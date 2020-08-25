Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

ПСБ совместно с Минобороны запустил сервис по тестированию уровня финансовой грамотности военнослужащих

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе

ПСБ совместно с Военным университетом МО России и Министерством обороны разработал автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих.

Оценка проводится на основе онлайн-тестирования, которое позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений.

Система тестирования состоит из трех блоков: теста для оценки общего уровня теоретических знаний в области финансового планирования, накоплений и сбережений, кредитования и финансовой безопасности; теста, определяющего способность принимать взвешенные финансовые решения, применять имеющиеся знания для оценки финансовых рисков; теста, который позволяет оценить, как эмоциональное состояние человека влияет на его финансовые решения.

По итогам тестирования система формирует результат в формате рекомендаций по каждому блоку с визуальным отражением на экране текущего уровня финансовых знаний человека.

«Стратегическая цель проекта «Финансовая грамотность», который ПСБ реализует совместно с Минобороны, – обеспечить финансовое благополучие военнослужащих. Благополучие начинается с умения принимать верные финансовые решения и оценивать риски. В гражданской жизни эти навыки формируются естественным образом - люди обращаются в банки, оформляют кредиты, консультируются, но армия – это служба 7 дней в неделю, зачастую в отдаленных воинских частях, где до ближайшего банка могут быть десятки километров. При этом, надо учитывать, что все военные начинают службу в очень молодом возрасте, курсантами или рядовыми срочной службы, не успев получить опыт управления личными финансами. Разработанная специалистами ПСБ и Минобороны система тестирования позволяет военнослужащим устранить пробелы в практических финансовых знаниях. Уникальность этой системы в том, что она не просто оценивает уровень финансовой грамотности, но и выявляет факторы риска», – сказала Екатерина Матвеева, руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ.

До конца года ПСБ совместно с Минобороны планируют запустить пилотный проект по использованию комплекса в ряде воинских частей. В перспективе тестовый комплекс оценки финансовой грамотности может быть интегрирован в другие программы повышения финансовой грамотности военнослужащих, реализуемые Министерством обороны и Военным университетом МО России.

Другие материалы рубрики

Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

Московские компании смогут оформить инвестиционные налоговые вычеты в онлайне

Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора

У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака