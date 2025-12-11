Разделы

Тихий океан Японские острова Японский архипелаг Кюсю


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам 1
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 1
18.04.2016 Sony остановила два завода по выпуску фотокамер для iPhone и Samsung 1
18.04.2011 Евгений Трещетенков: Panasonic хватит работы и без больших офисов 1
18.03.2011 «Почта России» предупредила о возможных сбоях в почтовом сообщении с Японией 1
29.10.2009 Японский эсминец перехватил баллистическую ракету 1
06.04.2009 Испытательный запуск РН "Тэподонг-2": первые итоги 1
08.08.2008 "День Победы II. План Сталина" в продаже 1
30.07.2008 "День Победы II. План Сталина" в печати 1
26.02.2008 Япония отрабатывает ультраскоростной спутниковый интернет 1
27.09.2007 Японская компания получила право на добычу урана в Казахстане 1
30.08.2007 Счет F-22 пошел на сотни 1
29.08.2007 В Японии начато исследование развалин подводного города 1
16.05.2007 Удастся ли японским ИТ спастись от краха? 2
19.04.2007 Япония не может наказать инсайдера 1
12.04.2007 Создан новый класс кристаллов 1
20.03.2007 Солнечное затмение прошло над Евразией 1
27.12.2006 Начались испытания крупнейшего в мире спутника связи 1
09.10.2006 КНДР успешно испытала ядерное устройство: первые подробности 1
09.10.2006 КНДР успешно испытала ядерное устройство: первые подробности 1
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов 1
01.08.2006 Обнаружен новый тип подводных вулканов 1
22.06.2006 Северокорейская ракета методично загоняет Буша в угол 1
22.06.2006 Северокорейская ракета методично загоняет Буша в угол 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
19.05.2006 КНДР готовит ракетный сюрприз для Буша 1
03.02.2006 Tmsuk представила снежного робота 1
19.12.2005 Honda планирует начать массовое производство солнечных батарей в 2007 г. 1
28.07.2005 Беспилотная авиация рвется в бой 1
28.07.2005 Беспилотная авиация рвется в бой 1
26.07.2005 Япония нацелила суперкомпьютерный удар 1
31.05.2005 США уступят Японии в гонке суперкомпьютеров? 1
04.02.2002 Япония становится космической державой 1
27.02.2001 NEC открыла в Японии завод по производству микросхем для игровой приставки Nintendo Gamecube 1
31.08.2000 Sony запланировала инвестиции $943 млн. в строительство завода по производству полупроводников 1
12.01.2000 NTT DoCoMo приобретает беспроводную сеть KDD за $176 млн 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 5
8992 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Hitachi - Хитачи 1481 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 176 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Samsung Electronics 10625 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Paradox Interactive 134 2
BAE Systems 172 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
Sony 6634 2
Livedoor 12 1
InfoWatch - Инфовотч 1089 1
HP Inc. 5762 1
Toshiba Corporation 2956 1
Fujitsu 2066 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Ponemon Institute 86 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 1
SAP SE 5429 1
Huawei 4221 1
Xiaomi 1972 1
Apple Inc 12629 1
Intel Corporation 12541 1
Oracle Corporation 6869 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
Sharp Corporation 1049 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Nintendo 797 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Boeing 1017 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
Northrop Grumman 204 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Почта России ПАО 2247 1
Лента - Сеть розничной торговли 2271 1
DuPont - Дюпон 101 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Lockheed Martin 767 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Toyota - Daihatsu 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
101Hotels.com 456 1
Marubeni - Марубени 15 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 9 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 131 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 113 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15013 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 248 2
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 339 2
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1717 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
MGCP - Media Gateway Control Protocol - протокол управления медиашлюзами 27 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2630 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4383 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 3
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 2
Amazon Scout 38 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 121 2
U.S. Department of Defense - DARPA Organic Air Vehicle 2 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 76 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 1
Тонхэ (космодром) - Мусуданни - Квандай - ракетный испытательный полигон 10 1
Toyota Krown 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7365 1
Samsung Galaxy 996 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Outlook 1421 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 1
Stafory - робот Вера 354 1
Intel Itanium 641 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
МТС Автосекретарь 67 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
Xerox Model A 1 1
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Wynn Michael - Уинн Майкл 3 1
Доля Алексей 67 1
Ткачева Марина 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Иванов Александр 104 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Потапенко Андрей 27 1
Трещетенков Евгений 4 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 1
Япония 13550 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 20
Россия - РФ - Российская федерация 156943 10
Южная Корея - Республика 6859 10
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 573 9
Япония - Токио 1008 8
США - Калифорния 4775 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 6
США - Аляска 243 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Америка - Американский регион 2188 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 4
Европа 24638 3
Азия - Азиатский регион 5749 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 2
Индия - Bharat 5698 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 2
Индонезия - Республика 1007 2
Таиланд - Королевство 867 2
США - Колумбия - Вашингтон 1449 2
США - Техас 1012 2
США - Аризона 538 2
Южная Корея - Хвасон 17 2
Мировой океан - World Ocean 521 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
КНДР - Пхеньян 75 2
США - Аляска - Форт-Грили 6 2
США - Гуам - Марианские острова 41 2
Япония - Фукуока 17 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Ямагата 9 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 3
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 612 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Великая депрессия - Great Depression 33 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 768 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 2
Nature 821 2
Space Daily 528 2
Jiji Press 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
New Scientist 1448 1
Казинформ 30 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 34 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
