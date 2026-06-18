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МТС Автосекретарь

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций 1
26.03.2026 Медицинские организации Хакасии в три раза сократили время записи пациентов по телефону с помощью автосекретаря 1
17.10.2024 МТС запустила услугу «Авторизованный вызов» 1
01.08.2024 «МТС Бизнес» вышел на «Авито Услуги» 1
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях 1
19.07.2023 Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать? 1
04.04.2022 «АМТ-груп» расширяет сотрудничество с разработчиками коммуникационных решений 1
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
13.12.2016 МТС сообщил о росте подключений b2b-услуг в Красноярском крае 1
28.11.2016 МТС сообщил о росте B2B-услуг малого бизнеса в Саратовской области 1
08.09.2016 Рост базы корпоративных клиентов МТС обеспечили конвергентные услуги и дополнительные сервисы 1
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья 1
22.08.2016 МТС: Астраханские компании увеличили потребление оптимизирующих услуг связи 1
22.08.2016 LanCloud запустил услугу «Облачная IP-АТС» для Office 365 с подключением российских телефонных номеров 1
18.08.2016 МТС обеспечила услугами связи авиакомпанию «Грозный Авиа» 1
05.07.2016 МТС отмечает рост популярности облачных и телематических сервисов среди бизнес-клиентов Среднего Урала 1
30.06.2016 МТС фиксирует рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Зауралья 1
15.06.2016 МТС: Каждая третья компания Алтайского края использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
09.06.2016 МТС отмечает рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Челябинской области 1
03.06.2016 «Ростелеком» вывел на рынок Татарстана услугу «Новая телефония» 1
26.05.2016 МТС: Каждая четвертая компания Омского региона использует телеком-сервисы для снижения затрат 1
23.05.2016 МТС: Спрос на телеком-сервисы среди корпоративных клиентов Нижегородской области вырос более чем в 1,5 раза 1
29.03.2016 Госсектор Башкортостана в восемь раз увеличил потребление 4G-интернета МТС 1
29.03.2016 МТС: Сервисы по защите передачи данных стали самыми популярными у омских бизнесменов 1
03.03.2016 Кировские предприятия втрое увеличили потребление LTE-трафика МТС 1
29.02.2016 МТС обеспечила связью 11 500 предприятий Дона 1
17.02.2016 МТС предложила бизнесу на Северо-Западе оригинальный способ поздравлений в феврале и марте 1
28.09.2015 «ЛанКей» предложила пакетное решение Cloud Office 1
31.08.2015 Спрос на бизнес-сервисы МТС в Пензенской области вырос втрое 1
13.08.2015 Спрос на бизнес-сервисы МТС среди поволжских компаний вырос в полтора раза 1
15.07.2015 МТС отмечает рост популярности «облачных» сервисов среди корпоративных клиентов в Татарстане 1
25.02.2015 Красноярский бизнес оптимизирует затраты при помощи телеком-сервисов 1
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество 1
04.12.2014 Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза 1
07.11.2014 Ростовский бизнес увеличил потребление конвергентных услуг МТС в 4 раза 1
07.04.2014 Московский номер стоимостью в 700 входящих минут 1
24.09.2013 Потребление «облачных» сервисов МТС в Кемеровской области увеличилось почти в три раза за год 1
19.09.2013 В медиахолдинге ВГТРК успешно внедрен Call-центр Infinity от компании “ИнтелТелеком” 1
13.09.2013 С начала 2013 г. число пользователей облачных сервисов МТС на Урале увеличилось в 3 раза 1

Публикаций - 69, упоминаний - 69

МТС Автосекретарь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 4
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Sipnet - Сипнет 80 2
Cisco Systems - Tandberg 164 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
9594 2
Telegram Group 2940 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
МФИ Софт 145 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 31 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 51 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
МТС Авто - МТС АйКар 14 1
Twilio 12 1
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 1
Samsung Electronics 11065 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Рост Консалтинговая группа 1 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 1
Великие Луки банк 1 1
Фора Банк 86 1
Грозный Авиа - авиакомпания СОП ПАО 1 1
Гудвилл Агрохолдинг - Алтайская крупа 1 1
Chevrolet 42 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 7 1
Газпромнефть Кузбасс 1 1
Юнитекс ТК 8 1
Камкомбанк - Камский коммерческий банк 5 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Балаково-Банк 2 1
АМР - Алюминий Металлург Рус - Белокалитвинский металлургический завод - Белокалитвенское металлургическое производственное объединение, БКМПО - Алкоа Металлург Рус 2 1
ТЕСИС Авиапредприятие - TESIS - авиационное предприятие 1 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Коммерческий Индо банк 4 1
Оргбанк МБО 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Volvo Cars 262 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Газпром нефть 725 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 41
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
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МТС Коммуникатор 31 14
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 4
Microsoft Outlook 1506 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
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МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
МТС Exolve 150 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Eltex ECSS Softswitch 13 1
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
Terrasoft CRM 26 1
МТС Навигатор 9 1
МТС Premium 56 1
МТС Бизнес 19 1
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 12 1
Avito - Авито услуги 142 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Cisco AVVID - Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data - архитектура для голоса, видео и интегрированных данных 26 1
Сигурд-Айти - Sigurd-Mind IP contact-center 4 1
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Barsum Office - Барсум Офис 6 1
FreePik 1841 1
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Димитров Игорь 2 1
Тихомиров Андрей 4 1
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Шуаипов Борис 3 1
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Ермилова Татьяна 1 1
Чернобровина Анастасия 1 1
Бержаков Роман 1 1
Бабарикин Михаил 1 1
Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 1
Гроо Александр 2 1
Носова Наталья 3 1
Титов Николай 3 1
Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
Кравченко Георгий 14 1
Титов Борис 64 1
Арсентьев Андрей 79 1
Васильев Евгений 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ПФО - Пензенская область 637 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
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Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 42 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 1
Франция - О-де-Франс - Лилль 20 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
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