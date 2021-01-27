Спецпроекты

Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о подключении сервиса «Голосовой робот» почтовой службой «Экспресс-курьер».

Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы и позволил значительно сократить время доставки корреспонденции адресатам.

Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характере (заказное, ценное письмо, документы, уведомления) и наименовании отправителя. Также он называет адрес и время, где можно получить корреспонденцию или предлагает заказать курьерскую доставку.

Сервис «Голосовой робот» был создан программистами МТС в помощь компаниям малого и среднего бизнеса с большим или быстро растущим числом клиентов. Подключив эту услугу, почтовая служба «Экспресс-курьер» сняла значительную часть рутинной нагрузки со своих сотрудников, позволив им сосредоточится на решение более сложных задач.

«Телефонный обзвон – один из самых эффективных способов коммуникации с клиентами, но и один из самых сложных. «Живые» операторы обзвона часто совершают ошибки, как при общении с клиентами, так и при составлении отчета о проделанных звонках, редко обладают грамотной и красивой речью, физически ограничены в числе совершаемых за смену звонков. «Голосовой робот» может помочь выстроить эффективную коммуникацию с клиентами. Он позволяет совершать тысячи одновременных звонков, всегда следует заданному графику и скрипту разговора, формирует автоматические отчеты с результатами обзвона, сохраняет аудиозаписи и делает текстовую расшифровку. Одним из первых заказчиков сервиса стал Уральский центр финансовой грамотности при УрГЭУ, использовавший голосового робота для социологических опросов. За два дня благодаря этому были опрошены десятки тысяч свердловчан — при традиционном соцопросе на это могло уйти до двух недель», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Другие материалы рубрики

На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

«Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен?

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом