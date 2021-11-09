МТС запустила тестовые зоны 5G для студентов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов открыла первую на Урале тестовую зону беспроводной связи пятого поколения в Уральском Федеральном Университете.

Первая пользовательская тестовая зона 5G развернута МТС одном из корпусов УрФУ на улице Тургенева, 4. Indoor-сеть 5G работает на частоте 27 ГГц. Подключиться к ней могут студенты, аспиранты и преподаватели университета со своими пользовательскими устройствами, поддерживающими новый стандарт связи. Те, кто не имеет таких устройств, смогут воспользоваться смартфонами 5G от МТС для сравнения технологий LTE и 5G.

Сеть 5G на территории УрФУ поможет студентам на факультете информационных технологий научных экспериментов и лабораторных исследований тестировать технические решения для выявления лучших идей использования связи пятого поколения.

Техническим партнером проекта стала компания Ericsson. Радиопокрытие обеспечивается оборудованием линейки Eriсsson Radio System.

«Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении умного дома и умного города. Большинство этих технологий требует высоких и стабильных скоростей мобильного интернета. Уверен, что ребята уже знают, как можно использовать сети 5G в своих текущих проектах, и смогут начать работу над новыми, которые до сегодняшнего дня были недоступны из-за ограничений в характеристиках передачи данных», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Презентация 5G-лаборатории МТС состоялась 9 ноября 2021 г. Первые пользователи связи пятого поколения в Екатеринбурге в режиме видеоконференции познакомились с экспертами компании и получили ответы на интересующие вопросы. В дальнейшем МТС планирует организовать студентам УрФУ серию онлайн лекций об инновационных телеком-продуктах с привлечением собственных экспертов. Темами лекций станут: искусственный интеллект, облачные технологии, нейросети и аналитика больших данных.