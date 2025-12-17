Получите все материалы CNews по ключевому слову
Финансовая грамотность
СОБЫТИЯ
Финансовая грамотность и организации, системы, технологии, персоны:
|Полякова Ирина 28 2
|Белоусов Максим 109 2
|Шаман Александр 4 2
|Поляков Евгений 14 2
|Титов Илья 11 2
|Фоминов Никита 8 1
|Ларионов Анатолий 1 1
|Воронько Михаил 1 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Белоусова Екатерина 1 1
|Кононов Игорь 1 1
|Сулхаева Анжелика 1 1
|Комлик Олег 26 1
|Логачев Вячеслав 3 1
|Шульга Игорь 3 1
|Собкевич Алексей 6 1
|Иванова Анастасия 3 1
|Сизов Андрей 5 1
|Барухов Григорий 1 1
|Бритвина Елена 2 1
|Абгарян Михаил 1 1
|Носков Кирилл 1 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Торбахов Александр 107 1
|Поляков Дмитрий 49 1
|Аксаков Анатолий 159 1
|Елизаров Андрей 16 1
|Сороко Антон 9 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Андрианов Павел 84 1
|Попов Алексей 337 1
|Майзенберг Леонид 5 1
|Титов Борис 60 1
|Кузнецов Михаил 16 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Иванов Олег 146 1
|Арсентьев Андрей 75 1
|Мизун Даниил 10 1
|Степанов Антон 71 1
|Вихров Сергей 8 1
|Известия ИД 707 1
|Reddit 358 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
|Комсомольская правда ИД 72 1
|EcoVadis 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
|Gartner - Гартнер 3611 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408049, в очереди разбора - 732408.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.