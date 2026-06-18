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МТС Автосекретарь
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 69, упоминаний - 69
МТС Автосекретарь и организации, системы, технологии, персоны:
|Дерягин Виктор 4 2
|Сергиенко Андрей 14 2
|Сажко Василий 29 2
|Белимов Александр 14 1
|Теверовский Александр 12 1
|Колодкин Александр 8 1
|Беляева Оксана 22 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Хавторин Антон 25 1
|Корсаков Анатолий 18 1
|Левина Елена 12 1
|Илларионов Алексей 14 1
|Паппе Наталья 2 1
|Трещетенков Евгений 4 1
|Жуков Дмитрий 8 1
|Матвиенко Андрей 47 1
|Суслова Наталья 5 1
|Подкользин Андрей 2 1
|Димитров Игорь 2 1
|Тихомиров Андрей 4 1
|Фомин Павел 61 1
|Шимаев Тимур 1 1
|Федоткин Николай 2 1
|Колпакова Елена 2 1
|Сафин Диас 7 1
|Шуаипов Борис 3 1
|Агафонова Мария 2 1
|Ермилова Татьяна 1 1
|Чернобровина Анастасия 1 1
|Бержаков Роман 1 1
|Бабарикин Михаил 1 1
|Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 1
|Гроо Александр 2 1
|Носова Наталья 3 1
|Титов Николай 3 1
|Staelens Bart - Стаеленс Барт 17 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Титов Борис 64 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Васильев Евгений 132 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.