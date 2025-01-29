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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167119
ИКТ 13023
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Мероприятия 842

Полякова Ирина



29.01.2025 Более половины предпринимателей работают в отпуске 1
12.11.2024 Россияне назвали топ лучших городов для шопинга 1
08.11.2024 Только треть онлайн-предпринимателей участвует в распродажах — исследование «ЮKassa» 1
21.10.2024 «ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток 1
30.09.2024 Что россияне покупают в онлайн-магазинах ночью – исследование «ЮMoney»    1
20.09.2024 Управление проектами, нейросети и Soft Skills: чему учатся предприниматели — исследование «ЮKassa» и «Нетологии» 1
02.04.2024 Осознанное потребление и персональный подход: на чем держится интерес россиян к ресейл-платформам — исследование «ЮKassa» и «Авито» 1
30.06.2023 После анонса об уходе Tinder россияне стали чаще знакомиться для брака 1
23.11.2010 CNews - самый популярный журнал в Минкомсвязи 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Полякова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 814 1
Суточно АО - Суточно.ру 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3015 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10518 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 88 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3860 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1480 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4744 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 365 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 998 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2534 1
Аксессуары 3885 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4753 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 180 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 828 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
Apple iOS 7816 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Теамо - Teamo 13 1
Tinder 48 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 170 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 112 1
Щеголев Игорь 698 1
Липов Андрей 62 1
Жаров Александр 174 1
Малинин Александр 40 1
Ларина Екатерина 11 1
Мардер Наум 116 1
Северов Дмитрий 41 1
Миронов Арсений 2 1
Бронецкий Андрей 20 1
Гришачева Анна 1 1
Абгарян Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 2
Россия - СФО - Новосибирск 4301 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Беларусь - Минск 631 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1653 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 901 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1255 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5737 1
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 500 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 1
Ботаника - Растения - Plantae 1043 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 657 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 419 1
CNews Журнал 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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