Полякова Ирина
Полякова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Липов Андрей 62 1
|Жаров Александр 174 1
|Малинин Александр 40 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Мардер Наум 116 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Миронов Арсений 2 1
|Бронецкий Андрей 20 1
|Гришачева Анна 1 1
|Абгарян Михаил 1 1
|CNews Журнал 166 1
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