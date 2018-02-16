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МТС Автосекретарь


16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
13.12.2016 МТС сообщил о росте подключений b2b-услуг в Красноярском крае 1
28.11.2016 МТС сообщил о росте B2B-услуг малого бизнеса в Саратовской области 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья 1
22.08.2016 МТС: Астраханские компании увеличили потребление оптимизирующих услуг связи 1
18.08.2016 МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа» 2
05.07.2016 МТС отмечает рост популярности облачных и телематических сервисов среди бизнес-клиентов Среднего Урала 2
30.06.2016 МТС фиксирует рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Зауралья 1
15.06.2016 МТС: Каждая третья компания Алтайского края использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
09.06.2016 МТС отмечает рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Челябинской области 1
26.05.2016 МТС: Каждая четвертая компания Омского региона использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
23.05.2016 МТС: Спрос на телеком-сервисы среди корпоративных клиентов Нижегородской области вырос более чем в 1,5 раза 1
29.03.2016 Госсектор Башкортостана в восемь раз увеличил потребление 4G-интернета МТС 1
29.03.2016 МТС: Сервисы по защите передачи данных стали самыми популярными у омских бизнесменов 1
03.03.2016 Кировские предприятия втрое увеличили потребление LTE-трафика МТС 1
29.02.2016 МТС обеспечила связью 11 500 предприятий Дона 1
17.02.2016 МТС предложила бизнесу на Северо-Западе оригинальный способ поздравлений в феврале и марте 4
31.08.2015 Спрос на бизнес-сервисы МТС в Пензенской области вырос втрое 2
13.08.2015 Спрос на бизнес-сервисы МТС среди поволжских компаний вырос в полтора раза 1
15.07.2015 МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане 2
25.02.2015 Красноярский бизнес оптимизирует затраты при помощи телеком-сервисов 1
04.12.2014 Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза 1
07.11.2014 Ростовский бизнес увеличил потребление конвергентных услуг МТС в 4 раза 1
24.09.2013 Потребление «облачных» сервисов МТС в Кемеровской области увеличилось почти в три раза за год 2
13.09.2013 С начала 2013 г. число пользователей облачных сервисов МТС на Урале увеличилось в 3 раза 1
20.08.2013 Спрос на конвергентные сервисы МТС в Новосибирске вырос почти в 5 раз с начала года 2
04.12.2012 Спрос на конвергентные услуги МТС для бизнеса в Санкт-Петербурге вырос в два раза 2
26.11.2012 МТС внедряет новый функционал «облачной» АТС для корпоративного рынка 2
13.04.2012 МТС запустила комплексное решение для таксопарков 1
03.08.2011 «Енисейтелеком» запустил услугу «Мобильная АТС» на базе VoIP-платформы «МФИ Софт» 1
08.06.2010 Orange Business Services представил расширенную версию пакетного решения Easy Office 1
23.09.2009 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Виртуальная АТС» 1
29.07.2008 В московском офисе «Эмерсон» построена коммуникационная инфраструктура 1
10.01.2007 CommuniGate Pro сертифицирован в России для оказания VoIP-услуг 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

МТС Автосекретарь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 29
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Telegram Group 702 1
СКБ Контур 416 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Orange France Télécom 102 1
МТС Северо-Запад 44 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Рост Консалтинговая группа 1 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Центр-инвест КБ 29 1
МБА-Москва Банк 7 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Связь-банк 80 1
Банк Россия 56 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Heineken 23 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ак Барс Банк 174 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта России ПАО 1580 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Big Data - Большие данные 1136 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
МТС Коммуникатор 20 5
МТС Мобильные сотрудники 39 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
BSS CORREQTS Retail 16 1
SafeTech SafeTouch 28 1
BSS Электронный офис 8 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
BSS Business 3 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Google Android 10752 1
BSS e-Government Gate 26 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
SafeTech - PayControl 23 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Сергиенко Андрей 14 2
Кравченко Георгий 9 1
Коротин Павел 29 1
Максимов Алексей 8 1
Елизаров Андрей 8 1
Платицын Андрей 4 1
Исаев Максим 19 1
Левин Дмитрий 35 1
Абрамова Елена 9 1
Нечай Елена 25 1
Шакиров Марат 17 1
Аветисян Армен 41 1
Белимов Александр 14 1
Теверовский Александр 12 1
Колодкин Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Пензенская область 350 3
Россия - Кировск - Кировская область 306 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - Челябинская область 665 2
Россия - Омская область 387 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 207 2
Россия - Нижегородская область 747 2
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Архангельская область 353 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Республика Карелия 308 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Южный Урал 91 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 35 1
Россия - Курган 149 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Вятский край - Вятка 8 1
Россия - Республика Коми 425 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Вологодская область 322 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - Омск 636 1
Россия - Пенза 257 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Красноярский край 671 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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