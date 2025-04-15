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Елизаров Андрей



15.04.2025 «Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге 1
31.01.2024 МТС объявляет о новом назначении в руководстве филиала компании в Свердловской области 1
17.02.2023 Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей 1
01.12.2022 Уральские машиностроители перешли на российский сервис для видеоконференций от МТС 1
26.10.2022 Спрос на облачные бизнес-решения МТС в Свердловской области вырос в шесть раз 1
24.03.2022 Уральский бизнес обживается в российских облаках 1
29.11.2021 Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги и прокладывать автобусные маршруты 1
09.11.2021 МТС запустила тестовые зоны 5G для студентов 1
27.01.2021 Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер» 1
17.12.2020 На Урале освоили выпуск оборудования для интернета вещей 1
30.09.2020 МТС создала в Екатеринбурге центр экспертизы по цифровым решениям 1
18.09.2019 Скоростной мобильный интернет МТС появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар 1
22.08.2019 МТС построила indoor-сеть в первом на Урале аутлет-центре 1
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
09.06.2016 МТС отмечает рост популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Челябинской области 1
02.06.2014 В Златоусте открылась детская «Мобильная библиотека» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Елизаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 15
8373 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 362 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 1
ЕКАД - Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 4 1
Дикси Мегамарт 7 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
Ренессанс Страхование 164 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 44 1
Атомстройкомплекс 3 1
Екатеринбургский метрополитен 7 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
Администрация Златоустовского городского округа 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5389 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2561 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1463 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 291 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1808 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3193 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1015 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1768 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3061 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2226 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС - MTS WAF Premium 13 2
МТС Big Data 283 1
МТС Автосекретарь 67 1
МТС Коммуникатор 31 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 73 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
Google Android 14179 1
Apple iOS 7919 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 1
Дмитриев Владимир 37 1
Жилин Вячеслав 1 1
Спирина Екатерина 1 1
Яненко Денис 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1555 13
Россия - РФ - Российская федерация 147350 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 5
Армения - Республика 2309 4
Беларусь - Белоруссия 5776 4
Россия - УФО - Челябинская область 1254 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 172 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 1
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 250 1
Сатурн - Титан (спутник) 478 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 666 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 771 1
Россия - Средний Урал 82 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 64 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5607 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 455 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1231 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 1
Аренда 2463 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
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Всероссийская перепись населения 176 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 717 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
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