на славу. Основные плюсы: Отличное качество фотопе
|30.08.2005
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Olympus представил сублимационный фотопринтер P-11
Компания Olympus представила новый сублимационный фотопринтер P-11. Модель способна производить снимки без полей размером 10х15 см за 33 сек. Принтер воспроизводит 16,77 млн. оттенков. Разрешение принтера составляет 310 dpi. Получаемая фотогра
|22.08.2005
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Canon Pixma iP4200: новый фотопринтер с размером капли 1 пл
Компания Canon, объявляет о выпуске нового высокоскоростного принтера. Pixma iP4200 – первый персональный фотопринтер в своей ценовой категории, который печатает каплями объёмом 1 пиколитр, с разрешением 9600х2400 точек на дюйм. Сменяющий популярную модель PIXMA iP3000, новый принтер PIXMA iP4200 п
|25.07.2005
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Фотопринтер НР: восьмицветная печать доступна
Домашний помощник Зачем дома фотопринтер? Хотя бы для того, чтобы распечатывать без лишних проблем сделанные кадры. Если ж
|21.02.2005
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HP анонсировал профессиональный фотопринтер Photosmart 8750
Компания НР объявила о выпуске нового фотопринтера Photosmart 8750. Модель способна печатать фотографии размером 13х19 дюймов с помощью 9 чернил. Устройство поддерживает карты памяти CompactFlash, MultiMedia Card, Secure Digital, SmartMedia, Memory Stick и XD-Picture Card. Ест
Принтер фотографий и организации, системы, технологии, персоны:
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