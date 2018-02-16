Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Автосекретарь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 47
МТС Автосекретарь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергиенко Андрей 14 2
|Кравченко Георгий 9 1
|Коротин Павел 29 1
|Максимов Алексей 8 1
|Елизаров Андрей 8 1
|Платицын Андрей 4 1
|Исаев Максим 19 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Абрамова Елена 9 1
|Нечай Елена 25 1
|Шакиров Марат 17 1
|Аветисян Армен 41 1
|Белимов Александр 14 1
|Теверовский Александр 12 1
|Колодкин Александр 8 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771139, в очереди разбора - 674821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771139, в очереди разбора - 674821.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru